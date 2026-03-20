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Robinio Vaz NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

ロビニオ・ヴァス：なぜローマが2500万ユーロで獲得した新星がヴィクター・オシメンと比較されているのか

1月14日にローマがマルセイユからロビニオ・ヴァズを獲得したことは、セリエAの同クラブにとって大きな快挙と見なされた。 スタッド・ヴェロドロームからスタディオ・オリンピコへの移籍金2500万ユーロ（2150万ポンド／2900万ドル）での移籍当時、このフランス人選手はわずか18歳だった。今シーズン、欧州の「ビッグ5」リーグで少なくとも4ゴールを挙げた選手の中で、ヴァズより年下の選手はラミネ・ヤマルただ一人だった。

しかし、2ヶ月以上が経過した今も、ヴァズはローマでの初先発を待ち続けている――初ゴールなど言うまでもない。その結果、なぜこれほど高額な移籍金をかけて獲得した選手が、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督の下でこれほど出場機会を得られていないのか、疑問の声が上がっている。

では、才能はあるものの気性の激しいこの10代の選手を獲得したことは、ローマにとって痛手となる失敗だったのだろうか？それとも、彼らは次のヴィクター・オシメンを手に入れたのだろうか？GOALは、現在ヨーロッパで最も注目を集める若手選手の一人を詳しく分析する……

  • すべてが始まった場所

    ヴァズは、パリの西約40キロメートルに位置する郊外の町、マンテ＝ラ＝ジョリーで生まれ育った。この町は、元アーセナルのウイング、ニコラス・ペペも輩出した場所である。同じ地域で育った同世代の多くの子供たちと同様、彼の技術と性格は路上で磨かれた。

    「大勢の観客が見守る中で試合をしていました」と、彼はローマ加入後に明かした。「近隣地区同士の対抗戦でしたが、かなりのプレッシャーを感じていました」

    その結果、ヴァズはユースサッカーの過酷な環境にも容易に適応し、マンテ＝ラ＝ジョリーの地元チームで活躍した後、2022年にソショーにスカウトされた。その時点で彼の潜在能力は明らかであり、わずか16歳ながらフランス5部リーグのセカンドチームでプレーしていた。

    しかし、ヴァズはソショーのBチームに在籍したのはわずか1シーズンにとどまった。2025年までの契約延長を望まなかったことに加え、資金難に陥っていたモンベリアルを本拠地とするクラブ側も、とにかく有望な選手を売却して資金を調達する意向が強かったからだ。

    その結果、マルセイユはヴァズだけでなく、同じフォワードのアレクサンドル・イサンガにもオファーを出し、2024年8月、両選手は合わせて約40万ユーロでヴェロドロームに加入した。

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  • 転機

    ヴァズはすぐにマルセイユのセカンドチームに加わったが、本人はウイングとしてプレーすることを望んでいたものの、ジャン＝ピエール・パパン監督は彼をサイドで起用するつもりは全くなかった。

    「ウイングはすでに揃っている」と、元フランス代表の伝説的センターフォワードは記者団に語った。「私が求めていたのは、ディフェンスの裏へ切り込むことができるタイプの選手だ。そういうプレーが好きだからね。彼はそれを非常に上手くこなすし、スペースを作り出し、スピードもある。将来的に彼にぴったりのポジションになると思うよ」

    パパンの見立ては的中した。ヴァズはより中央寄りのポジションで才能を発揮し、マルセイユのBチームでの活躍はすぐにトップチームのロベルト・デ・ゼルビ監督の目に留まった。デ・ゼルビ監督は2025年1月19日のストラスブール戦で、彼にリーグ・アンのデビューの機会を与えた。 ハーフタイムに途中出場した当時17歳の彼は、わずか20分余りで存在感を示し、メイソン・グリーンウッドがOMに1-1の引き分けをもたらすPKを獲得した。

    「私はふさわしい選手を起用する。彼はチームに活力を与えてくれた」とデ・ゼルビ監督は試合後の記者会見で語った。「彼は努力を続けなければならない。彼は2007年生まれだから、慎重に扱わなければならないが、若い選手を起用することに躊躇はない」

    ヴァズのマルセイユでの初ゴールは、今シーズンのホーム初戦となるパリFC戦（5-2で勝利）で決まった。また、10月4日のメス戦（3-0で勝利）では、初先発出場でイゴール・パイシャオへのアシストを記録した。 その直後のル・アーヴル戦では1得点1アシストを記録し、10月29日のアンジェ戦（2-2の引き分け）では2得点を挙げ、78年ぶりにクラブ史上最年少で1試合2得点を達成した。

    「彼がプレーしているのは実力があるからだ。昨年からすでに実力者だった」とデ・ゼルビ監督は熱く語った。「我々は彼が次のステップへ進むのを手助けしているだけだ。夏にイングランドへ売り飛ばすために彼をここにいるわけではない！」では、なぜ冬にイタリアへ売却したのだろうか？

  • 調子はどう？

    レキップ』紙によると、マルセイユは新契約をめぐる2ヶ月以上にわたる交渉の中で、ヴァズの月給12万ユーロを6倍に引き上げる提案を行ったが、選手の給与要求額には依然としてかなりの差があったため、昨年末に交渉の席を離れることを決めたという。

    それでも、OMは当初1月にヴァズを売却するつもりはなかったとされるが、ローマが提示した2500万ユーロという評価額を受け入れた時点で、クラブ内の誰も彼の去りを阻むことはなかった。デ・ゼルビでさえも例外ではなかった。

    「彼は我々に大きなインパクトを与えてくれた選手だったが、その後、やる気を失ってしまった」とデ・ゼルビは『Viva El Futbol』のインタビューで説明した。「トレーニングへの取り組みも平凡なものになってしまった。もし彼がそれに見合う働きをしていたなら、私は彼を起用していただろう。

    「彼のことを嬉しく思うし、成功を願っている。彼はパリの郊外出身だ。素晴らしいキャリアを築くに値する選手だ」

    残念ながら、ヴァズのイタリアでのキャリアは順調なスタートを切れておらず、これまでの8試合の途中出場での出場時間はわずか170分に留まっている移籍金の規模を考えると、出場時間の少なさは一部の評論家やサポーターを驚かせているが、ガスペリーニ監督は忍耐を呼びかけている。  

    「クラブは彼に非常に大きな投資を行った。その投資が彼に多少の重圧を与えている。彼はまだ非常に若いにもかかわらず、それが周囲の彼に対する見方を必然的に変えてしまうからだ」と、元アタランタ監督は説明した。「近い将来、彼がローマにとってどれほど有用になり得るかを早急に把握しようとしている。将来的に彼がチームに貢献することは間違いないからだ。

    「シーズン半ばにイタリアのような厳しいリーグに加入するのは容易ではないという点を踏まえ、試合の断片やトレーニングセッションでのパフォーマンスを慎重に評価する必要がある」

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    最大の強み

    スタッド・ヴェロドロームでの状況が悪化する前、マルセイユの関係者は昨年『ラ・プロヴァンス』紙に対し、ヴァズが同年代の選手の中で欧州随一の才能であると語っていた。「主要5大リーグを見渡しても、彼のような2007年生まれの選手は他にいない。スピードがあり、力強く、恐れを知らず――そして技術面でも週ごとに成長している」

    そのスピードは確かに並外れており、フランス代表U-16およびU-17でヴァズを指導したホセ・アルコセルは、彼を「非常に印象的な瞬発力を持つドラッグスター」と評している。しかし、身長185cmのフォワードらしく、ヴァズは空中戦にも強く、非常に冷静なフィニッシャーでもある。 

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    改善の余地がある

    ヴァズの元指導者のほぼ全員が、技術的な面ではまだ改善すべき点があると認めているが、この10代の選手がトップレベルに到達できるかどうかについて、唯一の真の懸念は彼のメンタル面に関するものだった。

    マルセイユでの契約交渉中に集中力が劇的に低下し、デ・ゼルビ監督を失望させる以前から、ソショー在籍時に振る舞いの悪さや規律違反の問題が報じられていた。

    彼は度々怠惰だと非難されてきたほかアルコセルも以前、彼を「集中力が散漫」だと評している。

    「私が言いたいのは、彼は試合の展開に少し注意を払っていないということだ。2回良いプレーができたからといって、必ずしもそれ以上の努力をする必要はないと考えているようだ」と、U-19代表監督は『ラ・プロヴァンス』紙に語った。「しかし、ピッチ外でも、例えば髪型など、サッカー選手のイメージに関わるあらゆることに気を取られがちだ」

    ヴァズが以前、マルセイユとの契約更新を祝って、友人たちや花火、発煙筒を映した動画を公開した際にはフランス国内で確かに眉をひそめる声があった。 

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    次なる…ビクター・オシメン？

    デ・ゼルビ監督は、ヴァズを見て、リールで過ごした唯一のシーズンにリーグ・アンでスター候補としての存在感を強く示した当時のオシメンを思い出すと語っている。イタリア人監督のその見解には、確かに一理ある。パリの若き選手は、ヘディングの精度を高め、体格をもう少し鍛える必要があるのは明らかだが、素質は間違いなく備わっている。トップクラスのディフェンダーを苦しめるだけのスピード、パワー、そして自信を兼ね備えているのだ。 

    「彼はすべてが本能の選手だ」とデ・ゼルビは語る。「スピードがあり、強靭だ。あとはテクニックを少し磨く必要があるだけだ」

    唯一の懸念は、当然ながら、彼が謎めいたオシムヘンと、サッカーの能力以上の共通点を持っているかもしれないということだ……

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    次は？

    ヴァズがローマに加入した当初、彼はガスペリーニ監督の下でプレーすることを楽しみにしていると語った。彼はガスペリーニ監督を「攻撃的なDNAを持つ」人物だと評したが、それはまさにその通りだ。このイタリア人監督のチームは、ダイナミックで攻撃的なサッカーを展開する。その結果、フォワードたちはガスペリーニ監督の指導の下でしばしば活躍している。

    しかし、68歳の彼は現代サッカー界でも屈指の厳しい監督の一人であり、公の場であっても自チームの選手に対して非常に批判的になることがある。アデモラ・ルックマンやエヴァン・ファーガソンに聞いてみればわかるだろう！

    その意味で、元アタランタ監督がヴァズについて否定的な発言をしていないことは、ある種のプラス材料と言える。しかしガスペリーニは、この19歳の選手がローマでレギュラーとしてプレーする準備が整っているとは考えていないことを明らかにしている。特に、1月の移籍市場で加入したドニエル・マレンが、アストン・ヴィラから加入して以来、最前線で素晴らしい活躍を見せている状況ではなおさらだ。

    したがって、ヴァスがガスペリーニのサッカー哲学を十分に理解するまで、つまり来シーズンになるまでは、ローマのユニフォームを着た彼の真価を見ることはできないかもしれない。なぜなら、これは決して能力の問題ではないからだ。すべては彼の姿勢にかかっている。

    ヴァズにはセリエAで輝ける才能があることは、すでにリーグ・アンで実証済みだ。しかし今、彼にはトップチームでプレーするプレッシャーに、かつての若き日に地元を代表してあの悪名高い、威圧的な都市対抗戦に臨んだ時と同じくらい、しっかりと対処できることを示す必要がある。

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