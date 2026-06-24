ロナウジーニョが夢を膨らませる：「ラヴェンナに行くのが待ちきれない」

ロナウジーニョがピッチに立つ最初の試合はいつ見られるでしょうか？8月頃でしょうか？

「まだわからない。でも、ラヴェンナへ行って街や環境を知るのが楽しみだ。家族も幸せで、早くその魔法が始まってほしい」。





サッカーだけでなく、人生全般について聞かせてください。46歳になったロナウジーニョは、これから何をしたいですか？

「長い人生で多くの友人との絆を築けたことは素晴らしい。神に感謝しつつ、友情やサッカー、音楽で成し遂げたことの成果を少しずつ収穫しているところだ」



50歳になってもピッチに立つ姿を見られるでしょうか？

「なぜそうならないって…？」