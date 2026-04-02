ロナウドの友人の前で…ブラジル人アナウンサーがメッシへの侮辱を回想！

サウジアラビアのアル・ナセルに所属するブラジル人ゴールキーパー、ピントが、ブラジルの「X Sports」のインタビューに出演し、いくつかの話題について語っていたところ、司会者から「観客からの侮辱的なチャントや罵声を理解できるか」という意外な質問を投げかけられた。

ピントは次のように語った。「私はアラビア語を全く理解できません。たとえ侮辱されたとしても理解できないでしょう。簡単な単語をいくつか知っているだけです。」

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これに対し、ブラジル人アナウンサーは次のように返答した。「サウジアラビアがアルゼンチンに勝利した際、最も有名なチャントの一つとして『メッシ、目を潰してやる』というものが登場しました。これはアルゼンチンのレジェンドを侮辱するためのものです。

これに対し、ペントはまるでそのチャントを知っているかのように微笑んだが、ブラジル人アナウンサーの発言には一切コメントしなかった。

ピントは2024-2025シーズンの開幕から、メッシの宿敵であるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドと共にアル・ナセルでプレーしている。