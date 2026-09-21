そう考えると、来夏に完全移籍で獲得され、現在ファン・ダイクが担っている役割へ回される可能性はあるのだろうか。そうなれば、アンドニ・イラオラは別のサイドバックの選択肢を獲得できることになる。

このシナリオについて問われたマーフィーは、GOALの独占取材にSnabbareとの提携で応じ、次のように語った。「クラブはアラウホを毎試合、毎週評価していくと思う。年齢を考えても、彼が入ってきてファン・ダイクの後釜になる唯一の存在だと必ずしも考えているとは思わない。ほかにどんな選択肢があるのかについても、常にオープンな姿勢でいるはずだ。

「ただ、サイドバックに関して言えば、リヴァプールには問題がある。というのも、長い期間にわたってリヴァプールの成功を支えてきたのは、前への推進力が素晴らしい2人のサイドバックがいて、チームもそのスタイルに合っており、彼らが高い位置を取った時には中盤の選手がカバーに入る、そういう我々がよく知る形だったからだ。

「今のサイドバックはボール保持時に十分なクオリティーがない。多くの試合でリヴァプールはボールを支配することになるだけに、これは本当に大きな問題だ。というのも、サッカーは何年も前のマンツーマンの状況から、ピッチ中央が非常に、非常に混み合う、より戦術的なゲームへと変わっていることが分かっているからだ。

「一般的にスペースはワイドのエリアに生まれ、相手チームはピッチ中央を守る。だからサイドバックは何度も何度もボールを受けることになる。数字がそれを示している。そして、フリンポンと［ミロシュ］・ケルケズの最終局面での成果は、リヴァプールに必要なレベルには明らかに達していない。

「さらに、守備面で十分なのか、言い換えれば攻撃面のクオリティーを犠牲にしてまで起用する価値があるのか、という議論もあるが、答えはノーだ。だから問題なんだ。少なくともここまでのリヴァプールでのキャリアという意味では、2人とも失敗している。

「フリンポンについて言えば、そもそも彼は本格的に右サイドバックでプレーしてきたわけではない。では、そこで起用した考えは何だったのか。これはもっともな疑問だし、時には彼に少し同情もする。彼だけをやり玉に挙げているわけではない。世界でも最も厳しいリーグの一つに来て、自分が求められているポジションとは違う位置でキャリア最高のシーズンを送ってきた選手なんだからね。

「アラウホについても、守備的な意識があるから本当に楽にこなしているし、アトレティコ戦では［ドミニク］・ショボスライのアシストにつながる素晴らしいフリックもあったのは分かっている。でも一般的に言って、彼を積極果敢に上下動し、クロスを入れて得点を生み出すサイドバックだとは分類しないだろう。だから、1月であってもリヴァプールが目を向けるべき明確なポイントだと思う」