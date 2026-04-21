Getty
翻訳者：
ロドリは負傷でマンチェスター・シティのバーンリー戦遠征を欠場。ペップ・グアルディオラ監督は復帰時期を明言できなかった。
アーセナル戦後に中盤の要が離脱
グアルディオラ監督は、ロドリが次節プレミアリーグのバーンリー戦を欠場すると発表した。2024年バロンドール受賞者は、日曜日のアーセナル戦で鼠蹊部を痛め、88分間プレーした後に交代した。
- AFP
マネージャーの復帰時期は不明
このMFは今週初めに負傷検査を受けた。直近のバーンリー戦が最優先だが、週末のFAカップ準決勝サウサンプトン戦に向けたロドリのコンディションへの懸念も強まっている。このスペイン人はシーズン終盤に間に合うよう時間との戦いだが、カップ戦後にリーグは長期中断に入る。
グアルディオラ監督は試合前会見で「明日の試合は難しい。FAカップ準決勝サウサンプトン戦と、その12日後のプレミアリーグ・エバートン戦での状態を見極める」と語った。
ゴンザレス、出場準備万端
ロドリが負傷で離脱したため、首位シティの勢いを維持したいグアルディオラ監督は、厚い選手層を活用する見込みだ。守備的MFの穴を埋める最有力候補はニコ・ゴンサレスで、彼は今シーズンすでにロドリの代役を務めた経験がある。
グアルディオラ監督は「ロドリがいない間、ニコ・ゴンサレスは我々がこの位置に立つために大きく貢献してくれた」と語り、代役の貢献を称え、チームの適応力に絶対的な自信を示した。
- Getty Images Sport
ロドリのフィットネス面での苦戦が続く
ロドリはハムストリングの故障でシーズン前半の大半を欠場し、さらに今回の鼠径部負傷で再び離脱することになった。前十字靭帯（ACL）の怪我から回復し、ようやく調子を取り戻した矢先の出来事に、本人にとっては悔しい壁となっている。
さらに、足首を怪我したルベン・ディアスもバーンリー戦を欠場。首位奪還を狙うシティは、守備陣の再構築を余儀なくされている。