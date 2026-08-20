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Goal.com
ライブ
rodri(C)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

ロドリ退団を受け、マンチェスター・シティがセリエAの6000万ユーロのスターを獲得候補に据える

移籍情報
マンチェスター・シティ
マヌ・コネ
プレミアリーグ
ローマ
セリエ A
タイアニ・ラインデルス
ロドリ

マンチェスター・シティは、ロドリとタイジャニ・ラインデルスの退団を受け、中盤の強化に向けてローマのMFマヌ・コネを主要ターゲットに据えた。フランス代表の同選手には以前、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍話も浮上していたが、シティは現在、最大6000万ユーロ規模の獲得に向けて本格的に検討している。


  • シティ、ローマのスター、コネをターゲットに

    マンチェスター・シティは今夏、中盤の選択肢を強化するため、ローマのMFコネに狙いを定めている。『Daily Mail』によると、25歳のフランス代表はプレミアリーグ王者にとって本格的な獲得候補として浮上している。コネは今夏の移籍市場で、同じ街のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が有力視されていたが、取引は実現しなかった。依然としてイタリアの首都を離れておらず、シティが獲得に動く余地が生まれている。

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    主力流出を受けた中盤再構築

    シティが元トゥールーズのスターに突如として関心を示した背景には、中盤における大幅な再編がある。クラブは最近、スペイン人MFロドリのバルセロナ加入という注目の退団を承認した。

    さらに、ラインデルスはサウジアラビアのアル・カーディシーヤへ完全移籍を果たした。この2人の退団によって、出来高ボーナスを含めた合計額は1億3750万ユーロという驚異的な金額に達し、シティには資金が生まれると同時に、中盤センターを補強する明確な必要性も生じている。

  • ローマがMFの希望価格を設定

    コネは現在、2029年6月までローマと契約を結んでおり、今後いかなる交渉が行われる場合でも、セリエAのクラブは有利な立場にある。しかし、適切な移籍金が提示されれば、ローマは今夏にこのMFの退団を認めることに前向きだと報じられている。ローマはこのフランス代表に対し、5000万ユーロから6000万ユーロと見積もられる要求額を設定している。その評価額は、特に最近の選手売却による資金流入を踏まえれば、シティのような欧州のビッグクラブにとって非常に手の届きやすい金額である。

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    シティが正式オファーの準備へ

    潤沢な移籍資金を背景に、シティはこのダイナミックなMFをプレミアリーグへ連れてくるため、正式オファーを真剣に検討している。コネのプロフィールは、チームがスカッドの層と質を取り戻すうえで求めている条件に合致している。

    新シーズン開幕前に中盤の刷新を完了させたいシティにとって、今後数週間の最優先事項はローマとの合意を取り付けることになる。

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