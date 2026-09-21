Getty/GOAL
翻訳者：
ロナルド・アラウホがフィルジル・ファン・ダイクの後任に、リバプールは右SBを獲得か。ダニー・マーフィーが2027年の移籍市場を前にアンフィールドの守備補強の難題に言及
ファン・ダイクは契約満了時にフリーで退団へ
オランダ人センターバックのファン・ダイクは、アンフィールドで長い別れの時を過ごしている。契約は35歳となる2026-27シーズン終了時に満了する。新契約は検討されておらず、フリーとなる見通しだ。
プレミアリーグとチャンピオンズリーグを制し、リヴァプールで9年間にわたって数々の実績を残してきたこのオランダ代表に代わる存在を見つけるのは簡単ではない。現代の偉大な選手の一人として記憶されるだろう。
- Getty
アラウホが右SBをカバーするなか、ジャケが好印象を残す
ジェレミー・ジャケはレンヌからの高額移籍後、素早く新天地に順応している。また、不運なACL損傷からの復帰を目指して調整を進める19歳のイタリア人、ジョバンニ・レオーニにも大きな期待が寄せられている。さらに、元バルセロナ主将のアラウホもカンプ・ノウからのレンタルで加わった。
この実直なウルグアイ人は右サイドバックで穴を埋めてきた。かつてバイヤー・レバークーゼンでウイングバックを務めたフリンポンは、従来型の守備的なポジションではなかなか説得力を示せていないためだ。しかし、27歳のこの南米出身選手は、本来は4バックの中央でプレーすることにより慣れている。
リヴァプールは2027年に再びDF補強に動くのか？
そう考えると、来夏に完全移籍で獲得され、現在ファン・ダイクが担っている役割へ回される可能性はあるのだろうか。そうなれば、アンドニ・イラオラは別のサイドバックの選択肢を獲得できることになる。
このシナリオについて問われたマーフィーは、GOALの独占取材にSnabbareとの提携で応じ、次のように語った。「クラブはアラウホを毎試合、毎週評価していくと思う。年齢を考えても、彼が入ってきてファン・ダイクの後釜になる唯一の存在だと必ずしも考えているとは思わない。ほかにどんな選択肢があるのかについても、常にオープンな姿勢でいるはずだ。
「ただ、サイドバックに関して言えば、リヴァプールには問題がある。というのも、長い期間にわたってリヴァプールの成功を支えてきたのは、前への推進力が素晴らしい2人のサイドバックがいて、チームもそのスタイルに合っており、彼らが高い位置を取った時には中盤の選手がカバーに入る、そういう我々がよく知る形だったからだ。
「今のサイドバックはボール保持時に十分なクオリティーがない。多くの試合でリヴァプールはボールを支配することになるだけに、これは本当に大きな問題だ。というのも、サッカーは何年も前のマンツーマンの状況から、ピッチ中央が非常に、非常に混み合う、より戦術的なゲームへと変わっていることが分かっているからだ。
「一般的にスペースはワイドのエリアに生まれ、相手チームはピッチ中央を守る。だからサイドバックは何度も何度もボールを受けることになる。数字がそれを示している。そして、フリンポンと［ミロシュ］・ケルケズの最終局面での成果は、リヴァプールに必要なレベルには明らかに達していない。
「さらに、守備面で十分なのか、言い換えれば攻撃面のクオリティーを犠牲にしてまで起用する価値があるのか、という議論もあるが、答えはノーだ。だから問題なんだ。少なくともここまでのリヴァプールでのキャリアという意味では、2人とも失敗している。
「フリンポンについて言えば、そもそも彼は本格的に右サイドバックでプレーしてきたわけではない。では、そこで起用した考えは何だったのか。これはもっともな疑問だし、時には彼に少し同情もする。彼だけをやり玉に挙げているわけではない。世界でも最も厳しいリーグの一つに来て、自分が求められているポジションとは違う位置でキャリア最高のシーズンを送ってきた選手なんだからね。
「アラウホについても、守備的な意識があるから本当に楽にこなしているし、アトレティコ戦では［ドミニク］・ショボスライのアシストにつながる素晴らしいフリックもあったのは分かっている。でも一般的に言って、彼を積極果敢に上下動し、クロスを入れて得点を生み出すサイドバックだとは分類しないだろう。だから、1月であってもリヴァプールが目を向けるべき明確なポイントだと思う」
- Getty
リヴァプール、2026-27シーズン序盤も無敗を維持
2027年冬の移籍市場でリヴァプールにどれほどの補強資金が残されているかは、まだ分からない。昨夏の移籍期限直前には、フランス人ウインガーのブラッドリー・バルコラ獲得に1億2300万ポンド（1億6500万ドル）を投じた。
ケルケズはここ最近、左サイドでやや安定感を見せている。2026-27シーズンは無敗スタートを切っているものの、とりわけファン・ダイクの退団が近づく中で、そのエリアの補強が明らかに必要であり、イラオラのチーム全体の水準を引き上げるターゲットはすでに絞り込まれている可能性が高い。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。