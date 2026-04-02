ロナウドを筆頭に…アル・ナセル、アル・ナジュマ戦で主力4人を欠く恐れ

ポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズス率いるアル・ナスルのコーチ陣は、明日金曜日に開催されるロシェン・プロリーグ第27節のアル・ナジュマ戦において、4人の主力選手を同時に欠く可能性という重大な危機に直面している。
ナセルは現在、勝ち点67でリーグ首位に立ち、2位のヒラルに3ポイントの差をつけており、首位をさらに引き離すために勝利を目指している。
ポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズス率いるアル・ナスルのコーチ陣は、明日金曜日に開催されるロシェン・プロリーグ第27節のアル・ナジュマ戦において、4人の主力選手を同時に欠く可能性という重大な危機に直面している。
ナセルは現在、勝ち点67でリーグ首位に立ち、2位のヒラルに3ポイントの差をつけており、首位をさらに引き離すために勝利を目指している。
チームのキャプテンであるポルトガルのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドはハムストリングの怪我から完全に回復したものの、報道によると、ジェズスは彼を起用することに慎重だ。
コーチ陣は彼を起用するリスクを懸念しており、特にアル・ナセルが今後厳しい戦いを控えていることから、試合に復帰させる前に可能な限り十分な回復期間を与えたいと考えている。
サウジアラビアのスポーツ紙「アル・リヤディヤ」は、フランス人選手モハメド・シマカンとキングスレイ・クーマンの2人が、コンディションを確認するため、本日木曜日に実地トレーニングを行うと報じた。
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同紙は、「ジェズス監督は、特にチームの中核選手の一人である彼らに対し、アル・ナジュマ戦に出場できるかどうかを見極める予定であり、したがって両選手の起用は未定だ」と報じた。
一方、アル・ナスルのスペイン人DFイニゴ・マルティネスについては、まだ完全に回復していないため、アル・ナジュマ戦への出場可否は未定となっている。
サウジアラビアの新聞『アル・リヤディヤ』は、同選手が必要なコンディションに達していないため、出場する可能性は極めて低くなったと報じた。
マルティネスは、攻撃の組み立て、守備のバランス維持、そして各ラインの連携において、アル・ナスルの最重要戦力の一人である。