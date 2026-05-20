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ロドリはグアルディオラ監督に続きマンチェスター・シティを去り、レアル・マドリード移籍に「非常に意欲的」だ。
エティハドで伝説の時代が幕を閉じる
『マルカ』紙によると、グアルディオラ監督の退任が迫っていることが、この大型移籍の引き金となった。10年にわたる支配を経て、カタルーニャ出身の指揮官は今夏でマンチェスター・シティでの伝説に幕を下ろす。これにより、監督のプロジェクトと密接だった数名の主力選手たちの将来も大きく変わった。
ロドリにとって、グアルディオラは彼を世界最高の守備的MFに育てた恩師。監督の去就に伴い、ロドリをプレミアリーグに留める感情的・職業的な絆は弱まり、故郷復帰の道が開けた。
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レアル・マドリードの長年の敬意
レアル・マドリードは29歳のロドリへの関心を隠さない。クロース引退後、中盤でリズムを操る選手獲得は急務だ。首脳陣は、スター揃いのチームにバランスをもたらす最適解としてロドリを視ている。
この動きは、ジョゼ・モウリーニョの監督就任報道と時期が重なる。クラブは積極補強を計画しており、ロドリは新時代を牽引する最優先ターゲットと位置づけられている。
シティは2027年までの契約を握っている
ロドリはスペイン復帰に「非常に意欲的」と報じられている。しかし、マンチェスターから引き抜くのは依然として難しい。彼の契約は2027年まで残り、シティは交渉が厳しいことで知られる。イングランド王者は、伝説的監督と戦術の要を同時に失うことを何としても避けたい。昨季、彼が負傷で離脱した際の苦戦がその理由だ。
それでも、卓越したフィジカルと技術を備えたロドリは、レアル・マドリードにとって十分に価値がある。190cm超の身長が生み出す存在感と洗練さを兼備する稀有な選手だ。攻撃の加速やプレスをかけるタイミングを的確に判断し、試合の流れを支配する。クロース、モドリッチ、カゼミーロという象徴的な中盤トリオの後継者としても理想的な存在である。
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和解し、前へ進む
ロドリとレアル・マドリードの関係はいつも良好ではなかった。2024年のバロンドール授賞式をクラブがボイコットし、内部に小さな緊張が生じた。しかし、フロレンティーノ・ペレス会長は、選手の実力が意見の相違を超えると考え、事態を収拾したと報じられている。
ロドリは現在、マンチェスター・シティでのシーズン終盤とスペイン代表としてのワールドカップに集中している。だが今夏、金銭面とスポーツ面の条件が合えば、プレミア屈指のクラブで長年中軸を務めた彼が古巣に戻り、スペインの首都で中盤を率いる可能性もある。