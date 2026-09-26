ロバートソンは、スロットがAXAトレーニングセンターで毎日ミーティングを行っていたと説明した。「クロップのやり方では、毎日ミーティングがあるわけではなかった。たとえば試合前日にミーティングがあって、それは40分ほどだった」とロバートソンは述べた。

スロットは、相手の分析に焦点を当てた10分から15分程度の短いセッションを毎日行うことを好んでいた。指揮官としての9年間で主要タイトルをすべて獲得し、クラブを30年ぶりのプレミアリーグ優勝へ導いたクロップの下では、自分たちのシステムに厳格に重点が置かれていた。「一方でクロップは『自分たちの設計図どおりにプレーすれば、この試合に勝てる』という考え方だった」と同選手は付け加えた。「スロットはいろいろ変えていたが、クロップの下ではあまり変えなかった。ただ、僕たちは最高のチームで、目の前のどんな相手にも勝てるということだった」