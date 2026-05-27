コエマン監督は、身体面と戦術面の懸念からフリンポンを最終メンバーから外すという物議を醸す決断をした。 リヴァプールのこの選手は今季アンフィールドでハムストリングの怪我に苦しみ、35試合2ゴール2アシストにとどまった。コエマンは、スピードが売りのリヴァプールSBではなく、ウェストハムのサマーヴィルを選んだ理由をこう明かした。

「彼は今シーズン何度も負傷し、エクアドル戦でも途中交代した」とコエマンは説明した。「身体面だけでなく、右ウイングにはサマーヴィルを選ぶ方が適切だと判断した。3月から招集したかった選手だ。 私はピッチ上で信頼できるタイプの選手が好みだ。彼は右サイドでプレーする能力も十分だが、何よりも仕事への姿勢が並外れている」