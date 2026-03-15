AFP
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ロドリは、ウェストハムの失点によりアーセナルとの差が9ポイントに広がったことで、マンチェスター・シティの優勝の望みは絶たれたかもしれないと認めた
ロンドン・スタジアムで優勝争いが遠のく
ロンドン東部での引き分けにより、ミケル・アルテタ率いるアーセナルは首位で9ポイントという大きなリードを築いた。マンチェスター・シティにはまだ1試合の消化試合が残っているものの、直近のリーグ戦2試合でわずか2ポイントしか獲得できていない現状を見ると、ペップ・グアルディオラ監督率いる現在のチームには、シーズン終盤の追い上げに不可欠な決定力が欠けているようだ。
- Getty Images Sport
ロドリが率直に認めた差
試合後、ロドリはシティの苦境について率直な見解を語った。「（優勝争いは終わったのか？）そうかもしれないし、そうではないかもしれない。我々は決して諦めず、戦い続けるつもりだ」と、このミッドフィルダーはTNTスポーツに語った。「最終的な勝利に必要なものが何なのか、我々は経験から分かっているからこそ、困難になることは承知している。 差は大きすぎると思うが、最後まで戦い抜く。今は後悔のない瞬間だ。
「今日の試合は、今シーズンの浮き沈みを少しばかり映し出していた。そして、最後のパスや最後のシュートが勝敗を分けることもある。サッカーはゴールがすべてだ。我々はゴールを量産できる選手を見つけられなかった。チャンスを作り出し、試合を支配していたにもかかわらず、それが勝敗を分ける決定的な要素なのだから、これがサッカーにおいて最も重要なことだ」
グアルディオラは逆境にあってもなお、屈しない姿勢を貫いている
数字上の不利が拡大しているにもかかわらず、グアルディオラは諦めることを拒んだ。シティの指揮官は選手たちに、闘志を失わないよう呼びかけた。「まだ終わっていない。誰がそう言った？我々は負けていない。戦い続ける」とグアルディオラは力説した。「アーセナルに対して9ポイント差は大きい。だが、そうなってしまったのだ。 ホームで彼らと対戦する試合が残っているのだから、最後まで挑戦し続けなければならない。もしそれが叶わなければ、優勝チームを祝福するだろうが、それでも挑戦し続けなければならない。」
- AFP
欧州の救済が目前に迫っている
国内での状況は厳しいものの、ロドリはシティがチャンピオンズリーグでシーズンを挽回できると断言している。火曜日、シティはエティハド・スタジアムでレアル・マドリードと対戦し、第1戦の0-3という大差を覆すという途方もない難題に直面している。これは、クラブ史上屈指の欧州での大逆転劇を必要とするハードルだ。
「我々は他の大会ではまだ生き残っているし、火曜日には（レアル・マドリードとの）大一番が控えている。この試合は絶対に逆転できると信じている。出場する選手たちはゴールを決めなければならない」とロドリは締めくくった。プレミアリーグの優勝が北ロンドンのチームに流れそうになっている中、欧州での夢を繋ぐためには、スペインの強豪相手に奇跡を起こすという重圧が、今やシティにしっかりとのしかかっている。
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