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ロナウドは、アンチェロッティ監督がラフィーニャを誤用していると批判。ブラジル代表のレジェンドは、モロッコとの緊張感あふれるW杯引き分け試合の采配に疑問を呈した。
ラフィーニャをめぐるアンチェロッティの戦術的見落とし
ACミラン時代にアンチェロッティ監督の下でプレーしたロナウドは、ワールドカップのブラジル代表初戦の選手配置に疑問を投げかけた。ハイチ戦を前にESPNブラジルの番組『Resenha da Copa』に出演した“フェノメノ”は、クラブで右サイドで好調だったラフィーニャが代表で左サイド起用されたことに特に懸念を示した。
「右で好結果を出したバルセロナのラフィーニャを、なぜ左で使うのか。理解に苦しむが、後半には改善の兆しが見えた」と説明した。
バロンドールを2度受賞したロナウドは、ラフィーニャを本来のポジションと異なる場所で起用することで、ブラジル代表は幅と直線的な攻撃力を失っていると指摘した。
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モロッコで膠着、緊張とプレッシャー。
ロナウドは布陣を批判しつつ、W杯開幕戦の重圧が個人のパフォーマンスを低下させた可能性を認めた。彼は、カゼミーロのようなベテランでさえリズムを乱し、前半に頻発したパスミスやバックパスは集団的な不安の表れだと指摘した。
「それでも僕は楽観的だ。初戦の重圧で、前半のパスミスが多いのは明らかだった。カゼミーロが背を向けてボールを受ける場面もあっただろう？ ブラジル代表は緊張に邪魔されたんだと思う。その後、アンチェロッティ監督や選手たちのインタビューを見て、彼らが緊張を認めているのを知り、僕も安心した。ワールドカップだから普通のことさ。特に新戦力には、そんな緊張感があるのも当然だ」とロナウドは付け加えた。
ルイス・エンリケを擁護する論
ハイチ戦を前に、ロナウドはブラジル代表の攻撃に欠けた「縦の広がり」を作るため、右ウイングの交代を提案。彼はボタフォゴのルイス・エンリケをその候補に挙げ、中盤の混雑解消を期待している。
「アンチェロッティ監督がどうするかは分からないが、私ならこうする。ルイス・エンリケは途中出場して右で良い動きを見せ、試合を広く展開した。 パケタやラフィーニャにはできなかったが、ヴィニシウスが左で示したように、彼ならサイドでスペースを作り、中盤の混雑を解消できる。この小さな変更がブラジルにスペースをもたらし、どんな状況でも有利になる」と伝説的フォワードは語った。
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モロッコへの敬意とカルロへの信頼
戦術の修正を求めつつ、ロナウドはモロッコの規律あるプレーを称賛。アンチェロッティ監督がブラジル代表を再軌道に乗せると確信した。
「モロッコについても話すべきだ。素晴らしい試合だった。彼らのスピードと強さ、そして組織力には驚かされた。我々は手強い相手と戦った。アンチェロッティ監督は経験が豊かで、選手への接し方やコミュニケーションも素晴らしい。彼の指導で、我々のミスは確実に修正される」とロナウドは語った。