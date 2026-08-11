リヴァプールが、この夏の移籍市場でも特に注目を集める取引の一つを完了した。バルセロナからアラウホを獲得した。27歳のウルグアイ代表は、まずは1シーズンのレンタル移籍でリヴァプールに加わるが、この移籍は来夏に完全移籍へ移行する可能性がある。契約には4714万ポンドの買い取りオプションが盛り込まれており、DFが長期的にマージーサイドへ残る道筋も用意された。

カンプ・ノウ時代には有名な背番号4を着けていたが、その番号は現在、リヴァプールのキャプテンであるフィルジル・ファン・ダイクが使用しているため、元ブラウグラナのスターには新たな選択が必要となった。アラウホには背番号33が与えられた。この番号を最後に着けていたのは、10年前のジョルドン・アイブである。