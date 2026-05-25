確執は、フェルナンデスがポッドキャスト『Diary of a CEO』で、キーンの『The Overlap』での発言に言及したことで激化した。フェルナンデスは、ノッティンガム・フォレスト戦後にキーンが「チームの成功より個人アシストを優先した」と批判したのは曲解だと主張。キーンの発言は虚偽だと反論した。

司会のスティーブン・バートレットに対し、フェルナンデスは「私は批判は気にしないといつも言ってきた。誰からの批判も受け入れるし、決して反論したりはしない。人々はそれぞれの意見を持っていて、それが良いか悪いかは別として。ただ、私が嫌なのは、人々が事実とは異なることを言う時だ。

そしてこう続けた。「ロイ・キーンについて言えば、彼の発言は嘘だ。別のインタビューを見たか、私が言っていないことを言ったと主張しているだけだ。彼が私をどう思おうが批判は受け入れる。だが、私が言っていない言葉を私に言わせようとするのは嫌だ」



