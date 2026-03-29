ロナルド・アラウホは、イングランド対ウルグアイ戦の引き分け試合でマンチェスター・シティのスター選手フィル・フォーデンが恐ろしいタックルを受けた後、彼と心を開いて話し合ったことを明かした。

ロンドンで行われた試合の後半、フォデンに対して激しいタックルを仕掛けたことで、このウルグアイ人センターバックは物議を醸すこととなった。浮き球への反応が遅れ、激しいタックルとなったものの、アラウホはシティのプレイメーカーに身体的な危害を加えるつもりは全くなかったと断言した。

試合後の記者団へのコメントで、アラウホは自身の立場を説明し、すでにフォーデンの安否を確認していたことを明かした。「試合後に彼と話したが、大丈夫だと言っていた」とこのディフェンダーは述べた。

さらに彼はこう付け加えた。「ピッチ上ではこういうことは起こるものだ。私の目的は相手を傷つけることではなく、ボールを奪うことだった。フォーデンもそれを理解している。問題がないことがわかって安心している」