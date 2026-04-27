Getty/GOAL
翻訳者：
ロドリゴとレアル・マドリードの「ガラクティコス」――キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム――との健全な競争が、いかに全員を成長させるか。
サンティアゴ・ベルナベウに集まった『ガラクティコス』の豪華メンバー
サンティアゴ・ベルナベウにまたしても国際的なスターが集まった。フロレンティーノ・ペレス会長は、常に最高峰の選手だけを狙う補強方針で知られる。
今後も大型補強が予想されるが、当面の目標は15度の欧州制覇を誇る王者の座を取り戻すことだ。
ブラジル代表ロドリゴは前十字靭帯（ACL）の負傷で2025-26シーズンを全休し、ワールドカップ出場も絶たれた。しかしこの25歳FWは、今後もチームの計画に不可欠だ。
- Getty
レアル・マドリードの練習は激しいですか？
コンディションが戻れば、この南米出身の選手は、ヴィニ・ジュニアやムバッペ、ベリンガムと共に「ブランコス」に復帰する。即戦力として活躍する必要があることも自覚している。
パワーエイド社のキャンペーン「Power Your Fate」に関連し、GOALがバルデベバス練習場の競争について質問すると、ロドリゴはこう語った。「環境は極めて競争が激しいですが、それは自分たちへの高い期待に応えるため当然です。
「卓越性を求める選手たちに囲まれ、全員が自然とレベルアップします。私たちは皆、最高パフォーマンスを発揮したいという共通の野心を持っています。その健全な競争が、私たち一人ひとりを奮い立たせ、重要な局面で自分の役割を果たせるよう準備させてくれるのです。」
ロドリゴは、どんな夢も大きすぎことはないという証拠だ。
ロドリゴはピッチ内外で体調を徹底管理し、いつでも出番に備える。レアル・マドリードでは297試合71得点を記録している。
万全を期すために何が必要かと問われると、彼はこう語った。「私にとって、試合にベストな状態で臨むことは、まさに『Power Your Fate』を体現する包括的なアプローチだ。
「試合日のずっと前から準備は始まっている。厳しい日々のトレーニングで心身を最高状態に保つのはもちろん、栄養・休息・水分補給も欠かさない。この習慣の積み重ねがパフォーマンスをコントロールし、ピッチで重要な場面をものにする力をくれる」
彼はラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグ2回の優勝に貢献し、A代表でも39試合に出場している。
「Power Your Fate」が彼にとって何を意味し、どんな夢も大きすぎることはないという考えを体現しているか問われると、ロドリゴはこう続けた。「『Power Your Fate』は、特に最近の怪我から回復に専念していた時期を経て、私の心に深く響いています。才能だけでなく、困難を乗り越え、より強く戻るためのたゆまぬ努力が重要なのです。
努力を惜しまず集中力を保ち、機会が来たら全力で挑む。その姿勢があれば、どんな夢も大きすぎることはない。どのレベルのアスリートでも、自分を信じ、プロセスに全力を注ぐことが大切だ」
レアル・マドリードとブラジル代表で、さらなるタイトル獲得を目指す
ロドリゴの献身的な努力が彼を世界の頂点へ導いた。今夏、ブラジル代表としてワールドカップに出場する機会は失ったが、クラブと代表での最高栄誉は依然として射程圏内にある。
「Power Your Fate」は、準備と適切な水分補給でアスリートが運命を切り拓くことを後押しするパワーエイドのグローバルキャンペーンです。FIFAワールドカップとの長期パートナーシップのもと、公式スポーツドリンクとして制作された本映像は、パワーエイドがあらゆるレベルの選手にエネルギーを与え、努力と瞬間を不朽の功績へと導く様子を描いています。