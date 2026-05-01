ブラジル代表は攻撃陣が充実しているものの、カルロ・アンチェロッティ監督にとって、特に過去に共に成功を収めた主力FWの不在は大きな痛手だ。3月上旬に右膝前十字靭帯（ACL）を断裂したロドリゴも、今夏の招集は絶望的だ。

復帰直後のヘタフェ戦で右膝を痛め、検査の結果、2022年大会クロアチア戦PK失敗の雪辱を晴らす機会も失った。

ブラジル代表は怪我の連鎖に悩まされている。ロドリゴのチームメイト、エデル・ミリタオも4月に太もも手術を行い、ワールドカップ欠場の危機にある。彼は過去15か月で両膝前十字靭帯を断裂するなど故障が多く、10月まで戦線離脱の見込みだ。

さらに、10代のスター、エステヴァオも4月のハムストリング負傷でチェルシーでの今季を欠場。W杯出場へ時間との戦いだ。