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ロバート・サンチェスはノッティンガム・フォレスト戦で負傷し、チェルシーが脳震盪プロトコルを発動。リヴァプール戦への出場は時間との戦いだ。
サンチェスは健康診断を受けている。
チェルシーは脳震盪プロトコルに従い、サンチェスが週末のリヴァプール戦に出場できるよう今後数日間クラブ内で検査を行う。コバムの医療チームが回復を管理し、今シーズン最大注目カードの1つへの出場は現時点で不透明だ。
月曜日のノッティンガム・フォレスト戦（ホームで1-3敗戦）66分、サンチェスはMFモーガン・ギブス＝ホワイトと頭部を衝突し、顔に深い裂傷を負って交代した。包帯を巻いて続行を試みたが、最終的にフィリップ・ヨルゲンセンと交代した。
厳格な競技復帰ガイドラインが発動された
プレミアリーグは両選手の交代を脳震盪によるものと記録していない。しかしチェルシーはFAの「プレー復帰ガイドライン」に従い、サンチェスは今後数日間、一定間隔で検査を受ける。アンフィールドでのリヴァプール戦に出場できるかは、その検査結果次第だ。プロトコルは選手の安全を最優先し、神経症状が完全に消えるまで激しい接触を伴うプレーへの復帰を認めていない。
『ザ・スタンダード』紙によると、チェルシーはコバムでクラブ医療スタッフが実施する脳震盪検査の結果を待たなければ、サンチェスがリヴァプール戦に出場できるかどうか判断できない。ガイドラインは厳格で、検査に不合格となった選手は少なくとも12日間休養しなければならない。フォレスト戦の敗戦からマージーサイド遠征までの期間が短いことを考えると、検査で何らかのトラブルがあれば、サンチェスの出場はほぼ絶望的となる。
ノッティンガム・フォレストも負傷者に悩まされている。
スタンフォード・ブリッジでの衝突は治療室だけの問題ではない。モーガン・ギブス＝ホワイトは頭部に深い切り傷を負い、数針縫う処置を受けた。フォレストは木曜日、ヴィラ・パークで行われるヨーロッパリーグ準決勝第2戦のアストン・ヴィラ戦に出場できるかを判断する。プレミアリーグの勝ち点を争ったこの日、両チームとも負傷者が相次いだ。
試合序盤には、チェルシーでフルデビューしたジェシー・デリーとフォレストDFザック・アボットが頭部を衝突。デリーは一時意識を失い、担架で運ばれた。病院で検査を受け意識は回復した。アボットは脳震盪プロトコルにより交代し、試合の激しさを象徴した。
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チェルシーの欧州での野心への影響
サンチェスが欠場すればチェルシーの戦況は大きく変わる。残り3試合でトップ5はほぼ絶望的だ。
6位ボーンマスとは4ポイント差で、土曜にはリヴァプールとのアウェー戦が待っている。その後、トッテナムとサンダーランドとの最終2試合で順位が確定する。チャンピオンズリーグ出場権を得るには6位フィニッシュし、アストン・ヴィラがヨーロッパリーグ制覇でトップ5に入る必要がある。