23歳のペドリが代表から外れたのは、怪我以外の理由とは思えない。しかし彼はメンバーから外されたわけではなく、戦術的な理由でスペイン代表の控えに選ばれていた。
大会序盤では想像できなかったが、火曜にテキサスで行われるフランス戦でペドリが再びベンチ入りする可能性は極めて高い。
23歳のペドリが代表から外れたのは、怪我以外の理由とは思えない。しかし彼はメンバーから外されたわけではなく、戦術的な理由でスペイン代表の控えに選ばれていた。
大会序盤では想像できなかったが、火曜にテキサスで行われるフランス戦でペドリが再びベンチ入りする可能性は極めて高い。
ロドリとペドリのダブルボランチは、スペインが2年前の欧州選手権に続きW杯でも優勝候補視される要因だった。北米大会でスペインがベスト4に進出した過程では、ロドリがバロンドール受賞時のような好調を取り戻した一方、ペドリのパフォーマンスは母国で議論を呼んでいる。
ラス・パルマス出身のペドリは、引き分けに終わった大会初戦のカーボベルデ戦で5回の決定機を創出したが、チームを勝利に導けなかったとして批判を受けた。
カーボベルデの結果を受けて、スペインの無得点もさほど悪くは見えなくなった。だが大会が進むにつれ、ペドリの決定力不足への批判は強まっている。
ジュード・ベリンガムとペドリはタイプが異なるし、ペドリはより深い位置でプレーしている。それでもレアル・マドリードのファンは、自チームの選手がW杯で次々と結果を残す一方、バルセロナの主将が影響を与えられていないと繰り返し指摘し、楽しんでいる。
もちろんこれは単純化しすぎであり、要素を過小評価している面もあるが、結局は結果がすべてだ。ベリンガムが得点もアシストも挙げている一方、ペドリはどちらもできていない。
2026年W杯で5試合連続、カタール大会から計9試合先発したペドリを起用しないというルイス・デ・ラ・フエンテ監督の決断は驚きだった。だがユーロを制した同監督は、スペイン代表、特に中盤にトップクラスの才能がひしめいていると指摘した。
実際、デ・ラ・フエンテ監督は、前ラウンドのポルトガル戦で終盤に決勝点を挙げながら再びベンチスタートとなったミケル・メリノの方が不満を覚える理由があったと指摘した。しかし、アーセナル所属のスターは不機嫌になることなく、ベルギー戦の2－1の勝利でも同じ活躍を見せた。
「ミケルが先発できないのは不公平だが、誰かを外すのもまた不公平だ」とデ・ラ・フエンテは語った。「出場できるのは11人だけ。選手たちはその役割を理解している。ピッチに立てば何をすべきか分かっている。だからこそ、彼らの監督を務めるのは喜びだ。
重要なのはチームだ。誰が先発するかは問題ではない。出場していない選手を含め、全員が重要だ。」
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ペドリがスタメンから外されたことで不満を露わにする様子はない。スペイン代表GKウナイ・シモンはベルギー戦後、「彼は前向きに受け止めている」と語った。「誰もがプレーしたいが、全員が出場できるわけではない。
世界クラスのGK、デビッド（ラヤ）やジョアン（ガルシア）だって同じ気持ちだ。みんなプレーしたいが、全員が優勝を望んでいる。だから、自分の番が来たら役割を受け入れるんだ」
ではフランス戦でペドリに求められる役割とは何だろうか。 ベルギー戦途中出場では終盤のカウンターを不正確なパスで台無しにし、印象を残せなかった。一方、ロサンゼルス戦で先制点を奪ったファビアン・ルイスは先発を維持する可能性が高い。シモンが言うように、このパリ・サンジェルマンMFは「並外れた才能」を持ち、「CLを2連覇」したばかりだ。
ペドリは調子がいいと見ていて楽しい。ボールを安定して奪い返し、正確なパスを配れる選手は少ない。だが、ワールドカップではまだ真価を発揮していない。デ・ラ・フエンテ監督は、ペドリに「代表版」と「バルサ版」の二面があると考えているからだ。
「ペドリは一流だ。世界最高ではないが、トップクラスだ」と65歳の監督は認めた。「ファビアンも同様だ。
しかしペドリはバルサと同じようにはプレーできない。我々のスタイルは異なるからだ。共通点はあっても、選手層も違う。
「我々にはロドリがいるので、中盤のパートナーも当然異なる。ペドリは6番、8番、10番のどこでもできるが、相手に合わせて最も適切な判断をしなければならない」
では、フランス戦で先発起用するべきだとデ・ラ・フエンテ監督が考えるのは誰なのか。
ファビアン・ルイスとペドリが、カーボベルデ戦のようにロドリと並んで先発する可能性はある。中盤はスペインがフランスより優位な唯一のポジションだ。この3人を起用すればボール支配率を上げられ、ディディエ・デシャン監督の強力4トップを抑える最善かつ唯一の手段となる。
その場合、ダニ・オルモをベンチに置くことになる。オルモはノックアウトステージで10番として存在感を示してきたが、決定力不足が課題だ。
デ・ラ・フエンテ監督はペドリを「特別な才能」と評価し、フェイントやフリック、ワンツーが生きる相手ゴール前で起用したいと考えている。また「絶好調でもそうでなくても、常に良い雰囲気を作る」と称賛している。
ただ、相手が疲れてスペースが生まれたらファビアンを再投入するつもりで、「ペドリはファビアンの働きで恩恵を受ける」とベルギー戦後に語った。
スペイン代表の無私無欲な姿勢は最大の強みだ。ペドリの起用が議論になるのは奇妙に聞こえるかもしれないが、デ・ラ・フエンテ監督が優れた選手たちを最大限活用するのは当然だ。
デ・ラ・フエンテは「フランスは並外れた可能性を示しているが、我々も同様だ。試合の行方は不透明で、フレッシュな選手と最高のパフォーマンスが必要になる」と語った。
スペイン代表でバルセロナでのペドリのようなプレーが見られるかは、まだ不透明だ。