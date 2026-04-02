ロナウドの友人の前で…ブラジル人アナウンサーがメッシへの侮辱を回想！

2022年ワールドカップのアルゼンチン戦で、サウジアラビア代表のサポーターがリオネル・メッシに向けて放ったあの象徴的なチャントが再び脚光を浴び、会場の雰囲気を再び盛り上げるとともに、ワールドカップ史上最も衝撃的な瞬間のひとつを蘇らせている。
このチャントが再び響き渡るのは、サポーターたちが歴史的な勝利の記憶を呼び覚ましているからだ。あの試合で「グリーン」は世界王者を見事に下し、その劇的な展開と世界的な反響により、サッカーファンの記憶に深く刻み込まれた一戦となった。
2022年ワールドカップのアルゼンチン戦で、サウジアラビア代表のサポーターがリオネル・メッシに向けて放ったあの象徴的なチャントが再び脚光を浴び、会場の雰囲気を再び盛り上げるとともに、ワールドカップ史上最も衝撃的な瞬間のひとつを蘇らせている。
このチャントが再び響き渡るのは、サポーターたちが歴史的な勝利の記憶を呼び覚ましているからだ。あの試合で「グリーン」は世界王者を見事に下し、その劇的な展開と世界的な反響により、サッカーファンの記憶に深く刻み込まれた一戦となった。
サウジアラビアのアル・ナセルに所属するブラジル人ゴールキーパー、ピントが、ブラジルの「X Sports」のインタビューに出演し、いくつかの話題について語っていたところ、司会者から「観客からの侮辱的なチャントや罵声を理解できるか」という意外な質問を投げかけられた。
ピントは次のように語った。「私はアラビア語を全く理解できません。たとえ侮辱されたとしても理解できないでしょう。簡単な単語をいくつか知っているだけです。」
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これに対し、ブラジル人アナウンサーは次のように返答した。「サウジアラビアがアルゼンチンに勝利した際、最も有名なチャントの一つとして『メッシ、目を潰してやる』というものが登場しました。これはアルゼンチンのレジェンドを侮辱するためのものです。
これに対し、ペントはまるでそのチャントを知っているかのように微笑んだが、ブラジル人アナウンサーの発言には一切コメントしなかった。
ピントは2024-2025シーズンの開幕から、メッシの宿敵であるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドと共にアル・ナセルでプレーしている。
リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの対決は、サッカー史上最も偉大かつ長きにわたるライバル関係の一つである。両スターは長年にわたり世界の舞台を二分し、数々の記録を塗り替え、 個人賞の受賞を交互に重ね、世界中のファンに並外れた期待と興奮をもたらす、稀に見る光景を生み出してきた。
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ピッチ上で燃え上がるこのサッカーの戦いは、さらにスタンドやソーシャルメディアへと波及した。各選手のファンは、自チームのスターが「史上最高」の称号にふさわしいことを証明しようと、相手の功績を軽視する傾向にあり、これがサッカーファンの間で絶え間ない論争と分断を生み出している。
数字や実績という客観的な指標が、両スターを議論の余地のない歴史的な地位に据えているにもかかわらず、ファンの熱狂的な支持は依然として強く存在し、この対立を単なるスポーツの争いから、サッカーへの情熱と帰属意識、そして個人的な好みが入り混じった、世界的な現象へと変貌させている。
サウジアラビア代表は、2022年ワールドカップの試合でアルゼンチン代表を2-1で下し、サッカー史上最も偉大な勝利の一つを挙げた。これは世界を震撼させた衝撃的な番狂わせであり、特にアルゼンチン代表が優勝の最有力候補と目されていたことを考えればなおさらである。
「グリーン」ことサウジアラビア代表は、レオナルド・メッシのPKによる早い時間帯の先制点でリードを許したが、後半に力強く巻き返した。サレフ・アル・シャハリとサレム・アル・ドスリーのゴールにより、わずか数分の間に試合の流れを一変させ、ワールドカップ史上最も劇的な瞬間の一つを生み出した。
この試合におけるサウジアラビア代表のプレーは、高い闘志と卓越した戦術的規律に特徴づけられ、試合終了のホイッスルが鳴るまでリードを守り抜いた。これは、ワールドカップ史上最大の番狂わせの一つとして、ファンの記憶に深く刻まれる歴史的な勝利となった。