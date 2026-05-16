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ロドリはマンチェスター・シティとの契約交渉について「冷静」であり、ミッドフィルダーとしてアーセナルとのプレミアリーグ優勝争いを最優先している。
ロドリはペップ・グアルディオラ監督の戦術で不可欠な存在だが、長期的な去就が取り沙汰されている。クラブは大型契約で残留を望む一方、本人はシーズン佳境でも冷静だ。
『マルカ』のインタビューでロドリはこう語った。「僕は落ち着いているよ。正直、今は自分の将来より、クラブが今シーズンできるだけ多くのタイトルを取ることに集中している。プレミアリーグ制覇と、その後に控えるワールドカップのことだけ考えているんだ」。
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アーセナルの優勝争いに注目が集まっている
ロドリが契約交渉を保留にしたのは、プレミアリーグの優勝争いが激化しているからだ。アーセナルが前年度王者を追い詰めており、シーズン終盤は一度のミスでもミケル・アルテタ率いるチームに優位を譲りかねないことを痛感している。
彼は「以前も言った通り、私はチームのことと、可能な限り多くのタイトルを獲得してシーズンを締めくくることしか考えていない。我々はプレミアリーグ、そしてワールドカップを制するチャンスがある。現時点では、自分の将来についてはあまり考えていない。正直に言うが、今は他にも優先すべきことがあるからだ」と明言した。
慎重に活動を再開
シティの中盤の要、ロドリが土曜日にピッチに復帰。決勝でチェルシーを1-0で破り、チームの8度目のFAカップ優勝に貢献した。鼠径部を痛めて直近5試合を欠場した彼は、回復過程を「ジェットコースター」のように揺れ動くものだったと明かした。
「復帰のタイミングを決めるのは難しかった。自分の中で疑念が湧くからだ」とスペイン人選手は語る。「今日も試合前に不安はあったが、結果的には良かった。60分間プレーできたのは体にとても良かった」
ピーク時の状態にはまだ20％ほど届かないが、数週間以内に完全な状態に戻れると語った。
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ロドリには急ぐ必要はない
今シーズン、シティで32試合2得点を挙げているロドリは、2027年まで契約が残っている。そのため、移籍市場で本腰を入れるまで、クラブも選手も十分な時間がある。