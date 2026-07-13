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ロドリ、ワールドカップ準決勝のフランス戦で「スペインは勝てる」と断言
「ラ・ロハ」陣営の自信
ロドリは優勝候補との対戦にも臆しない。準決勝を前に、バロンドール受賞者は「フランスは強いが、スペインも負けていない」と語った。 我々は彼らに勝てる。ユーロやネーションズリーグでそれを証明してきた」とキャプテンは語った。
ロドリにとってフランスに勝つのは珍しいことではない。2015年U-19欧州選手権準決勝、ユーロ2024準決勝、昨夏のネーションズリーグでいずれもフランスを破ったチームの一員だった。
「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は全く変わっていない。すべてはあの時から始まった」とロドリは語った。多くの人が昨年の5－4の激闘を再現すると予想するが、彼はこう見込む。「ワールドカップの試合は別物だ。あれほどオープンにはならない」
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ラミン・ヤマルをめぐる熱狂への対応
スペインの戦術の要は19歳のラミン・ヤマルだ。だがロドリは、その才能と大舞台の精神負荷のバランスを求め、彼に落ち着きを呼びかけている。
「彼はもう少し落ち着く必要がある。自分を証明しようという焦りが時折見える」とロドリは語る。「ボールを持っても持たなくても、彼はチームにとって重要な選手だ。とても知的だ。19歳なので、試合の特定の局面では我々が彼を落ち着かせなければならない」
今大会ではまだ得点を挙げていないが、チームのリーダーたちは彼を全面的に支持している。ロドリは、彼の姿勢をお手本だと称え、「人の話に耳を傾け、常に学びたいと思っている若者だ」と語った。
フランスが挑戦に応える
スペイン代表の自信はフランスにも伝わっている。合宿地で語ったレアル・マドリードDFイブラヒマ・コナテは、フランス代表が謙虚さを保ち、外部からの「恐れろ」という声に耳を貸さないと言い切った。
フランスはユーロ2024での雪辱を期しているが、スペインがピッチ全体に質の高い選手を擁している以上、ヤマルだけに注目するのは危険だと警戒している。
ロドリは「フランスは攻撃だけでなく守備も強い。彼らはローブロックで堅く、フィジカルとアグレッシブさを兼備している。我々は試合を自分たちの流れに導く必要がある」と戦術的な課題を語った。
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キャプテンとしての重責
ダニ・カルバハルやアルバロ・モラタといったベテランがチームを去り、ロドリはキャプテンの役割を全面的に引き受けている。彼はピッチ内外でこの役目を真剣に捉え、特に今回のワールドカップで出場機会の少なかった選手たちを支えている。「キャプテンは重要だ。リーダーシップはピッチ上でも不可欠だが、特にピッチ外で欠かせない」と彼は語った。 「迷いが生じたとき、チームに落ち着きをもたらすのがキャプテンの役目だ」
ロドリの残された目標はただ1つ、米国でトロフィーを掲げることだ。欧州制覇とバロンドール受賞を経て、彼にとってW杯こそが最高の頂点だ。「人が目指しうる最高峰だ」と彼は言った。「歴史上、一度しか達成されていない挑戦だ」
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