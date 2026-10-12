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ロナウドとロベルト・カルロスが支援するインテル・ジ・リメイラ、35年ぶりのセリエB昇格を決める
- DeFodi Images
歴史的な節目が長きにわたる追放状態に終止符を打つ
サンパウロのインテルは、グループBの最終順位で総得点によりブルスキを上回り、歴史的な2部復帰を決めた。この昇格は、目覚ましい復活の集大成となった。その復活はクラブの新たな法人オーナー体制の下で実現し、ブラジルの伝説的なコンビ、ロナウドとカルロスが同体制を支えている。インテルはグループ首位のフェロヴィアリアに0-2で敗れたものの、順位を争う最大のライバルが延期されていた試合で引き分けに終わったため、昇格を決めた。
SNS投稿で功績を称賛
昇格が確定した瞬間、クラブの公式インスタグラムには歓喜の声があふれた。
35年越しの偉業を祝し、クラブはこう投稿した。「インテル・デ・リメイラが立ち上がった！ インテル・デ・リメイラがカンピオナート・ブラジレイロ・セリエBに昇格！ 叫ぼう、泣こう、ともに苦しみ、信じ続けてくれた人たちと抱き合おう。私たちの夢が現実になった！」
「この偉業は、すべての選手、すべてのスタッフ、そしてクラブで働くすべての人の努力によるものだ。パートナーの支援と、インテル・デ・リメイラを決して一人にしなかったファンの力が、この偉業を支えている！」
「リメイラのみんなに捧げる！ 昇格をつかんだぞ！」
- Anadolu Agency
伝説的な投資家も歓喜の輪に加わる
クラブの出資者であるロナウドも、すぐにSNSで盛り上がりに加わった。クラブの発表を自身のインスタグラムのストーリーズに再投稿したブラジルの伝説的FWは、拍手の絵文字を3つ添えて「Vamoo」とシンプルに反応した。
4つの有力候補が新シーズンの構図を形作る
3部リーグのシーズンは、マリンガとフェロヴィアリアが優勝を懸けて対戦し、幕を閉じる。サンタクルスとともに、新たに昇格した4チームは、セリエBの厳しい戦いに向けて選手層を再編するという難題に直面している。来季、このチームが残留を果たすには、経営陣の確かな支援と的確な補強が欠かせない。
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