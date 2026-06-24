ロナウジーニョが夢を膨らませる：「ラヴェンナに行くのが待ちきれない」

1980年生まれの元バロンドール受賞者ロナウジーニョが、ラヴェンナとの契約後にコメントした。46歳でのイタリア・セリエC復帰が噂される中、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで語った要点を抜粋する。
まず、なぜラヴェンナを選んだのか？
「私たちは親しい仲間であり、長い年月を経て歴史に残る素晴らしいプロジェクトに出会えたからです。だからこそ、この決断はシンプルで、ストレートで、容易でした。この機会を掴めて本当に嬉しいです」
1980年生まれの元バロンドール受賞者ロナウジーニョが、ラヴェンナとの契約後にコメントした。46歳でのイタリア・セリエC復帰が噂される中、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで語った要点を抜粋する。
まず、なぜラヴェンナを選んだのか？
「私たちは親しい仲間であり、長い年月を経て歴史に残る素晴らしいプロジェクトに出会えたからです。だからこそ、この決断はシンプルで、ストレートで、容易でした。この機会を掴めて本当に嬉しいです」
ロナウジーニョがピッチに立つ最初の試合はいつ見られるでしょうか？8月頃でしょうか？
「まだわからない。でも、ラヴェンナへ行って街や環境を知るのが楽しみだ。家族も幸せで、早くその魔法が始まってほしい」。
サッカーだけでなく、人生全般について聞かせてください。46歳になったロナウジーニョは、これから何をしたいですか？
「長い人生で多くの友人との絆を築けたことは素晴らしい。神に感謝しつつ、友情やサッカー、音楽で成し遂げたことの成果を少しずつ収穫しているところだ」
50歳になってもピッチに立つ姿を見られるでしょうか？
「なぜそうならないって…？」