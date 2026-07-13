ロドリ、ワールドカップ準決勝のフランス戦で「スペインは勝てる」と断言

ロドリは優勝候補との対戦にも臆しない。準決勝を前に、バロンドール受賞者は「フランスは強いが、スペインも負けていない」と語った。 我々は彼らに勝てる。ユーロやネーションズリーグでそれを証明してきた」とキャプテンは語った。

ロドリにとってフランスに勝つのは珍しいことではない。2015年U-19欧州選手権準決勝、ユーロ2024準決勝、昨夏のネーションズリーグでいずれもフランスを破ったチームの一員だった。

「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は全く変わっていない。すべてはあの時から始まった」とロドリは語った。多くの人が昨年の5－4の激闘を再現すると予想するが、彼はこう見込む。「ワールドカップの試合は別物だ。あれほどオープンにはならない」