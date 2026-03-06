ゴールキーパーのポジションをローテーションすることは逆効果か、継続性が重要視される分野において、ローゼニオールはこう語った。「確かに継続性は必要だ。だが同時に試合に勝つことも必要だ。現代的な手法もあれば、昔ながらの手法もある。私は各試合で勝利に最も適したチームを選ぶ。ここに来てから一度も同じ先発メンバーを起用したことはないと思う」 継続性が重要だという意見もあるだろう。負ければ継続性が足りなかったからだとされ、勝てば正しい判断だったと言われる。

「アストン・ヴィラ戦での私の決断は正しかったと証明されたと思う。今後も正しい決断を続けていきたい」