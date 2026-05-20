ロドリはグアルディオラ監督に続きマンチェスター・シティを去り、レアル・マドリード移籍に「非常に意欲的」だ。

ロドリはスペイン復帰に「非常に意欲的」と報じられている。しかし、マンチェスターから引き抜くのは依然として難しい。彼の契約は2027年まで残り、シティは交渉が厳しいことで知られる。イングランド王者は、伝説的監督と戦術の要を同時に失うことを何としても避けたい。昨季、彼が負傷で離脱した際の苦戦がその理由だ。

それでも、卓越したフィジカルと技術を備えたロドリは、レアル・マドリードにとって十分に価値がある。190cm超の身長が生み出す存在感と洗練さを兼備する稀有な選手だ。攻撃の加速やプレスをかけるタイミングを的確に判断し、試合の流れを支配する。クロース、モドリッチ、カゼミーロという象徴的な中盤トリオの後継者としても理想的な存在である。



