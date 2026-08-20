ロドリ退団を受け、マンチェスター・シティがセリエAの6000万ユーロのスターを獲得候補に据える

シティが元トゥールーズのスターに突如として関心を示した背景には、中盤における大幅な再編がある。クラブは最近、スペイン人MFロドリのバルセロナ加入という注目の退団を承認した。

さらに、ラインデルスはサウジアラビアのアル・カーディシーヤへ完全移籍を果たした。この2人の退団によって、出来高ボーナスを含めた合計額は1億3750万ユーロという驚異的な金額に達し、シティには資金が生まれると同時に、中盤センターを補強する明確な必要性も生じている。