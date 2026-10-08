46歳のロナウジーニョがラヴェンナのユニフォームを着てセリエCでデビューするのはいつになるのか？
まだ正式発表の印は押されていないものの、Il Resto del Carlinoによれば、すべては11月15日（日）17時30分に収束しつつあるようだ。この日、元バロンドール受賞者はホームでの宿敵フォルリ戦によるダービーでピッチに立つ見込みだ。
46歳のロナウジーニョがラヴェンナのユニフォームを着てセリエCでデビューするのはいつになるのか？
まだ正式発表の印は押されていないものの、Il Resto del Carlinoによれば、すべては11月15日（日）17時30分に収束しつつあるようだ。この日、元バロンドール受賞者はホームでの宿敵フォルリ戦によるダービーでピッチに立つ見込みだ。
その歴史的な日を待つ中、ファンやコレクターの情熱は、Paniniが用意した新たな限定パックによって高まりそうだ。各パックには、元バロンドール受賞者がローマのユニフォームを着た象徴的な画像のカード2枚が封入される。
ロナウジーニョはダービーでの登場が期待されているが、現時点ではステッカーに登場。ラヴェンナで初めてピッチに立つ時期の最初の見立ては、したがって 11月15日にベネッリで行われるフォルリ戦だ。
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