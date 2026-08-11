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ロナルド・アラウホ、バルセロナからのレンタル移籍後にリバプールでの背番号を選んだ理由を明かす
アンフィールドを本拠地とする強豪がバルセロナ主将を獲得
リヴァプールが、この夏の移籍市場でも特に注目を集める取引の一つを完了した。バルセロナからアラウホを獲得した。27歳のウルグアイ代表は、まずは1シーズンのレンタル移籍でリヴァプールに加わるが、この移籍は来夏に完全移籍へ移行する可能性がある。契約には4714万ポンドの買い取りオプションが盛り込まれており、DFが長期的にマージーサイドへ残る道筋も用意された。
カンプ・ノウ時代には有名な背番号4を着けていたが、その番号は現在、リヴァプールのキャプテンであるフィルジル・ファン・ダイクが使用しているため、元ブラウグラナのスターには新たな選択が必要となった。アラウホには背番号33が与えられた。この番号を最後に着けていたのは、10年前のジョルドン・アイブである。
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新戦力にとって重要な選択肢
アラウホが、アンフィールドで背番号33を選んだ理由について、精神面とキャリア面の両方から明かした。本人にとって、この番号を選んだのは偶然ではなかった。DFは、この番号が自身の競技人生の初期と信仰に深く結びついていると説明している。
「これは自分の好きな番号で、自分にとって特別な番号でもある。面白いことに、ずっと前にプロデビューした時、当時つけていたのもこの番号だった」とアラウホは明かした。
「ただ、自分にとっては個人的な意味もある。これは自分の信仰、そしてイエスや神、宗教との関係に深く関わる意味を持つものなんだ。このことについては、友人や家族、パートナー、両親とも話し合い、とても良い会話ができた。いくつもの意味で、この番号を身につけられることをとてもうれしく思っている」
アンフィールドでの野心とモチベーション
これに先立ち、アラウホはクラブの公式メディアによる最初のインタビューで、世界サッカー界でも屈指の歴史を誇るクラブの一つに加わったことへの大きな誇りを口にしていた。このDFはクラブの文化に溶け込み、フィルヒル・ファン・ダイクのような世界屈指のタレントとともにプレーすることに意欲を見せている。
同選手はクラブメディアに対し、次のように語った。「早く始めたくてたまらない。とても、とてもうれしい。長い歴史を持つこの大きなクラブに来られてワクワクしている。チームメートに会うのも楽しみだし、プレーを始めるのも楽しみだ。とても意欲的だし、本当に早くスタートしたい」
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守備陣の強化
アラウホの加入は、プレシーズン期間に相次いだ守備陣の負傷によって戦力が手薄になっているアンドニ・イラオラ監督のチームにとって、極めて重要なタイミングで実現した。ウルグアイ代表のアラウホは、最終ラインの中央に入ることも、必要に応じて右サイドバックとしてプレーすることもできる貴重な汎用性を備えている。ジョー・ゴメスが少なくとも来月初めまでは離脱する一方で、ジェレミー・ジャケやジョバンニ・レオーニといった若手有望株は、いまだ今夏の日程で出場しておらず、この柔軟性は不可欠だ。
27歳のアラウホは、移籍成立前にバルセロナのプレシーズン準備に参加していたため、十分な試合勘を備えた状態で加わる。ファンが新戦力のプレーを見るまでに、それほど長く待つ必要はないかもしれない。来週日曜に予定されているコモ戦でのデビューの可能性が見込まれているからだ。
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