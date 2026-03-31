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ロナウドとリバウドがブラジル代表の合宿を訪問。ジョアン・ペドロは、2002年ワールドカップの英雄たちに倣わなければならないという「プレッシャー」を感じていると認めた。
スター選手たちが練習場に戻ってきた
ロナウドとリバウドの合流は、フランスとの親善試合で2-1と残念な敗北を喫し、リズムを取り戻そうとしているカルロ・アンチェロッティ監督率いるチームにとって、微妙なタイミングでの出来事となった。
24年前にブラジルの最後のワールドカップ優勝を牽引したこの伝説的な2人は、現在の代表チームがクロアチアとの次なる親善試合に向けて準備を進める様子を見守っていた。こうしたレジェンドたちの存在は、あの有名な黄色いユニフォームを身にまとうたびに、高い水準が求められることを痛感させるものだ。
歴史の重み
チェルシーのFWペドロは、現代のブラジル代表チームに寄せられる期待について、現実を直視している。ESPNブラジルとのインタビューで、24歳の彼は次のように語った。「昔はロナウド、ロナウジーニョ、ロマリオといった選手たちがいたが、今のサッカーを見れば、ブラジルには彼らのような選手たちがいる。 レアル・マドリードのヴィニシウス、バルセロナのラフィーニャ、チェルシーの僕やエステヴァン（ウィリアン）、そしてアンドレイもいる。みんなトップクラブでプレーしている。問題なのは、ブラジルがワールドカップで優勝してから長い時間が経っていることだ。僕たちは世界最高の代表チームなのに、長い間優勝から遠ざかっていると、プレッシャーが溜まっていくんだ。」
クラブと代表チームの間の溝を埋める
ファンにとって大きな不満の種となっているのは、ヴィニシウス・ジュニオールやラフィーニャといったスター選手たちが、クラブでの得点力の高さを代表戦でも発揮できていないことだ。ペドロは今シーズン、プレミアリーグのチェルシーで14ゴール8アシストを記録するなどイングランドで活躍しているが、その効率性を代表チームに活かすことは、攻撃陣全体にとって困難な課題となっている。
「僕たちは互いをより深く理解し始めている」とペドロは説明した。「僕はイングランドでプレーし、ヴィニはスペインでプレーし、ラフィーニャは別のクラブにいる。1年を通して過ごすクラブと同じように、代表でも一緒にトレーニングをする必要がある。代表ではクラブとはやり方が異なるため、素早く適応しなければならない。トレーニング時間が長くなれば、物事はよりスムーズに回り始める。 すぐに息が合ってくるはずだ。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ラフィーニャがハムストリングの負傷により5週間の離脱を余儀なくされたというニュースを受け、アンチェロッティ監督の課題はさらに深刻化している。ネイマールもまだ完全なコンディションに戻れず、今回は招集メンバーから外れているため、火曜日にオーランドで行われるクロアチア戦では、ペドロに攻撃陣を率いる重責がのしかかることになる。今大会のワールドカップでは、ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCに入った。