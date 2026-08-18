バルセロナは、マンチェスター・シティからスターMFロドリを4年契約で獲得する大型合意に達した。移籍金は約6500万ポンドとみられ、欧州サッカーの頂点への返り咲きを目指すハンジ・フリック監督のチームにとって大きな補強となる。ライバルのレアル・マドリーも関心を示していたが、スペイン代表MFは交渉を通じて一貫してカンプ・ノウ行きを望んでいた。

マドリード生まれのMFは家族に伴われてエル・プラット空港のプライベートフライトターミナルに到着し、移籍への興奮について短く語った。到着後にメディア対応した同選手は、「到着できてとてもうれしい。ここ数日は慌ただしかったが、すべてが解決してうれしい。バルサでプレーすることは僕にとって夢だ。すでに代表で知っている選手も多く、チームメートに会うのが本当に楽しみだ。あとは仕事をして、自分のベストを尽くすだけだ」と語った。