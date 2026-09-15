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ロドリ、バルセロナに元マンチェスター・シティのチームメイト、フリアン・アルバレス獲得を促す
ロドリがバルセロナ移籍の夢を明かす
ロドリは、アルバレスが自身とともにカンプ・ノウへ加わることを望んでいると、隠すことなく明かしてきた。最近マンチェスターからカタルーニャへ移ったこのスペイン代表は、かつてのチームメートがバルセロナにとって並外れた補強になると考えている。
アルバレスはこの夏、バルセロナやレアル・マドリーを含む欧州の複数の強豪クラブへの移籍が盛んに取り沙汰されていた。しかし、アトレティコ・マドリーは看板選手をスペイン国内の直接のライバルに加わらせることに消極的だった。一方で、アーセナルも関心を示していると報じられていたが、アルバレスにはプレミアリーグに戻る意思はなかったと伝えられている。
- AFP
ためらいなく言える、圧巻の才能
ロドリはプレミアリーグでアルバレスとともに2年間プレーし、大きな成功を収めた。そのため、このアルゼンチン代表FWが持つ並外れたクオリティーを間近で見てきた。バルセロナにこのFWを獲得してほしいかと問われると、このMFは自身の評価を隠さなかった。
「彼をここで獲得するかって？ もちろんだ」とロドリは『ムンド・デポルティーボ』に語った。「彼はセンセーショナルな選手だと思う。ためらうことなく、ここに連れてきたい。私は2年間一緒にプレーする機会があったし、彼は信じられない選手だと思う。本当に信じられないよ」
戦術的な柔軟性は重要な武器である
持ち前の得点力はもちろんだが、ロドリはアルバレスの卓越した戦術眼と適応力の高さも強調した。ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は、もともと典型的なセンターフォワードとして名を上げたが、さまざまな攻撃的役割で効果的にプレーできる能力を一貫して証明してきた。
「彼は最初は9番のポジションの選手だったにもかかわらず、9番よりも10番としてプレーした回数の方がほとんど多いくらいだ」とロドリは説明した。「だが、攻撃的MFやゲームメーカーとしてプレーできる役割にも適応してきたし、実際にセントラルMFとして試合に出たことさえある。本当に素晴らしい選手だ」
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今後の移籍市場に注目が集まる
現時点で、アルバレスはアトレティコでの生活に完全に集中している。26歳の同選手は今季すでにリーガで2試合に出場しており、本格的な優勝争いに挑む上で、ディエゴ・シメオネ監督はその得点力に期待を寄せることになる。
一方で、ロドリの絶賛は、このアルゼンチン人を巡る長期的な去就に関する根強い噂を間違いなく加熱させるだろう。バルセロナが常に前線のエリート級戦力を市場で精査している中、将来的にこのダイナミックなFW獲得へ向かう大型補強が現実味を帯びる可能性もある。
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