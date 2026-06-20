ロナウジーニョの関与はプロモーションだけではないとの噂がすぐに浮上した。ラヴェンナ副会長アリエド・ブライダ氏は当初、このブラジル人選手が来季セリエCでプレーすることはないと示唆していた。

同氏は「ロナウジーニョはマーケティングイベントに参加するが、来シーズンにセリエCでラヴェンナの一員としてプレーすることはない。彼は46歳だが、まだプレーしてほしいと思う」と語った。

その後、ブライダ氏はANSAの取材に「ロナウジーニョは時代を超えたチャンピオンだ。ラヴェンナとの契約はクラブにとって快挙で、数日以内に紹介イベントを開催する。出場するかは不明だが、可能性は残っている」と語った。