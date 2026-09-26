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ライブ
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-LEEDSAFP
Moataz Elgammal
翻訳者：

ロバートソンが明かす、アーネ・スロットとそのデータ主導のアプローチがリバプールでユルゲン・クロップの青写真をいかに完全に変えたか

アンドリュー・ロバートソン
アルネ・スロット
ユルゲン・クロップ
リヴァプール
トッテナム
プレミアリーグ

アンフィールドにおけるユルゲン・クロップとアルネ・スロットの指導スタイルの大きな違いについて、アンディ・ロバートソンが率直に語った。トッテナム移籍後、ロバートソンは、日々のミーティングやiPadを用いた分析、戦術面の変化がポスト・クロップ時代を特徴づけていたと明かした一方、広く批判を浴びていたオランダ人指揮官のトレーニングの強度については強く擁護した。

  • 戦術ミーティングとiPadの分析

    『The Overlap』で語ったロバートソンは、クロップとスロットのアプローチの違いについて興味深い見解を明かした。アンディは、スロットがクロップに比べてデータや分析を大きく重視していたと強調した。「アーネはあらゆるスタッツにのめり込んでいた。そういうタイプだった」とロバートソンは語った。

    「彼は自分のスタッフであるルーベン［ペーテルス］を連れてきたんだけど、その人はいつもiPadを見ていた。トレーニング中でも、もしスプリントの本数が多すぎたりすると、ルーベンが『誰かを下げた方がいいかもしれない』という感じだった。負荷管理やそういったことに関して、彼らはずっと把握できていた。彼は間違いなくそういうタイプだった」

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  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    青写真からの転換

    ロバートソンは、スロットがAXAトレーニングセンターで毎日ミーティングを行っていたと説明した。「クロップのやり方では、毎日ミーティングがあるわけではなかった。たとえば試合前日にミーティングがあって、それは40分ほどだった」とロバートソンは述べた。

    スロットは、相手の分析に焦点を当てた10分から15分程度の短いセッションを毎日行うことを好んでいた。指揮官としての9年間で主要タイトルをすべて獲得し、クラブを30年ぶりのプレミアリーグ優勝へ導いたクロップの下では、自分たちのシステムに厳格に重点が置かれていた。「一方でクロップは『自分たちの設計図どおりにプレーすれば、この試合に勝てる』という考え方だった」と同選手は付け加えた。「スロットはいろいろ変えていたが、クロップの下ではあまり変えなかった。ただ、僕たちは最高のチームで、目の前のどんな相手にも勝てるということだった」

  • 新たなトレーニング体制を擁護する

    スロットは就任1年目でプレミアリーグ優勝を成し遂げ、すぐに結果を残した。しかし2年目にはチームが崩壊し、最終的に退任へとつながった。その不運な2年目にはリヴァプールのプレースタイルをめぐって広く不満が噴出したが、ロバートソンは新体制の強度を激しく擁護した。ファンはクロップ時代の高強度なアタッキングフットボールに慣れていたものの、ロバートソンはチームが十分にハードワークしていなかったとの見方を退けた。

    「昨季でちょっと腹が立ったのは、みんなが『あいつらは十分にハードなトレーニングをしていない』みたいに言っていたことだ」と、ロバートソンは語った。「スロットの下で僕たちは本当にハードに練習していた。スロットのセッションには本当に、本当にきついものもあった。ただ、たぶんみんなはユルゲン・クロップの下で僕たちが全力でやっていた姿に慣れ過ぎていて、スロットのフットボールはおそらく少し違っていたというだけなんだ」

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  • 안도니 이라올라 (Andoni Iraola)Getty Images

    未来を見据えて

    ロバートソンは今やアンフィールドを離れ、トッテナムで新たな章をスタートさせた。これによりリヴァプールは、アンドニ・イラオラの下で次の時代を切り開いていくことになる。マージーサイドのクラブは、スロットの在任期間を経て戦術的アイデンティティーの進化を続けており、イラオラには再建と新たな勝利の方程式の構築が求められる。一方、ロバートソンはノースロンドンでリーダーシップと守備面での持ち味を確立することを目指す。

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