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ロナウドとロベルト・カルロスが電撃買収へ、伝説の2人がブラジルのクラブを巡る数百万ドル規模の契約成立に接近
会員が画期的な買収を承認
インテルナシオナウ・ジ・リメイラの臨時総会は、SAF（サッカー株式会社）の設立と、ロナウドおよびカルロスを擁する投資グループへの株式80％の売却を承認した。この提案は53対1で余裕を持って可決され、必要とされる3分の2の基準を難なくクリアした。最大4億5000万レアル（6400万ポンド／8700万ドル）規模のこの取引は、現在は最終的な事務手続きの完了と統括団体による正式承認を残すのみとなっている。
- Anadolu Agency
アンブロジーニが投資のロードマップを概説
このコンソーシアムは、かつてクルゼイロとレアル・バジャドリードでロナウドとともに働いたエグゼクティブ、エンリコ・アンブロジーニが率いており、サウジアラビアのアブドゥラ・ビン・サード・ビン・アブドゥルアジズ・アル・サウド王子と、アフリカのパートナーが参加している。
クラブは公式声明でこの合意を認めた。「承認された決議には、アソシアソン・アトレチカ・インテルナシオナル・ジ・リメイラのSAFの設立と、SAF株式の80％を投資家に譲渡し、20％をアソシアソン・アトレチカ・インテルナシオナル・ジ・リメイラが引き続き保有することが盛り込まれている。これは関係する統括機関に提出された条件に従うものだ。この取引には、提案者エンリコ・アンブロジーニと、5度のワールドカップ優勝経験を持つロナウド・ナザリオ、ロベルト・カルロスを含む投資家グループが関与している」とした。
アンブロジーニは3月、 『ESPN.com.br』に対し、このコンソーシアムの財務計画について詳述した。「私の当初の提案は、15〜18カ月以内に1000万レアルを資本注入し、クラブの全債務を引き受けるというものだった。その債務額は約850万レアル（120万ポンド／160万ドル）と聞いている。さらに、15年間で最低1億8700万レアル（2700万ポンド／3600万ドル）を保証する内容だった」と説明した。
「私のビジネスプランの中で、これは慈善事業ではないことを非常に明確にした。私は投資に対するリターンを求めている。私のモデルに基づけば、リターンが出始めるのは6年目からだ。その時点でインテルは、配当を分配しても資金が流出し続けないだけの財務的安定を手にしているはずだ」
長期的なスポーツ面のビジョンを詳述
このプロジェクトは、1986年のカンピオナート・パウリスタと1988年のセリエBを制した後、1989年以降に下部カテゴリーへ転落したクラブの再建を目指すものだ。アンブロジーニは、ピラミッドを再び駆け上がるための道筋について、次のように説明した。「私のビジネスプランでは、10年間で4億5400万レアル（6500万ポンド／8800万ドル）を見込んでいる。ただし、それは保証ではない。当初の提案はクラブの50％取得だったが、私は協会に一緒にいてもらう必要がある。
「ビジネスプランを作る際には、一定の前提を置かなければならない。例えば私は、クラブが3年以内にパウリスタ・セリエA1へ復帰すると想定したが、それでも降格はあり得る。だからこそ、この計画にはセリエA1での2年、セリエA2での4年、6年以内のセリエB昇格、そして6年目から10年目の間にセリエAへ到達することを織り込んでいる」
- Getty Images Sport
有望なスポーツ面での今後の歩み
インテル・ジ・リメイラは現在、地域リーグのパウリスタ・セリエA2で戦っているが、先週末には全国選手権セリエCの最終クアドラングラル・ステージ進出を決めた。クラブ首脳陣は今後、ピッチ上の勢いを維持しながら、SAF移行を最終決定しなければならない。アンブロジーニ、ロナウド、カルロスの後押しを受けるクラブは、今後10年以内にブラジル1部復帰を果たすという明確な目標を掲げている。
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