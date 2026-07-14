カーボベルデの結果を受けて、スペインの無得点もさほど悪くは見えなくなった。だが大会が進むにつれ、ペドリの決定力不足への批判は強まっている。

ジュード・ベリンガムとペドリはタイプが異なるし、ペドリはより深い位置でプレーしている。それでもレアル・マドリードのファンは、自チームの選手がW杯で次々と結果を残す一方、バルセロナの主将が影響を与えられていないと繰り返し指摘し、楽しんでいる。

もちろんこれは単純化しすぎであり、要素を過小評価している面もあるが、結局は結果がすべてだ。ベリンガムが得点もアシストも挙げている一方、ペドリはどちらもできていない。



