ロナウドとリバウドがブラジル代表の合宿を訪問。ジョアン・ペドロは、2002年ワールドカップの英雄たちに倣わなければならないという「プレッシャー」を感じていると認めた。

ファンにとって大きな不満の種となっているのは、ヴィニシウス・ジュニオールやラフィーニャといったスター選手たちが、クラブでの得点力の高さを代表戦でも発揮できていないことだ。ペドロは今シーズン、プレミアリーグのチェルシーで14ゴール8アシストを記録するなどイングランドで活躍しているが、その効率性を代表チームに活かすことは、攻撃陣全体にとって困難な課題となっている。

「僕たちは互いをより深く理解し始めている」とペドロは説明した。「僕はイングランドでプレーし、ヴィニはスペインでプレーし、ラフィーニャは別のクラブにいる。1年を通して過ごすクラブと同じように、代表でも一緒にトレーニングをする必要がある。代表ではクラブとはやり方が異なるため、素早く適応しなければならない。トレーニング時間が長くなれば、物事はよりスムーズに回り始める。 すぐに息が合ってくるはずだ。」