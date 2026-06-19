ロナウドとポルトガル……情熱が重荷となる時

ロナウドが今直面しているのは、時間と折り合いをつけるのではなく、まだ時間と戦っていることだ。

全盛期は90分間走り続け、プレスをかけ、スプリントを繰り返し、わずかなチャンスもゴールにし、FKをPKのように決めた。だが今は年齢と体の変化で状況が異なる。

それでも彼は、何も変わっていないかのように振る舞う。

フリーキックの記録がそれを示している。彼はゴールに近いセットプレーのほとんどを自ら蹴ろうとするが、成功率は数年前に比べて明らかに低下している。直接フリーキックからの得点は、もはや頻繁に使える武器ではなく、例外的な出来事になっている。

問題なのは1、2本の失敗ではなく、その考え方だ。時代に抗おうとすればするほど、本人だけでなくチームにも大きな負担がかかる。