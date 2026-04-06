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ロビン・ファン・ペルシーとフェイエノールトの不振選手たちは、惨憺たる0-0の引き分けの末、自チームのファンから激しい野次を浴びせられた。一方、ラヒーム・スターリングは今回も存在感を示すことができなかった。
ロッテルダムの強豪チームが引き分けに終わる
リーグ14位のチーム相手に精彩を欠いた試合内容を受け、アウェイのサポーターが選手やクラブ幹部に対し「恥を知れ」という激しいチャントを浴びせたため、試合終了時には場内は険悪な雰囲気に包まれた。 元マンチェスター・シティおよびチェルシーのスター選手であるスターリングは、今回も試合の流れを変えることができず、後半終盤に交代を余儀なくされた。フリーエージェントとしてフェイエノールトに加入して以来、初ゴールを挙げるまでの試合数は6試合に伸びた。この結果は、スタンドとベンチの間で溝が深まっていることを浮き彫りにしており、サポーターたちは戦術的な独自性の欠如を感じ取り、ますます不満を募らせている。
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ファン・ペルシーが審判団を批判
敵意が高まる中、ファン・ペルシーはスタンドからの激しい不満の声にも動じない姿勢を貫いた。元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは以前、真のサポーターならどんな時でもクラブを支えるべきだとファンに訴え、自身の決断を擁護していた。しかし、ヴォレンダムとの引き分け後、ファン・ペルシーは審判の判定と、ストライカーの上田綾瀬に対する保護が不十分だったと受け止められた点に焦点を移した。
彼は次のように語った。「今日は（主審のアラード・リンドハウトが）本当に我々の味方だとは感じられなかった。そう言っておこう。VARの話が出た時、私は『今日はVARがあったんだろ？ 本当に？ ああ、そうか。 『今日はVARがいたんだね？ 本当か？ ああ、そうか。いたと知れてよかった』と。特に上田綾瀬に対しては不公平だと思う。彼は非常に激しいマークを受けている。綾瀬は誠実な選手で、ただ倒れるようなことはしない。彼は本当に何一つ得られない。ペナルティもフリーキックも。何も、一度も。本当に信じられない。その点において、彼はもう少し保護されるべきだと思う。」
MFはファンの不満を理解している
ルチアーノ・ヴァレンテは、チームの精彩を欠くプレーぶりを考えれば、サポーターの敵意も理解できると認めた。チャントや、戦術的な打開策を見出せずにいるチームの状態を振り返り、フェイエノールトのMFはESPNに対し次のように語った。「そうした声は以前から聞いている。我々は2位につけているが、プレーは決して素晴らしいとは言えない。その感情は理にかなっており、当然のことだが、我々にはそれに対してできることは多くない。彼らが間違っているわけではない。 我々は前を向いて、ただ一つの目標、つまりチャンピオンズリーグ出場権獲得に集中しなければならない。全力を尽くすんだ。我々が守備的なサッカーをすると思っているわけではないだろうし、我々自身もそうしたいわけではない。ただ盲目の集団のように前へ進むだけではいけない。それだけでは、単純に不十分だったのだ。」
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残り5試合の決戦
フェイエノールトは、NEC、フローニンゲン、フォルトゥナ・シッタルト、AZアルクマール、PECズヴォレとの重要な残り5試合で、チャンピオンズリーグへの自動出場権を確保しなければならない。5月にエールディヴィジのシーズンが終了するまでに、不振に陥っている攻撃陣を立て直し、スターリングの能力を最大限に引き出すべく、ファン・ペルシーには大きな期待が寄せられている。 優勝の可能性が正式に消滅した今、内部のプレッシャーとファンの不満が高まる中、2位を死守することが最優先課題となっている。