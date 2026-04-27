ロドリゴとレアル・マドリードの「ガラクティコス」――キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ジュード・ベリンガム――との健全な競争が、いかに全員を成長させるか。

ロドリゴはピッチ内外で体調を徹底管理し、いつでも出番に備える。レアル・マドリードでは297試合71得点を記録している。

万全を期すために何が必要かと問われると、彼はこう語った。「私にとって、試合にベストな状態で臨むことは、まさに『Power Your Fate』を体現する包括的なアプローチだ。

「試合日のずっと前から準備は始まっている。厳しい日々のトレーニングで心身を最高状態に保つのはもちろん、栄養・休息・水分補給も欠かさない。この習慣の積み重ねがパフォーマンスをコントロールし、ピッチで重要な場面をものにする力をくれる」

彼はラ・リーガ3回、チャンピオンズリーグ2回の優勝に貢献し、A代表でも39試合に出場している。

「Power Your Fate」が彼にとって何を意味し、どんな夢も大きすぎることはないという考えを体現しているか問われると、ロドリゴはこう続けた。「『Power Your Fate』は、特に最近の怪我から回復に専念していた時期を経て、私の心に深く響いています。才能だけでなく、困難を乗り越え、より強く戻るためのたゆまぬ努力が重要なのです。

努力を惜しまず集中力を保ち、機会が来たら全力で挑む。その姿勢があれば、どんな夢も大きすぎることはない。どのレベルのアスリートでも、自分を信じ、プロセスに全力を注ぐことが大切だ」