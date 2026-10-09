バルセロナ退団を巡っては外部からの大きなプレッシャーがあったものの、アラウホは、自身の動機は決して他人を見返すことではなかったと強調している。むしろ、必要な出場機会を得て自信を取り戻せるクラブを求めていたのだ。現在の成功は、水面下で積み重ねてきた努力の自然な結果だと本人は主張している。

「人に答えるためや、何かを証明しようとして物事をすることはない。自分の価値も、自分に何があるかも、選手として何ができるかも分かっているし、そのことを強く確信している。僕はただ純粋にサッカーをするのが好きなんだ。今は自分が求めていた継続性を手にしているし、その継続性と自信がある時に、選手として自分が何をできるかも分かっている。今やっているのはまさにそれだ。プレーを楽しみ、自分が最も愛していることをやっている。そこでこそ努力の成果が見えてくる。僕はとてつもなくハードワークする人間だし、その結果は自分の仕事に表れている」と、アラウホは説明した。