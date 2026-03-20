ロビニオ・ヴァス：なぜローマが2500万ユーロで獲得した新星がヴィクター・オシメンと比較されているのか

『レキップ』紙によると、マルセイユは新契約をめぐる2ヶ月以上にわたる交渉の中で、ヴァズの月給12万ユーロを6倍に引き上げる提案を行ったが、選手の給与要求額には依然としてかなりの差があったため、昨年末に交渉の席を離れることを決めたという。

それでも、OMは当初1月にヴァズを売却するつもりはなかったとされるが、ローマが提示した2500万ユーロという評価額を受け入れた時点で、クラブ内の誰も彼の去りを阻むことはなかった。デ・ゼルビでさえも例外ではなかった。

「彼は我々に大きなインパクトを与えてくれた選手だったが、その後、やる気を失ってしまった」とデ・ゼルビは『Viva El Futbol』のインタビューで説明した。「トレーニングへの取り組みも平凡なものになってしまった。もし彼がそれに見合う働きをしていたなら、私は彼を起用していただろう。

「彼のことを嬉しく思うし、成功を願っている。彼はパリの郊外出身だ。素晴らしいキャリアを築くに値する選手だ」

残念ながら、ヴァズのイタリアでのキャリアは順調なスタートを切れておらず、これまでの8試合の途中出場での出場時間はわずか170分に留まっている。移籍金の規模を考えると、出場時間の少なさは一部の評論家やサポーターを驚かせているが、ガスペリーニ監督は忍耐を呼びかけている。

「クラブは彼に非常に大きな投資を行った。その投資が彼に多少の重圧を与えている。彼はまだ非常に若いにもかかわらず、それが周囲の彼に対する見方を必然的に変えてしまうからだ」と、元アタランタ監督は説明した。「近い将来、彼がローマにとってどれほど有用になり得るかを早急に把握しようとしている。将来的に彼がチームに貢献することは間違いないからだ。

「シーズン半ばにイタリアのような厳しいリーグに加入するのは容易ではないという点を踏まえ、試合の断片やトレーニングセッションでのパフォーマンスを慎重に評価する必要がある」