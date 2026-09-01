このコンソーシアムは、かつてクルゼイロとレアル・バジャドリードでロナウドとともに働いたエグゼクティブ、エンリコ・アンブロジーニが率いており、サウジアラビアのアブドゥラ・ビン・サード・ビン・アブドゥルアジズ・アル・サウド王子と、アフリカのパートナーが参加している。

クラブは公式声明でこの合意を認めた。「承認された決議には、アソシアソン・アトレチカ・インテルナシオナル・ジ・リメイラのSAFの設立と、SAF株式の80％を投資家に譲渡し、20％をアソシアソン・アトレチカ・インテルナシオナル・ジ・リメイラが引き続き保有することが盛り込まれている。これは関係する統括機関に提出された条件に従うものだ。この取引には、提案者エンリコ・アンブロジーニと、5度のワールドカップ優勝経験を持つロナウド・ナザリオ、ロベルト・カルロスを含む投資家グループが関与している」とした。

アンブロジーニは3月、 『ESPN.com.br』に対し、このコンソーシアムの財務計画について詳述した。「私の当初の提案は、15〜18カ月以内に1000万レアルを資本注入し、クラブの全債務を引き受けるというものだった。その債務額は約850万レアル（120万ポンド／160万ドル）と聞いている。さらに、15年間で最低1億8700万レアル（2700万ポンド／3600万ドル）を保証する内容だった」と説明した。

「私のビジネスプランの中で、これは慈善事業ではないことを非常に明確にした。私は投資に対するリターンを求めている。私のモデルに基づけば、リターンが出始めるのは6年目からだ。その時点でインテルは、配当を分配しても資金が流出し続けないだけの財務的安定を手にしているはずだ」