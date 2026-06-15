ロナウドは、アンチェロッティ監督がラフィーニャを誤用していると批判。ブラジル代表のレジェンドは、モロッコとの緊張感あふれるW杯引き分け試合の采配に疑問を呈した。

ACミラン時代にアンチェロッティ監督の下でプレーしたロナウドは、ワールドカップのブラジル代表初戦の選手配置に疑問を投げかけた。ハイチ戦を前にESPNブラジルの番組『Resenha da Copa』に出演した“フェノメノ”は、クラブで右サイドで好調だったラフィーニャが代表で左サイド起用されたことに特に懸念を示した。

「右で好結果を出したバルセロナのラフィーニャを、なぜ左で使うのか。理解に苦しむが、後半には改善の兆しが見えた」と説明した。

バロンドールを2度受賞したロナウドは、ラフィーニャを本来のポジションと異なる場所で起用することで、ブラジル代表は幅と直線的な攻撃力を失っていると指摘した。