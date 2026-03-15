ロドリは、ウェストハムの失点によりアーセナルとの差が9ポイントに広がったことで、マンチェスター・シティの優勝の望みは絶たれたかもしれないと認めた

国内での状況は厳しいものの、ロドリはシティがチャンピオンズリーグでシーズンを挽回できると断言している。火曜日、シティはエティハド・スタジアムでレアル・マドリードと対戦し、第1戦の0-3という大差を覆すという途方もない難題に直面している。これは、クラブ史上屈指の欧州での大逆転劇を必要とするハードルだ。

「我々は他の大会ではまだ生き残っているし、火曜日には（レアル・マドリードとの）大一番が控えている。この試合は絶対に逆転できると信じている。出場する選手たちはゴールを決めなければならない」とロドリは締めくくった。プレミアリーグの優勝が北ロンドンのチームに流れそうになっている中、欧州での夢を繋ぐためには、スペインの強豪相手に奇跡を起こすという重圧が、今やシティにしっかりとのしかかっている。