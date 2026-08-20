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ロドリ退団を受け、マンチェスター・シティがセリエAの6000万ユーロのスターを獲得候補に据える
シティ、ローマのスター、コネをターゲットに
マンチェスター・シティは今夏、中盤の選択肢を強化するため、ローマのMFコネに狙いを定めている。『Daily Mail』によると、25歳のフランス代表はプレミアリーグ王者にとって本格的な獲得候補として浮上している。コネは今夏の移籍市場で、同じ街のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が有力視されていたが、取引は実現しなかった。依然としてイタリアの首都を離れておらず、シティが獲得に動く余地が生まれている。
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主力流出を受けた中盤再構築
シティが元トゥールーズのスターに突如として関心を示した背景には、中盤における大幅な再編がある。クラブは最近、スペイン人MFロドリのバルセロナ加入という注目の退団を承認した。
さらに、ラインデルスはサウジアラビアのアル・カーディシーヤへ完全移籍を果たした。この2人の退団によって、出来高ボーナスを含めた合計額は1億3750万ユーロという驚異的な金額に達し、シティには資金が生まれると同時に、中盤センターを補強する明確な必要性も生じている。
ローマがMFの希望価格を設定
コネは現在、2029年6月までローマと契約を結んでおり、今後いかなる交渉が行われる場合でも、セリエAのクラブは有利な立場にある。しかし、適切な移籍金が提示されれば、ローマは今夏にこのMFの退団を認めることに前向きだと報じられている。ローマはこのフランス代表に対し、5000万ユーロから6000万ユーロと見積もられる要求額を設定している。その評価額は、特に最近の選手売却による資金流入を踏まえれば、シティのような欧州のビッグクラブにとって非常に手の届きやすい金額である。
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シティが正式オファーの準備へ
潤沢な移籍資金を背景に、シティはこのダイナミックなMFをプレミアリーグへ連れてくるため、正式オファーを真剣に検討している。コネのプロフィールは、チームがスカッドの層と質を取り戻すうえで求めている条件に合致している。
新シーズン開幕前に中盤の刷新を完了させたいシティにとって、今後数週間の最優先事項はローマとの合意を取り付けることになる。
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