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ロドリ不在。エンツォ・マレスカが、マンチェスター・シティの新主将探しが続く中で、リーダーシップグループに入る2選手を明かす
エティハドの指導力の空白
マレスカ監督は、トップチームのスカッドに大きな変動がある中で、リーダーシップグループを最終決定するのは夏の移籍市場が閉まってからにすると明かした。ベルナルド・シウバのレアル・マドリー移籍を受け、イタリア人指揮官は、以前のリーダーシップグループのうち、現在キャプテンマークを託せる立場にあるのはルベン・ディアスとアーリング・ハーランドの2人だけだと認めた。
「現時点ではルベンとアーリングの2人だけだ。移籍市場が閉まるまで待ち、その後でさらに2人を選びたい」とマレスカ監督は報道陣に語った。
また、キャプテンであることには大きな責任が伴うと強調し、こう述べた。「ルベンはこのクラブで過ごしてきた時間の中で、リーダーシップという面も含め、選手としてどのような存在かを示してきた。キャプテンやリーダーにとって重要なのは、なぜ自分がキャプテンなのかを理解することだ。私が彼らに期待するものがより大きいからであって、より多くの自由や優位性を与えるからではない。むしろ逆だ。リーダーシップグループとキャプテンは、他の選手たち以上のものを示し、より多くを与えなければならない」
- AFP
ハーランドのゴールセレブレーションを巡るジレンマ
ハーランドはそのパフォーマンスによって生まれながらのリーダーである一方、マレスカは以前、ノルウェー代表FWが主将の腕章を巻くうえで、ユーモラスな運用上の障害があるかもしれないと認めていた。この指揮官には、得点が決まった直後に戦術的な指示を与えるため、キャプテンをタッチライン際に呼ぶという厳格なルールがある。
マレスカはこの状況について冗談交じりにこう語った。「もしアーリングがキャプテンなら、まったくもう、大変だ！ 問題がある。想像できるか？」 この戦術的な好みを踏まえると、新シーズンに向けてチームを率いる最有力候補はディアスだとみられる。
ロドリ、バルセロナ退団が迫る
マレスカの発表で、おそらく最も示唆的だったのはロドリの不在である。ワールドカップ優勝国の主将であり、ペップ・グアルディオラのリーダーシップ体制の重要な柱だったこの選手は、マンチェスターからの移籍に近づいているようだ。報道によれば、このMFは特別な措置を求めており 、バルセロナとの交渉が重要な局面を迎える中で、シティのトレーニンググラウンドへの復帰を避けようとしているという。
シティはすでに、約6000万ユーロの増額オファーをカタルーニャの強豪から拒否しているが、選手本人のSpotifyカンプ・ノウへの移籍希望は揺るがない。今週初め、このスペイン代表の状況について問われたマレスカは、8月14日にスペイン人選手が戻ると見込んでいると述べ、毅然とした姿勢を示していた。
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マレスカの内部オプション
リーダーシップグループには少なくともあと2人が必要なため、マレスカには検討すべき内部候補が複数いる。元クリスタル・パレス主将のマーク・グエイ、ヨシュコ・グヴァルディオル、そしてフィル・フォーデンはいずれも昇格候補として取り沙汰されてきた。現在、クラブで最も長くトップチームに在籍している選手となっているフォーデンは、より大きな責任を担うことに関心を示している。
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