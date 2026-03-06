Getty Images Sport
翻訳者：
ロバート・サンチェスは、チェルシー監督が「ナンバーワン選手はいない」と主張する中、物議を醸したリアム・ローゼニアーの起用決定に「本当に失望した」と去った。
ロゼニオール、チェルシーGKを落選させたにもかかわらずサンチェスを支持
ゴールキーパーへのプレッシャー増大について問われると、ロゼニオールはサンチェスがベンチ入りを逃した際の反応を称賛した。彼はこう説明した。「ロブには本当に正直に話した。出場できなかったことに彼は非常に落胆していたが、それはゴールキーパーであれフィールドプレーヤーであれ、全ての選手に求める反応だ。しかしロブがトレーニングで示した姿勢、ウォームアップ時やロッカールームでフィリップを支えたその態度は見事だった」
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジに定まったナンバーワンは存在しない
ナンバーワンGKがいるかどうかについて問われると、ロゼニオールはこう付け加えた。「正直なところ、私は試合ごとにGKのポジションを別々に判断しています。ピッチのあらゆるポジションで競争があるべきだと考えています。伝統的に、GKが交代すると、その選手がナンバーワンになったと人々は思い込むものです。しかし、そうではありません。 我々は——そして私が——各試合に最適なチームを選ぶ。フィリップ［ジョルゲンセン（アストン・ヴィラ戦4-1勝利でサンチェスに代わって出場）］は待機していたわけではない。彼はチャンスを掴むために努力してきた。彼はその機会を本当に、本当に良く生かしたと思う。しかしロブ（サンチェス）もまた素晴らしいパフォーマンスを見せている」
ゴールキーパーのローテーションはチェルシーに悪影響を及ぼす可能性があるか？
ゴールキーパーのポジションをローテーションすることは逆効果か、継続性が重要視される分野において、ローゼニオールはこう語った。「確かに継続性は必要だ。だが同時に試合に勝つことも必要だ。現代的な手法もあれば、昔ながらの手法もある。私は各試合で勝利に最も適したチームを選ぶ。ここに来てから一度も同じ先発メンバーを起用したことはないと思う」 継続性が重要だという意見もあるだろう。負ければ継続性が足りなかったからだとされ、勝てば正しい判断だったと言われる。
「アストン・ヴィラ戦での私の決断は正しかったと証明されたと思う。今後も正しい決断を続けていきたい」
- AFP
ブルーズ、FAカップでレックサムとの試練に直面
ローゼニオ率いるチームは次戦、FAカップ5回戦でチャンピオンシップ上位のレックサムと対戦する。ブルーズは過去数年のプレシーズンでこのウェールズのチームと2度対戦しており、2023年には5-0で勝利、2024年には2-2で引き分けている。土曜日の試合では圧倒的な優勝候補として勝利を収めるだろう。
広告