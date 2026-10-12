昇格が確定した瞬間、クラブの公式インスタグラムには歓喜の声があふれた。

35年越しの偉業を祝し、クラブはこう投稿した。「インテル・デ・リメイラが立ち上がった！ インテル・デ・リメイラがカンピオナート・ブラジレイロ・セリエBに昇格！ 叫ぼう、泣こう、ともに苦しみ、信じ続けてくれた人たちと抱き合おう。私たちの夢が現実になった！」

「この偉業は、すべての選手、すべてのスタッフ、そしてクラブで働くすべての人の努力によるものだ。パートナーの支援と、インテル・デ・リメイラを決して一人にしなかったファンの力が、この偉業を支えている！」

「リメイラのみんなに捧げる！ 昇格をつかんだぞ！」



