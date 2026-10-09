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ロナルド・アラウホ、メンタルヘルスの苦悩とワールドカップでの失意を経て、リバプールへのローン移籍が自身のキャリアを救ったと語る
アンフィールドはアラウホに安らぎの場を与える
アラウホのプレミアリーグ移籍は極めてスムーズだった。カンプ・ノウでの最後の数カ月間に欠いていた安定感を手にしている。27歳の同選手はアンドニ・イラオラ体制の下で見事な復活を遂げ、今季ここまで全試合に出場。右SBの第一選択肢としての地位を確立している。スペインで厳しい視線と度重なるフィジカル面の問題にさらされた時期を経て、このDFはリバプールの環境が自身の最高の状態と精神的な充実を取り戻させてくれたと感じている。
「正直、とても幸せだ。すごく、すごく居心地がいい。ここに来た最初の瞬間から、みんながとてもリラックスして過ごせるようにしてくれた。チームメート、コーチングスタッフ、そしてもちろんファンも、最初から自分を家にいるような気持ちにさせてくれた。それは助けになる。ピッチで自信を持ってプレーし、自分のすべてを出す力になる。今この瞬間を本当に幸せに感じている。これまでやってきたように努力を続けるだけだし、僕たちにとって素晴らしいシーズンになることを願っている」と、『AUFTV』に語った。
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批判の重圧を乗り越えて
バルセロナ退団を巡っては外部からの大きなプレッシャーがあったものの、アラウホは、自身の動機は決して他人を見返すことではなかったと強調している。むしろ、必要な出場機会を得て自信を取り戻せるクラブを求めていたのだ。現在の成功は、水面下で積み重ねてきた努力の自然な結果だと本人は主張している。
「人に答えるためや、何かを証明しようとして物事をすることはない。自分の価値も、自分に何があるかも、選手として何ができるかも分かっているし、そのことを強く確信している。僕はただ純粋にサッカーをするのが好きなんだ。今は自分が求めていた継続性を手にしているし、その継続性と自信がある時に、選手として自分が何をできるかも分かっている。今やっているのはまさにそれだ。プレーを楽しみ、自分が最も愛していることをやっている。そこでこそ努力の成果が見えてくる。僕はとてつもなくハードワークする人間だし、その結果は自分の仕事に表れている」と、アラウホは説明した。
国際舞台での悲劇と再起
クラブでのキャリアが再び軌道に乗る一方で、アラウホは筋肉の負傷によりウルグアイ代表としてワールドカップを欠場したことがもたらした精神的な重圧についても明かした。自国がグループステージで敗退する様子をピッチ脇から見守ることは大きな痛手だった。とりわけ、過去にもコンディションの問題によって主要大会での代表活動を妨げられてきただけに、その衝撃はなおさらだった。
「率直に言う。 الحقيقةはとても難しかった。本当に難しかった。自分にとっても、家族にとってもだ。家族もそれを一緒に苦しむ。そして結局、自分が参加できなかったとても重要な大会が2つある。つらい。つらいんだ。なぜなら、そのために本当に懸命に努力してきたからだ。代表チームとともにいられるように、そしてサッカー選手として世界で最も美しい舞台の一つを経験できるように。そして、それはとても難しい。達成できないのは本当に難しいことだ。結局のところ、そこにいるために努力し、すべてを捧げ、全力を尽くす。それでも、またしても実現しなかった」と語った。
- AFP
未来に向けた前向きな見通し
このDFは現在、リヴァプールとウルグアイの両方で成功をもたらすことに集中しており、自国のために結果を残すことに強い責任を感じていると語った。直近のインターナショナルウィークで代表メンバーに復帰したことは、回復過程におけるさらなる前進を示すものであり、今後数年で自分が成し遂げられることに引き続き前向きな姿勢を保っている。
「自分たちは、最も好きなことを仕事にできている幸運な立場にある。だからこそ、前に進み続け、困難があってもそれを楽しみ続けたいという気持ちが湧いてくる。サッカーだけでなく、人生でも同じだ。倒れて、立ち上がって、もう一度挑戦することが大事なんだ。僕たちウルグアイ人には、それが血の中にある。立ち上がり、もう一度挑み、決して諦めない。それを自分は人生とキャリアの中で実践しようとしている」とアラウホは締めくくった。
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