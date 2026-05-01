6月11日メキシコシティでの開幕を控え、期待が高まる一方で、世界中のファンはここ数週間、スター選手の負傷が続くたびに息をのんできた。大会まであと2か月を切った今、軽傷でも出場は絶望的になる可能性がある。
代表チームが予選で敗退し、スター選手が実力を示せないまま終わる例もある。さらに、自身ではどうにもならない事情で今夏母国を代表する夢が絶たれた選手も、すでに増え続けている。
6月11日メキシコシティでの開幕を控え、期待が高まる一方で、世界中のファンはここ数週間、スター選手の負傷が続くたびに息をのんできた。大会まであと2か月を切った今、軽傷でも出場は絶望的になる可能性がある。
代表チームが予選で敗退し、スター選手が実力を示せないまま終わる例もある。さらに、自身ではどうにもならない事情で今夏母国を代表する夢が絶たれた選手も、すでに増え続けている。
ブラジル代表は攻撃陣が充実しているものの、カルロ・アンチェロッティ監督にとって、特に過去に共に成功を収めた主力FWの不在は大きな痛手だ。3月上旬に右膝前十字靭帯（ACL）を断裂したロドリゴも、今夏の招集は絶望的だ。
復帰直後のヘタフェ戦で右膝を痛め、検査の結果、2022年大会クロアチア戦PK失敗の雪辱を晴らす機会も失った。
ブラジル代表は怪我の連鎖に悩まされている。ロドリゴのチームメイト、エデル・ミリタオも4月に太もも手術を行い、ワールドカップ欠場の危機にある。彼は過去15か月で両膝前十字靭帯を断裂するなど故障が多く、10月まで戦線離脱の見込みだ。
さらに、10代のスター、エステヴァオも4月のハムストリング負傷でチェルシーでの今季を欠場。W杯出場へ時間との戦いだ。
ブラジルに匹敵する攻撃陣の厚みを持つのはフランスだけだ。ディディエ・デシャン監督にとって最後の大会となり、キリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリゼ、デジレ・ドゥエらがその力を示すだろう。 しかし4月にアキレス腱を断裂したウーゴ・エキティケは、2026年シーズンの残り試合を欠場する。
代表デビューは9月ながら、リヴァプールで17得点を挙げ、3月のブラジル戦でも決勝点をマークした彼は、デシャンの戦術に不可欠だった。しかし今夏は、テレビで仲間を見守るしかない。
ユーロ2024準決勝に進出したオランダ代表は、今夏優勝できると確信していた。しかし4月下旬、トッテナムのシャビ・シモンズがウルヴァーハンプトン戦で前十字靭帯を断裂。チームに大きな打撃を与えた。
RBライプツィヒから移籍したプレミアリーグ1年目は安定性に欠けたが、現ワールドカップサイクルでは代表で存在感を示していた。何もないところからチャンスを作り、試合の流れを変える彼の才能は、オランダにとって大きな損失だ。
北米開催のワールドカップを前に、ドイツ代表には得点力に不安がある。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、直近7試合で4得点を挙げているセルジュ・グナブリーに攻撃の要を期待していた。
しかしバイエルン・ミュンヘンではマイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスらを活かす「10番」としてゴールとアシストで2桁を記録した。しかし4月の練習で内転筋を断裂。2018年同様、今回も代表入りは叶わなかった。
どの選手もワールドカップの代表を逃すのは辛い。だが開催国代表ならその失望はより大きい。4月のダービー・カウンティ戦でアキレス腱を傷め、出場を逃したアメリカ代表FWパトリック・アジェマンに同情する。
3月の親善試合2試合に出場し、ポルトガル戦で得点を挙げるなど、代表14試合で6得点を記録していた。 昨夏シャーロットFCから加入したデビューシーズンにはチャンピオンシップで10得点をマーク。ベンチオプションとして期待された彼が、今は起用できない状況だ。
共催国メキシコも大会直前に正GKルイス・アンヘル・マラゴンがCONCACAFチャンピオンズリーグでアキレス腱を断裂。昨年のゴールドカップでゴールデングローブ賞を獲得した彼を起用できなくなった。
一方で、この離脱はベテランGKギジェルモ・オチョアに6度目のW杯出場機会をもたらす。41歳の誕生日を目前に控えるオチョアは、代表入りへ大きく前進した。