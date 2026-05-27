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ロナルド・クーマン監督がジェレミー・フリンポンのW杯招集外しを説明。オランダ代表はクリセンシオ・サマーヴィルとジャスティン・クライファートを最終メンバーに選出した。
フリンポンが外れ、サマービルが選出された
コエマン監督は、身体面と戦術面の懸念からフリンポンを最終メンバーから外すという物議を醸す決断をした。 リヴァプールのこの選手は今季アンフィールドでハムストリングの怪我に苦しみ、35試合2ゴール2アシストにとどまった。コエマンは、スピードが売りのリヴァプールSBではなく、ウェストハムのサマーヴィルを選んだ理由をこう明かした。
「彼は今シーズン何度も負傷し、エクアドル戦でも途中交代した」とコエマンは説明した。「身体面だけでなく、右ウイングにはサマーヴィルを選ぶ方が適切だと判断した。3月から招集したかった選手だ。 私はピッチ上で信頼できるタイプの選手が好みだ。彼は右サイドでプレーする能力も十分だが、何よりも仕事への姿勢が並外れている」
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オランダ、中盤の選手選びに苦慮
オランダ代表は、シャビ・シモンズとジェルディ・スホーテンが前十字靭帯（ACL）の負傷で離脱し、中盤が手薄な状態で大会に臨む。チャンスが回ってきた若手キース・スミットとルチアーノ・ヴァレンテを招集する誘惑に耐え、クーマン監督は守備の安定性を優先した。
「2人とも連れて行きたかったが、選択を迫られる場面もある」とコエマン監督は説明した。「シュートンが離脱したため、中盤を見直したが、スミットやヴァレンテをデ・ローンやシュートンと同列には扱えない。彼は正真正銘の守備的MFで守備の要だ。スミットやヴァレンテにはその要素がない」
ティンバーへの懸念とクルーイベルトの招集
アーセナルのDFユリエン・ティンバーは依然としてチーム最大の懸念だ。26人の登録メンバーには入ったが、土曜のPSGとのチャンピオンズリーグ決勝とワールドカップ本大会への出場も危ぶまれる。コエマン監督は、ティンバーのコンディションが回復しない場合に備え、イアン・マーツェンとルツハレル・ヘルトゥイダを待機リストに追加した。 一方、ボーンマスのジャスティン・クライフェルトは手術から回復し、絶好のタイミングで合流した。
クルーイベルトの招集について、クーマン監督は「手術後の回復が順調で、2日間練習を見てコンディションの良さに感銘を受けた。まだ2週間ある」と説明した。
また、デパイについては「もっと出場機会が欲しかった。今夜コリンチャンスで先発する彼を見守る。ユーロ2024では先発させるべきだったか確信がなく、次は違う判断をするかもしれない」と語った。
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ウォウト・ヴェグホルストの役割
ジアン・フレミングではなくワウト・ウェグホルストが代表に選ばれ、議論を呼んだ。フレミングは今シーズンプレミアリーグで11得点を挙げており、その選出は意外だった。しかしクーマン監督は、ウェグホルストがチームに独自の「カオス・ファクター」をもたらすと確信している。
「彼にはチーム内での明確な役割があり、非常に有用だ。彼以外にそれをこなせる選手はいない。特定の局面で彼を投入できる」とコエマン監督は説明した。
オランダ代表は6月14日の日本とのワールドカップ初戦に備え、ロッテルダムでアルジェリア、ニューヨークでウズベキスタンと親善試合を行い最終調整する。グループFではチュニジアとスウェーデンとも対戦する。