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ロドリ、新天地バルセロナの新たなチームメートに背番号を“おねだり” マンチェスター・シティのスターが6500万ポンドの移籍で到着
バルセロナ、守備的MFを巡る大型契約を締結
バルセロナは、マンチェスター・シティからスターMFロドリを4年契約で獲得する大型合意に達した。移籍金は約6500万ポンドとみられ、欧州サッカーの頂点への返り咲きを目指すハンジ・フリック監督のチームにとって大きな補強となる。ライバルのレアル・マドリーも関心を示していたが、スペイン代表MFは交渉を通じて一貫してカンプ・ノウ行きを望んでいた。
マドリード生まれのMFは家族に伴われてエル・プラット空港のプライベートフライトターミナルに到着し、移籍への興奮について短く語った。到着後にメディア対応した同選手は、「到着できてとてもうれしい。ここ数日は慌ただしかったが、すべてが解決してうれしい。バルサでプレーすることは僕にとって夢だ。すでに代表で知っている選手も多く、チームメートに会うのが本当に楽しみだ。あとは仕事をして、自分のベストを尽くすだけだ」と語った。
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交渉の中で背番号の変更が求められた
正式なお披露目の前から、このMFはすでに新たなチームメートたちとロジスティクス面の話し合いを始めている。ファブリツィオ・ロマーノによれば、ロドリはエティハド・スタジアムで印象的に着用していたトレードマークの背番号16を求め、フェルミン・ロペスに連絡を取ったという。一方で、フェルミンは背番号7に変更する見通しで、この番号はフェラン・トーレスのパリ・サンジェルマン移籍を受けて最近空き番号となっていた。近年ではウスマン・デンベレやアントワーヌ・グリーズマンも着用していたことで悪名高い番号でもある。この背番号変更によって、新たに加わるスーパースターはすぐに居場所を感じられるようになり、2026-27シーズンに向けてフリックの中盤を支えることになりそうだ。
背番号9の将来的なプラン
ロドリが自身の背番号を決めた一方で、ロベルト・レヴァンドフスキの退団後に空き番となっている象徴的な9番をめぐる憶測は続いている。『SPORT』の報道によると、バルセロナはこの背番号をフリアン・アルバレスのために意図的に空けているという。マンチェスター・シティでロドリとともに輝きを放ったこのアルゼンチン代表FWは、カタルーニャの名門にとって長期的な獲得ターゲットであり、クラブは今後何年にもわたってラ・リーガとチャンピオンズリーグの両方を支配できる攻撃陣の構築を目指している。その他の新加入選手もすでに別の背番号を希望しており、カリム・アデイェミは14番を望んでいると伝えられている。
- AFP
マンチェスター・シティ、ロドリの後釜を模索へ
ロドリほどの実力を持つ選手の退団は、エンツォ・マレスカ監督の中盤に大きな穴を残すことになり、エティハドを本拠地とするクラブはすでに後釜の確保に動いている。 マレスカ監督はチェルシーのエンツォ・フェルナンデスを最優先ターゲットに定めているが、ロンドンのクラブは驚異的な1億2000万ポンドの移籍金を要求している。
移籍市場が最終局面に入るなか、フェルナンデスの高額な値札に応じるかどうかの決断を迫られているのはシティ首脳陣だ。ノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンがすでに加入しているなか、マレスカ監督はとりわけコミュニティ・シールドでアーセナルに0-3で敗れる痛手を受け、よりダイナミックな中盤の構築を目指している。
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