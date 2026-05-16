ロドリが契約交渉を保留にしたのは、プレミアリーグの優勝争いが激化しているからだ。アーセナルが前年度王者を追い詰めており、シーズン終盤は一度のミスでもミケル・アルテタ率いるチームに優位を譲りかねないことを痛感している。

彼は「以前も言った通り、私はチームのことと、可能な限り多くのタイトルを獲得してシーズンを締めくくることしか考えていない。我々はプレミアリーグ、そしてワールドカップを制するチャンスがある。現時点では、自分の将来についてはあまり考えていない。正直に言うが、今は他にも優先すべきことがあるからだ」と明言した。