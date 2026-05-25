Getty/GOAL
翻訳者：
「ロバはライオンのように考える」――MFブルーノ・フェルナンデスが解説者を「嘘つき」と批判した件に、ロイ・キーンが反論。
キーンがSNSで反論
元マンチェスター・ユナイテッド主将と現主将の間に長年続いた対立が、新たな局面を迎えた。フェルナンデスがアイルランド人選手の品格を公然と疑問視すると、キーンはインスタグラムのストーリーにロバの写真を投稿。「注目されすぎると、ロバでさえ自分がライオンだと思い込む」と皮肉った。
投稿は批判を受けてわずか数時間後に行われ、直接的な反論を示唆する。キーンは以前からフェルナンデスのリーダーシップやピッチ上の態度を批判してきたが、今回は戦術論から人格を巡る私的な対立へと発展した。
- Getty Images Sport
フェルナンデス氏が「嘘をついている」と非難
確執は、フェルナンデスがポッドキャスト『Diary of a CEO』で『The Overlap』でのキーンの最近の発言に言及したことで激化した。フェルナンデスは、ノッティンガム・フォレスト戦後にキーンから「チームの成功より個人アシストを優先した」と批判された際、キーンが自分の発言を歪曲したと主張。キーンが自分に帰したような発言はしていないとして、クラブのレジェンドを嘘つきだと非難した。
フェルナンデスは司会のスティーブン・バートレットにこう語った。「私は批判は気にしない。どんな批判も受け入れるし、反論はしない。ただ、事実と違うことを言われるのは嫌だ。
さらに彼はこう付け加えた。「ロイ・キーンの件は、彼が別のインタビューを見たか、私が言っていないことを言ったと主張しているかのどちらかだ。彼が私を選手として、人間としてどう思おうが構わない。だが、私が言っていない言葉を私に言わせようとするのは嫌だ。」
アシスト記録をめぐる論争
意見対立の核心は、フェルナンデスの記録的シーズンだ。彼はアンリとデ・ブライネを超え、1シーズン21アシストのプレミア新記録を樹立。キーンはシーズン終盤、チームがフェルナンデスの記録達成を祝ったことに「激怒した」と明かし、焦点が狭すぎると示唆した。
キーンは当初「試合後、彼は『シュートを打つべきだったかもしれないが、パスを選んだ』と言った。選手が試合で個人記録を語るべきか」と語った。
これに対しフェルナンデスは「実際にはもっとパスを出すべきだった」と主張し、件を収束させるためスールシャールにキーンの連絡先を尋ねた。
- Getty Images Sport
キャリックは主将を支持している
スカイ・スポーツの批判にもかかわらず、フェルナンデスはマイケル・キャリック監督から依然として全面的な支持を受けている。オールド・トラッフォードでの長期契約を締結したユナイテッド指揮官は、このポルトガル代表がチームをCLへ導くと確信している。
キャリック監督は「彼は我々にとって大きな存在で、キャプテンとして模範を示してきた。私がそうでないと思う理由はなく、彼の貢献は明らかだ」と語った。