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ロナルド・アラウホは、イングランド対ウルグアイ戦の引き分け試合でマンチェスター・シティのスター選手フィル・フォーデンが恐ろしいタックルを受けた後、彼と心を開いて話し合ったことを明かした。
アラウージョは悪意はなかったと主張している
ロンドンで行われた試合の後半、フォデンに対して激しいタックルを仕掛けたことで、このウルグアイ人センターバックは物議を醸すこととなった。浮き球への反応が遅れ、激しいタックルとなったものの、アラウホはシティのプレイメーカーに身体的な危害を加えるつもりは全くなかったと断言した。
試合後の記者団へのコメントで、アラウホは自身の立場を説明し、すでにフォーデンの安否を確認していたことを明かした。「試合後に彼と話したが、大丈夫だと言っていた」とこのディフェンダーは述べた。
さらに彼はこう付け加えた。「ピッチ上ではこういうことは起こるものだ。私の目的は相手を傷つけることではなく、ボールを奪うことだった。フォーデンもそれを理解している。問題がないことがわかって安心している」
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「彼は『大したことじゃない』と言った」
こうした状況は、一瞬を切り取ると誇張されて見えることがあると強調したアラウージョは、審判とVARの判定が自身の意図を裏付けるものであると指摘し、自分をよく知る人なら、自分が悪意を持ってプレーしているわけではないことを理解していると改めて述べた。
彼は次のように付け加えた。「プレーをスローモーションで見ると、非常に激しいタックルに見えるかもしれないが、私の意図はボールを奪うことだった。それに、主審もVARもそこにいたのだから、彼も私がボールを狙っていたと判断したと思う。しかし重要なのは、フォデンと話をしたということだ。彼は大丈夫だし、『大したことじゃない、これがサッカーだ』と言ってくれた。」
イングランド代表チーム、タックルに激怒
アラウージョはこの出来事を早々に軽視しようとしたが、イングランドのベンチや英国メディアの反応ははるかに厳しいものだった。このタックルは50分に発生し、フォーデンは交代するまでしばらくプレーを続けたものの、その激しい接触の勢いから、観戦していた人々からはレッドカードを求める声が上がった。
タッチライン沿いでトゥヘル監督が明らかに怒りを露わにしているのが見られた一方、元イングランド代表DFのハリー・マグワイアは、特にワールドカップが目前に迫っている状況下で、VARが介入してこのファウルを退場処分に格上げしなかったことに失望を表明した。
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「スリー・ライオンズ」代表チームを怪我の連鎖が襲う
フォーデンは深刻な故障を免れたようだが、代表チームのチームメイト数名についてはそうは言えない。
イングランド代表は、この国際試合期間中に8人の選手が様々な体調上の懸念により合宿を離脱したことを確認しており、火曜日の日本戦を控えたトゥヘル監督は戦力不足に直面している。
離脱した選手には、アーロン・ラムズデール、フィカヨ・トモリ、ドミニク・カルバート＝ルーウィンらが含まれる。さらに、ジョン・ストーンズは練習中のトラブルを受けてマンチェスター・シティに戻り検査を受けることになり、アーセナルのデクラン・ライスとブカヨ・サカの2人も、健康診断を受けるため北ロンドンへ戻った。
アダム・ウォートンとノニ・マドゥエケは、ウルグアイ戦で負傷したため、それぞれクリスタル・パレスとアーセナルに戻った。