ロナウドを筆頭に…アル・ナセル、アル・ナジュマ戦で主力4人を欠く恐れ

ポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズス率いるアル・ナスルのコーチ陣は、明日金曜日に開催されるロシェン・プロリーグ第27節のアル・ナジュマ戦において、4人の主力選手を同時に欠く可能性という重大な危機に直面している。

ナセルは現在、勝ち点67でリーグ首位に立ち、2位のヒラルに3ポイントの差をつけており、首位をさらに引き離すために勝利を目指している。