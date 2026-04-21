ロドリは負傷でマンチェスター・シティのバーンリー戦遠征を欠場。ペップ・グアルディオラ監督は復帰時期を明言できなかった。

このMFは今週初めに負傷検査を受けた。直近のバーンリー戦が最優先だが、週末のFAカップ準決勝サウサンプトン戦に向けたロドリのコンディションへの懸念も強まっている。このスペイン人はシーズン終盤に間に合うよう時間との戦いだが、カップ戦後にリーグは長期中断に入る。

グアルディオラ監督は試合前会見で「明日の試合は難しい。FAカップ準決勝サウサンプトン戦と、その12日後のプレミアリーグ・エバートン戦での状態を見極める」と語った。