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ロナウジーニョが3部リーグのクラブと契約。46歳でも再びプレーする可能性があると発表され、衝撃が走っている。
イタリアサッカー界へのサプライズ復帰
ロナウジーニョがセリエCのラヴェンナと契約した。これは近年でも予想外の移籍だ。6月23日にマイアミの特別イベントで正式発表される予定で、ガゼッタ紙が伝えた。
2015年のフルミネンセでの現役最終試合後、彼はエキシビションやレジェンドイベント中心だった。今回、2026-27シーズンへ向かうラヴェンナでアンドレア・マンドルリーニ監督の下、再びクラブに復帰する。
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出場機会をめぐる矛盾したメッセージ
ロナウジーニョの関与はプロモーションだけではないとの噂がすぐに浮上した。ラヴェンナ副会長アリエド・ブライダ氏は当初、このブラジル人選手が来季セリエCでプレーすることはないと示唆していた。
同氏は「ロナウジーニョはマーケティングイベントに参加するが、来シーズンにセリエCでラヴェンナの一員としてプレーすることはない。彼は46歳だが、まだプレーしてほしいと思う」と語った。
その後、ブライダ氏はANSAの取材に「ロナウジーニョは時代を超えたチャンピオンだ。ラヴェンナとの契約はクラブにとって快挙で、数日以内に紹介イベントを開催する。出場するかは不明だが、可能性は残っている」と語った。
「新しい色、変わらない笑顔」
出場時間は不透明だが、ロナウジーニョはラヴェンナ加入に大きな期待を寄せている。バルセロナでチャンピオンズリーグ、ブラジル代表で2002年W杯を制した名プレイメーカーは、自身の代名詞「ジョガ・ボニート」をサポーターに届けたいと意気込む。
「新しいユニフォーム、変わらない笑顔」とロナウジーニョは語った。「イグナツィオやチプリアーニ家全員と共に、再びボールの上で踊り、新たな物語を紡ぐのが待ちきれない。サッカーは私にとって常に喜びの源であり、その同じ精神をラヴェンナにも持ち込みたい。」
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最終決定を待っている
ロナウジーニョは6月23日にマイアミで正式発表され、クラブでの役割が明かされる見込みだ。現時点では公式戦出場かは不透明。たとえ出場しなくても、新シーズンを前に知名度向上を目指すラヴェンナにとって、彼の存在は計画の中核となる。