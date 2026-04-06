ロビン・ファン・ペルシーとフェイエノールトの不振選手たちは、惨憺たる0-0の引き分けの末、自チームのファンから激しい野次を浴びせられた。一方、ラヒーム・スターリングは今回も存在感を示すことができなかった。

敵意が高まる中、ファン・ペルシーはスタンドからの激しい不満の声にも動じない姿勢を貫いた。元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは以前、真のサポーターならどんな時でもクラブを支えるべきだとファンに訴え、自身の決断を擁護していた。しかし、ヴォレンダムとの引き分け後、ファン・ペルシーは審判の判定と、ストライカーの上田綾瀬に対する保護が不十分だったと受け止められた点に焦点を移した。

彼は次のように語った。「今日は（主審のアラード・リンドハウトが）本当に我々の味方だとは感じられなかった。そう言っておこう。VARの話が出た時、私は『今日はVARがあったんだろ？ 本当に？ ああ、そうか。 『今日はVARがいたんだね？ 本当か？ ああ、そうか。いたと知れてよかった』と。特に上田綾瀬に対しては不公平だと思う。彼は非常に激しいマークを受けている。綾瀬は誠実な選手で、ただ倒れるようなことはしない。彼は本当に何一つ得られない。ペナルティもフリーキックも。何も、一度も。本当に信じられない。その点において、彼はもう少し保護されるべきだと思う。」