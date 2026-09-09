サウジ・ロシュン・リーグは異例の移籍市場を経験し、現在このリーグが歩んでいる歴史的な時代を築き始めた数多くのレジェンドたちの退団を目の当たりにした。
これらのレジェンドたちは3年にわたる歴史的な期間を過ごし、その中で所属クラブを歴史的な偉業へと導いた。しかしクラブは彼らに情けをかけることなく、彼らが受け取っていた高額な報酬を背景に、支出削減のために彼らを手放すことを決断した。
これらのテーマやニュースについては、Kooora（クーラ）のフォーラムでさらに深く議論することができる。
サウジ・ロシュン・リーグは異例の移籍市場を経験し、現在このリーグが歩んでいる歴史的な時代を築き始めた数多くのレジェンドたちの退団を目の当たりにした。
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これらの選手の中でも際立っていたのがフランス人フォワードのカリム・ベンゼマで、アル・ヒラルは契約からわずか半シーズン足らずで、金銭的な清算を行った上で無償で彼を手放すことを決定した。
ベンゼマは3年間過ごしたサウジアラビア・リーグを去ることになった。始まりは2023年夏にレアル・マドリードから加入したアル・イテハドで、同クラブで2シーズン半にわたりプレーし、83試合で54ゴール・17アシストを記録した。
このフランス人フォワードの最も際立った功績は、2024-2025シーズンにアル・イテハドをクラブ史上初の国内二冠へと導いたことだった。彼はロシュン・リーグの優勝を果たすとともに同リーグのMVPを受賞し、加えて両聖モスクの守護者杯も獲得した。
しかし契約更新をめぐる対立が原因で、ベンゼマは昨冬のマーケットでアル・ヒラルへ移籍し、同チームで半シーズンを過ごすと、16試合で10ゴール・5アシストを記録した。
出場機会は多くなかったものの、ベンゼマはアル・ヒラルとともに両聖モスクの守護者杯を制した選手の一人となった。そしてサウジアラビアのクラブは今季の開幕とともに彼の退団を決定した。
3年間で3つのタイトルを獲得したもう一人の選手が、サウジアラビア・リーグを去る前にその実績を残した。アルアハリの元ウインガーで、アルジェリアのスター、リヤド・マフレズだ。
マフレズは2023年夏、マンチェスター・シティからアルアハリに加入し、3年間で出場した122試合で37ゴールを挙げ、50アシストを記録した。
このアルジェリアのスターは、2024-2025シーズンにアシスト数で最多を記録し、クラブ史上初となるAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトル獲得において最も傑出した役割を果たした。
マフレズはそれにとどまらなかった。アルアハリのファンに約束した通り、昨シーズンもアジアの大会での新たなタイトルをクラブにもたらし、さらにクラブ史上2度目、9年ぶりとなるサウジ・スーパーカップの制覇にも貢献した。
こうした貢献にもかかわらず、アルアハリは昨シーズン終了後、今シーズン終了まで契約が残っていたにもかかわらず、一方的な契約解除によってマフレズを手放すことを決断した。
退団以来、このアルジェリアのスターの名前は再びロシュン・リーグへの復帰と結び付けられているが、それはアルアハリを通じてではない。主にアル・シャバブとの関連が取り沙汰されており、また、アル・イテハドへの加入候補の一人でもあった。
マフレズはアルアハリによる一方的な契約解除の後、フリーの選手となっているため、冬の移籍市場を待つ必要なく、どのチームへも移籍することが可能だ。
マフレズと同様に、アルアハリは昨シーズン終了に伴う契約満了後、伝説的な選手の一人を放出した。コートジボワール代表のMFフランク・ケシエだ。
ケシエは2023年夏にバルセロナから加入して以来、アルアハリで過ごした3年間を経てチームを去った。この間、119試合に出場して26ゴール、15アシストを記録した。
2024-2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグ エリートの決勝におけるケシエのゴールを、誰も忘れることはできないだろう。ブラジル人のウェンデルソン・ガリーノのゴールとともに、アルアハリに同種のものとしては初となる大陸王者のタイトルをもたらす要因となった。
このコートジボワール代表MFは、昨シーズンのアジアのタイトル2度目の獲得においても役割を果たした。ノックアウトステージで重要なゴールを決めたほか、2025年サウジ・スーパーカップ制覇でもゴールを挙げている。
アルアハリは昨シーズン終了後にケシエの物語の終わりを決断するにあたり、これらの功績をすべて思い出すことはなかった。しかしサポーターは今なお覚えており、それどころか選手の復帰を求めていた。彼がフリー移籍でアタランタへと移る前のことである。
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そして中盤にも、サウジ・プロリーグにおいてもう一つの特別な物語があった。その主役はブラジル代表のスター、ファビーニョ。所属するのはアル・イテハドだ。
ファビーニョは2023年夏、リヴァプールからアル・イテハドに加入し、各大会を通じて111試合に出場。この間に7ゴール、9アシストを記録した。
この貢献数は少ないものの、ブラジル代表のスターはアル・インマー・スタジアムにその名を燦然と刻んだ。彼はアル・イテハドを歴史的なシーズンへと導き、ローシュン・リーグと二聖モスクの守護者杯の二冠を達成したのだ。
ファビーニョは、カリム・ベンゼマのようなチームのスターたちがPKを決められないとき、アル・イテハドが頼みとする最後の拠り所であり、決して期待を裏切ることはなかった。
しかし、裏切られたのはファビーニョ自身の期待だった。「アル・アミード」は昨シーズン終了後、彼の放出を決断したのだ。もっとも、後任選手の獲得には迷走し、セネガル代表のディオン・ロペス、コロンビア代表のリチャード・リオス、そして最終的にはオランダ代表のジョルジニオ・ワイナルドゥムと二転三転した。
一方、この元リヴァプールのスターはヨーロッパへ復帰した。行き先はまさに、イングランドのクラブでのかつてのチームメイトであるエジプト代表のスター、モハメド・サラーの隣国。フリー移籍でトルコのトラブゾンスポルへ加入したのである。
同じように、もう一人の中盤の選手であるクロアチア代表のマルセロ・ブロゾビッチも、昨シーズン終了をもってアル・ナスルとの契約が満了し、退団した。
ブロゾビッチは2023年夏にインテル・ミランからアル・ナスルに加入した。彼の獲得を望んでいたバルセロナとの激しい争奪戦を経ての移籍だった。
3シーズンにわたり、「ブロゾ」はアル・ナスルで124試合に出場し、8ゴール8アシスト23アシストを記録した。
このクロアチア代表の中盤の選手は、最初の2シーズンにアラブクラブ親善選手権を制したのみだったが、7年ぶりとなるサウジ・ロシュン・リーグのタイトル獲得へと「アル・アラミー（世界的なクラブ）」を導き、旅路を締めくくった。
優勝の直後、アル・ナスルはブロゾビッチを手放すことを決断した。昨シーズン終了をもって契約が満了したためで、33歳の彼は現在に至るまで所属クラブのない状態となっている。
ポルトガル人のクリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルのキャプテンで、直近3シーズンのうち2シーズンでサウジ・リーグの得点王に輝き、およそ3シーズン半で100得点の壁を突破したが、それでも彼を放出すべきとの声にまで達する批判にさらされている。
この主張は、先週土曜にジェッダのアル・インマー・スタジアムで行われたサウジ・ロシュン・リーグ第5節でアル・ナスルがアル・イテハドに1対2で敗れた後、アル・ヒラルのレジェンドであるサミ・アル・ジャベルによってなされたものだ。
アル・ジャベルは、調子を落としているロナウドについて、アル・ヒラルがカリム・ベンゼマに対して行ったように、アル・ナスルのフロントに彼を放出するよう求めた。これに対し、アル・イテハドのレジェンドであるモハメド・ヌールは、ポルトガル人スターがサウジ・リーグにとって持つ価値を理由に反対した。
そもそもロナウドのアル・ナスルとの契約は今シーズン終了をもって満了となり、彼はかつて、今シーズンがサッカーのピッチにおける最後のシーズンになるかもしれないと認めていた。
もし「ドン」の発言が本当であれば、サウジ・リーグはその別れの舞台とはならないが、サッカー界全体が、そのレジェンドの一人であり史上最高の選手の一人である男の別れを見届けることになるだろう。