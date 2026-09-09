3年間で3つのタイトルを獲得したもう一人の選手が、サウジアラビア・リーグを去る前にその実績を残した。アルアハリの元ウインガーで、アルジェリアのスター、リヤド・マフレズだ。

マフレズは2023年夏、マンチェスター・シティからアルアハリに加入し、3年間で出場した122試合で37ゴールを挙げ、50アシストを記録した。

このアルジェリアのスターは、2024-2025シーズンにアシスト数で最多を記録し、クラブ史上初となるAFCチャンピオンズリーグエリートのタイトル獲得において最も傑出した役割を果たした。

マフレズはそれにとどまらなかった。アルアハリのファンに約束した通り、昨シーズンもアジアの大会での新たなタイトルをクラブにもたらし、さらにクラブ史上2度目、9年ぶりとなるサウジ・スーパーカップの制覇にも貢献した。

こうした貢献にもかかわらず、アルアハリは昨シーズン終了後、今シーズン終了まで契約が残っていたにもかかわらず、一方的な契約解除によってマフレズを手放すことを決断した。

退団以来、このアルジェリアのスターの名前は再びロシュン・リーグへの復帰と結び付けられているが、それはアルアハリを通じてではない。主にアル・シャバブとの関連が取り沙汰されており、また、アル・イテハドへの加入候補の一人でもあった。

マフレズはアルアハリによる一方的な契約解除の後、フリーの選手となっているため、冬の移籍市場を待つ必要なく、どのチームへも移籍することが可能だ。