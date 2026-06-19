ロナウドとポルトガル……情熱が重荷となる時

サッカー界には早期に引退する選手もいれば、最後まで現役を続ける選手もいる。クリスティアーノ・ロナウドは後者だ。20年以上にわたり頂点を走り続け、ほぼすべてを成し遂げた今も、毎試合を最後のチャンスのように戦う。
問題なのは、その情熱をピッチでどうコントロールするかだ。
私は、彼が2026年W杯でポルトガル代表にプレッシャーをもたらしている要因の一つだと考える。それは技術が落ちたからではない。10年前と同じレベルでプレーできないのに、いまだに同じ役割を担おうとするからだ。
サッカー界には早期に引退する選手もいれば、最後まで現役を続ける選手もいる。クリスティアーノ・ロナウドは後者だ。20年以上にわたり頂点を走り続け、ほぼすべてを成し遂げた今も、毎試合を最後のチャンスのように戦う。
問題なのは、その情熱をピッチでどうコントロールするかだ。
私は、彼が2026年W杯でポルトガル代表にプレッシャーをもたらしている要因の一つだと考える。それは技術が落ちたからではない。10年前と同じレベルでプレーできないのに、いまだに同じ役割を担おうとするからだ。
ロナウドが今直面しているのは、時間と折り合いをつけるのではなく、まだ時間と戦っていることだ。
全盛期は90分間走り続け、プレスをかけ、スプリントを繰り返し、わずかなチャンスもゴールにし、FKをPKのように決めた。だが今は年齢と体の変化で状況が異なる。
それでも彼は、何も変わっていないかのように振る舞う。
フリーキックの記録がそれを示している。彼はゴールに近いセットプレーのほとんどを自ら蹴ろうとするが、成功率は数年前に比べて明らかに低下している。直接フリーキックからの得点は、もはや頻繁に使える武器ではなく、例外的な出来事になっている。
問題なのは1、2本の失敗ではなく、その考え方だ。時代に抗おうとすればするほど、本人だけでなくチームにも大きな負担がかかる。
ロナウドがチームメイトから十分なサポートを得られていないという指摘は、間違いではない。各ポジションに才能が揃っているにもかかわらず、ポルトガル代表が時折、連携を欠くことは明らかだ。
では、なぜこうなるのか。
現在のチームにはブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シルバ、ジョアン・ネヴェス、ヴィテニャなど、大きな野心を持つ選手が多い。彼らはロナウドの“最後の物語”の脇役ではなく、自分たちの物語を書きたいのだ。
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問題なのは、ロナウドの圧倒的な存在感だ。攻撃は彼で終わり、セットプレーは彼へ。メディアも彼で始まり彼で終わる。
意図的なわけではないが、一部の選手は自己表現の機会が限られると感じている。その結果、言葉には出ないがピッチ上で心理的・技術的な問題として表れ始めるのだ。
とはいえ、ロナウド一人に全責任を負わせるのも事実を歪める。
ポルトガルが抱える混乱の最大原因は、ロベルト・マルティネス監督だ。問題なのはロナウドの存在ではなく、監督が彼を適切に扱えていない点だ。
強豪国が成功するのは、監督がスター選手に関する難しい決断もできるときだ。だがマルティネスは踏み込む勇気がなく、新世代と依然として脚光を浴びたいレジェンドの間に板挟みになっている。
ロナウドは適切なタイミングで起用されれば、豊富な経験で試合を決める戦略的武器になり得た。だが、10年前と同じ扱いをすることに固執した結果、本人にもチームにも悪影響が及んだ。
批判はあっても、ポルトガルやロナウドを無視はできない。
大会は長く、ポルトガル代表は質と層で世界屈指の戦力を誇る。ロナウドも適切な役割を与えられれば、決定機で流れを変えられる。
だが、夢を叶えるには現実を直視する必要がある。ロナウドは全役割をこなそうとせず、スタミナ管理を優先すべきだ。マルティネス監督も、彼をシステムの一員として扱い、唯一の軸として依存しない勇気が求められる。
そのとき初めて、ポルトガルは過去の栄光にすがりつくチームから、真に戦えるチームへと脱却できる。現状が続けば、このW杯も「黄金世代」にとってまた一つの「逃したチャンス」として終わるだろう。