では、最終的にレアルはロドリを本当に望まなくなったのだろうか。おそらくそうではない。だが、モウリーニョはこの選手のことを理解できるようだ。「彼は並外れた選手で、私たちに対して非常に敬意を払ってくれた。悪く言うことは何もない。だが、レアル・マドリーほどの規模のクラブであれば、迷いを抱く選手を抱えることはできない」と指揮官は語った。

レアルから電話が来たなら、むしろ返答は「いつ行けばいい？」であるべきだということだ。ただ、モウリーニョはロドリについて悪く言うことはない。「彼は私たちに対して非常に敬意を払ってくれた。彼の幸運を祈っている。もちろん、あまり祈りすぎはしないが、それでも幸運を祈っている」