あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Rodri Real Madrid Barcelona GFXGOAL

翻訳者：

ロドリの負傷は世界の終わりではない：レアル・マドリードはバルセロナからの一撃からどう立ち直るのか？

特集＆コラム
Opinion
レアル・マドリー
バルセロナ
ロドリ
アダム・ウォートン
ジョゼ・モウリーニョ
スペイン
イングランド
ポルトガル

ロドリのバルセロナ移籍は間違いなくレアル・マドリードへの一撃だが、世界の終わりではない

レアル・マドリードがこのような形でロドリを失うことを望んでいなかったのは間違いない。これは移籍市場の最終盤で破談になった一件の取引という話でも、複数のクラブを天秤にかけた末に別のオファーを選んだ一選手という話でもない。レアル・マドリードにはこのスペイン人ミッドフィールダーを獲得したいという明確な意志があり、この取引はしばらくの間、正しい方向へ進んでいるように見えていた。だがその後、白い巨人が予想もしていなかったドラマチックな展開が起きたのだ。

その後、取引をまとめる際の遅れ、そして必要とされたスピードと決断力をもって対応しなかったことが、ロドリに自らの将来を再考する余地を与えることになった。

そして最大の衝撃が訪れる。ロドリはバルセロナを選んだのだ。

まさにこの点にこそ、レアル・マドリードにとってこの一件の微妙さがある。欲しかった選手を別のクラブに奪われることは、サッカーの世界で常に起こり得ることだ。しかし、これほど重要な選手を、しかもレアル・マドリードの名がこの舞台で強く存在感を示していた後に、伝統的なライバルに奪われるとなれば、これはまったく別の話になる。

これは一撃だ。

だが同時に、これは世界の終わりというわけでもない。

いま問われるべき本当の問いは「なぜレアル・マドリードはロドリを失ったのか」ではない。より重要な問いはこうだ。「レアル・マドリードはロドリを失ったことにどう対処するのか」。

  • RodriGetty

    ロドリは単なる新戦力ではなかった

    問題の大きさを理解するには、まずなぜレアル・マドリードがこれほど強くロドリを欲していたのかを理解する必要がある。

    クラブは、単にビッグネームをチームの名簿に加えるために新たな中盤の選手を探していたわけではない。

    探していたのは、布陣における最も明白な戦術的課題の一つを解決できる選手だった。すなわち、誰が中盤を支配するのか、という問題だ。

    レアル・マドリードは前線に途方もない顔ぶれを擁しており、その攻撃力について語るのに多くの説明を要さない。しかし、試合を支配すること、とりわけ激しくプレスをかけてくるチームや強力な中盤を持つチームを相手にする場合には、プレッシャーの下でボールを受け、球を散らし、後方からのビルドアップを整理し、ボールを失った際にチームを守り、そして素早くそれを奪い返すことのできる選手が必要となる。

    そしてこれこそが、ロドリがレアル・マドリードに並外れた価値をもたらすことができた領域なのだ。

    したがって、彼の穴埋めは、同じ背番号をつける選手や同じポジションでプレーする選手を探すこととは関係がない。

    求められているのは、彼が担うはずだった役割を埋めることである。

    そしてここで、ジョゼ・モウリーニョの任務はより複雑なものとなる。

    • 広告
  • cm bastoni barcellona

    バストーニ、優れた解決策だがすべてを解決するわけではない

    ロドリを逃したことで、マドリードのメディアはレアル・マドリードの選択肢に入り得る別の名前について語り始めた。『アス』紙の編集長であるホセ・フェリックス・ディアスは、アユブ・ブアディ、アダム・ウォートン、キース・スミスといった名前に言及した。

    それと同時に、ムリーニョが左サイドのディフェンダーとの契約を望んでいるという話もあり、その関心はバストーニに向けられている。この質の高い選手の獲得が、レアル・マドリードの守備陣に最終的な形を与え得るという見方だ。

    ここで、私の考えでは、非常にポジティブな点がある。バストーニは、たとえチームが探している中盤の選手ではなかったとしても、レアル・マドリードにとって申し分のない補強となるだろう。

    なぜなら、バストーニは最終ラインでの屈強なディフェンダーを与えてくれるだけでなく、ビルドアップにも貢献できる選手を与えてくれるからだ。

    後方からボールを運んで前進し、パスで相手のラインを打ち破る能力があれば、中盤の選手たちにかかるプレッシャーの一部を軽減することができる。

    バストーニの存在は、ボールの持ち出しをより柔軟なものにし、中盤やサイドの選手たちにより多くの自由を与えることができる。

    そしてそれは、ベルナルド・シルバやアルダ・ギュレルのような選手が、攻撃の組み立てのすべての責任を負わされ、過度に後方のエリアまで下がることを強いられる代わりに、深い位置からの攻撃の組み立てにおいてより大きな役割を担うことを可能にするかもしれない。

    しかし問題がある。バストーニはロドリの代わりにはならない。これはレアル・マドリードが見失ってはならない違いだ。

    ボールの持ち出しに長けた優れたディフェンダーと契約しても、中盤を支配するという問題を自動的に解決することはない。

    それはチームを他のエリアでより良くするだろう、それは確かだ。しかし、ロドリが解決していたはずの問題に対する完全な解決策を提供するものではない。

  • Tchouameni(C)Getty Images

    チュアメニはどうなる？

    ここでレアル・マドリードが避けて通れない問いが浮かび上がる。モウリーニョはチュアメニを中心に中盤を構築できるのか、と。

    答えは単純だ。ノーである。

    なぜなら、より重要な問いはこうだからだ。チュアメニは、ロドリがもたらしていたであろうすべてをチームに与えられるのか。

    ここで答えはより複雑になる。

    チュアメニはフィジカルの強さ、ボール奪取能力、カバーリング、そして複数の役割をこなす力を備えた選手だ。

    しかし、彼をレアル・マドリードの中盤におけるすべての問題の唯一の解決策に仕立て上げることは、大きなリスクとなるだろう。

    なぜなら、ロドリは単なる伝統的なアンカーではなく、システム全体の支点となる存在だったからだ。

    チュアメニだけに依存するということは、このフランス人選手にボール奪取役であり、ビルドアップの起点であり、パスの中心であり、同時に守備の守り手であることを求めることを意味する。

    そしてこれこそが、レアル・マドリードが陥りかねない最悪のシナリオである。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    アダム・ウォートン：ロドリではないが、その器かもしれない

    もしレアル・マドリードが本物のセントラルMFを求めて再び市場に戻る決断を下すなら、アダム・ウォートンは私にとって最も興味深い選択肢の一つに映る。

    確かに、ウォートンはロドリではない。

    そして今、彼をあのスペイン人スターと比較しようとするいかなる試みも、このイングランド人選手にとって酷なものとなるだろう。だが、問題はロドリのコピーを見つけることではない。

    問題は、レアル・マドリードが必要とする特性を備えた選手を見つけることであり、ウォートンはその多くを持ち合わせている。プレッシャー下での冷静さ、ボールを保持する能力、深い位置からのパス、優れた視野、そしてカウンタープレスに加わってボールを奪い返す能力だ。

    そして何よりも重要なのは、彼がまだ22歳であるということだ。これは無視できない強みである。

    レアル・マドリードがウォートンと契約する場合、すでに自らの実力の頂点に達した選手を買うのではなく、今後数年で大きく成長し得る選手、そしてもしかすると欧州でそのポジションにおける最高の選手の一人になり得る選手を獲得することになる。

    この移籍には忍耐が必要かもしれず、ウォートンが初日からロドリのような姿を見せてくれるわけではないかもしれない。しかし、彼の技術的な天井は非常に高い。

    そして、モウリーニョが率いるプロジェクトにおいて、このタイプの選手は極めて重要となるかもしれない。

  • Jose MourinhoGetty Images

    モウリーニョ、難しい方程式に直面

    興味深いのは、ロドリの離脱がモウリーニョに対し、単純な直接の代役探しではなく、レアル・マドリードの形そのものを再考させるきっかけになり得るという点だ。

    ここでバストーニは、解決策のすべてではなく、その一部となり得る。

    後方からのビルドアップを担える守備者の存在は中盤への負担を軽減し、チュアメニのようなアンカータイプの選手の存在は守備のバランスをもたらす。そのうえで、ベルナルド・シウバやアルダ・ギュレルといった選手たちが創造的な役割を担うことになる。

    そしてレアル・マドリードがウォートンの獲得を決断した場合、モウリーニョはボールをより支配できる中盤を構築するための追加のオプションを手にすることになる。

    つまり解決策は必ずしも、ロドリが去り、新たなロドリが入る、という形である必要はないのだ。

    最善の解決策は、役割の再配分にあるのかもしれない。

    レアル・マドリードに二つの選択肢

    結局のところ、私はレアル・マドリードが明確な二つの選択肢に直面していると見ている。

    一つ目は、現在の中盤がその役目を果たせると判断し、バストーニの獲得によって最終ラインの強化に資金を投じ、そのうえでベルナルドやギュレルにより大きな攻撃構築の役割を与え、チュアメニをアンカーとして起用するというものだ。

    この選択肢は可能ではあるが、現在のメンバーがロドリの担うはずだった役割を実際に補えるという完全な確信を必要とする。

    二つ目は、私の考えではより野心的なものだが、ロドリを失ったことで中盤に真の必要性が露呈したとレアル・マドリードが認め、システムを発展させられる選手を求めて市場に立ち返るというものだ。ここでアダム・ウォートンが利用可能な最良の選択肢の一つとなるだろう。

    それは彼がロドリだからではなく、彼こそレアル・マドリードが必要とするウォートンであるかもしれないからだ。

  • ロドリを失ったことが本当の痛手ではない

    ロドリをバルセロナに奪われたことは、レアル・マドリードのファンにとって痛手だろう。

    いや、これは平手打ちだと認めなければならない。とりわけ、それが伝統的な宿敵からもたらされたものであり、しかもレアル・マドリードが動きを鈍らせて事態の流れが変わってしまう前には、本当に手にする可能性のあった移籍だっただけになおさらだ。

    だが、サッカーは逃したディールを嘆く時間を長くは与えてくれない。

    今、レアル・マドリードには新たな監督がおり、新たなプロジェクトがあり、そして築き上げていく必要のあるチームがある。本当の問題は、ロドリがバルセロナに行ってしまったことではなく、この平手打ちのせいでレアル・マドリードが誤った決断を下すことを許してしまうことこそが問題になるだろう。

    起こり得る最悪のシナリオは、クラブがロドリを失い、その後、チュアメニがすべてをこなせると単純に決めつけてしまうことだ。なぜなら、この種の決断は次の問いを正当なものにするからだ。レアル・マドリードは本当に自らの問題の解決策を探しているのか。それとも、問題など存在しないと自分を納得させようとしているのか。

    ロドリを逃したことは世界の終わりではない。

    だが、この平手打ちからレアル・マドリードがどのように立ち直るのか、それこそが多くを決定づけることになる。

    ロドリの獲得失敗が、より均衡の取れたチームを築くようクラブを促した単なる逃したディールにとどまるのか。あるいは数か月後にレアル・マドリードは、バルセロナが自分たちから一人の選手を奪っただけでなく、クラブが向き合うのを先延ばしにしようとしていた問題をあらわにしたのだと気づくことになるのか。

クラブ親善試合
デポルティーボ・ラ・コルーニャ crest
デポルティーボ・ラ・コルーニャ
COR
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
クラブ親善試合
バーゼル crest
バーゼル
BAS
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR