ロドリは、アルバレスが自身とともにカンプ・ノウへ加わることを望んでいると、隠すことなく明かしてきた。最近マンチェスターからカタルーニャへ移ったこのスペイン代表は、かつてのチームメートがバルセロナにとって並外れた補強になると考えている。

アルバレスはこの夏、バルセロナやレアル・マドリーを含む欧州の複数の強豪クラブへの移籍が盛んに取り沙汰されていた。しかし、アトレティコ・マドリーは看板選手をスペイン国内の直接のライバルに加わらせることに消極的だった。一方で、アーセナルも関心を示していると報じられていたが、アルバレスにはプレミアリーグに戻る意思はなかったと伝えられている。