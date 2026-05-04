ロバート・サンチェスはノッティンガム・フォレスト戦で負傷し、チェルシーが脳震盪プロトコルを発動。リヴァプール戦への出場は時間との戦いだ。

チェルシーは脳震盪プロトコルに従い、サンチェスが週末のリヴァプール戦に出場できるよう今後数日間クラブ内で検査を行う。コバムの医療チームが回復を管理し、今シーズン最大注目カードの1つへの出場は現時点で不透明だ。

月曜日のノッティンガム・フォレスト戦（ホームで1-3敗戦）66分、サンチェスはMFモーガン・ギブス＝ホワイトと頭部を衝突し、顔に深い裂傷を負って交代した。包帯を巻いて続行を試みたが、最終的にフィリップ・ヨルゲンセンと交代した。