「ロバはライオンのように考える」――MFブルーノ・フェルナンデスが解説者を「嘘つき」と批判した件に、ロイ・キーンが反論。

確執は、フェルナンデスがポッドキャスト『Diary of a CEO』で『The Overlap』でのキーンの最近の発言に言及したことで激化した。フェルナンデスは、ノッティンガム・フォレスト戦後にキーンから「チームの成功より個人アシストを優先した」と批判された際、キーンが自分の発言を歪曲したと主張。キーンが自分に帰したような発言はしていないとして、クラブのレジェンドを嘘つきだと非難した。

フェルナンデスは司会のスティーブン・バートレットにこう語った。「私は批判は気にしない。どんな批判も受け入れるし、反論はしない。ただ、事実と違うことを言われるのは嫌だ。

さらに彼はこう付け加えた。「ロイ・キーンの件は、彼が別のインタビューを見たか、私が言っていないことを言ったと主張しているかのどちらかだ。彼が私を選手として、人間としてどう思おうが構わない。だが、私が言っていない言葉を私に言わせようとするのは嫌だ。」



