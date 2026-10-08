46歳のロナウジーニョがラヴェンナのユニフォームを着てセリエCでデビューするのはいつになるのか？





まだ正式発表の印は押されていないものの、Il Resto del Carlinoによれば、すべては11月15日（日）17時30分に収束しつつあるようだ。この日、元バロンドール受賞者はホームでの宿敵フォルリ戦によるダービーでピッチに立つ見込みだ。