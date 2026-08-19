「彼とは2回話をしたし、レアル・マドリーは彼にとても良いオファーを出していた」とモウリーニョはEl Chiringuitoに語った。「ロドリには迷いがあった。彼はためらっていたし、ロドリの迷いは私にも迷いを生じさせた」とモウリーニョは話した。
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「ロドリは必要ない」：世界王者の拒否について、レアル・マドリーの指揮官ジョゼ・モウリーニョはこう考えている
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では、最終的にレアルはロドリを本当に望まなくなったのだろうか。おそらくそうではない。だが、モウリーニョはこの選手のことを理解できるようだ。「彼は並外れた選手で、私たちに対して非常に敬意を払ってくれた。悪く言うことは何もない。だが、レアル・マドリーほどの規模のクラブであれば、迷いを抱く選手を抱えることはできない」と指揮官は語った。
レアルから電話が来たなら、むしろ返答は「いつ行けばいい？」であるべきだということだ。ただ、モウリーニョはロドリについて悪く言うことはない。「彼は私たちに対して非常に敬意を払ってくれた。彼の幸運を祈っている。もちろん、あまり祈りすぎはしないが、それでも幸運を祈っている」
レアル・マドリーは今、中盤の補強にも動くのか？
トニ・クロースとルカ・モドリッチの時代が終わった後、多くの人々はレアルの中盤でリズムを生み出す理想的な後継者としてロドリを見ていた。しかし、モウリーニョは、自身のチームが中盤で機能的な穴を抱えているという主張を退けた。ポルトガル人指揮官は選手たちの成長を固く信じており、現在手元にいるタレントを信頼している。
「私はロドリを必要としていない」とモウリーニョは語った。「我々には選手不足はない。市場はまだ開いているので、これ以上新戦力が加わらないとは言わないが、私に直接、もう終わりなのかと聞くのであれば――そうだ。終わりだ。私はこのスカッドが本当にとても気に入っている」
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