マレスカ監督は、トップチームのスカッドに大きな変動がある中で、リーダーシップグループを最終決定するのは夏の移籍市場が閉まってからにすると明かした。ベルナルド・シウバのレアル・マドリー移籍を受け、イタリア人指揮官は、以前のリーダーシップグループのうち、現在キャプテンマークを託せる立場にあるのはルベン・ディアスとアーリング・ハーランドの2人だけだと認めた。

「現時点ではルベンとアーリングの2人だけだ。移籍市場が閉まるまで待ち、その後でさらに2人を選びたい」とマレスカ監督は報道陣に語った。

また、キャプテンであることには大きな責任が伴うと強調し、こう述べた。「ルベンはこのクラブで過ごしてきた時間の中で、リーダーシップという面も含め、選手としてどのような存在かを示してきた。キャプテンやリーダーにとって重要なのは、なぜ自分がキャプテンなのかを理解することだ。私が彼らに期待するものがより大きいからであって、より多くの自由や優位性を与えるからではない。むしろ逆だ。リーダーシップグループとキャプテンは、他の選手たち以上のものを示し、より多くを与えなければならない」



