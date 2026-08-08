レアル・マドリードがこのような形でロドリを失うことを望んでいなかったのは間違いない。これは移籍市場の最終盤で破談になった一件の取引という話でも、複数のクラブを天秤にかけた末に別のオファーを選んだ一選手という話でもない。レアル・マドリードにはこのスペイン人ミッドフィールダーを獲得したいという明確な意志があり、この取引はしばらくの間、正しい方向へ進んでいるように見えていた。だがその後、白い巨人が予想もしていなかったドラマチックな展開が起きたのだ。

その後、取引をまとめる際の遅れ、そして必要とされたスピードと決断力をもって対応しなかったことが、ロドリに自らの将来を再考する余地を与えることになった。

そして最大の衝撃が訪れる。ロドリはバルセロナを選んだのだ。

まさにこの点にこそ、レアル・マドリードにとってこの一件の微妙さがある。欲しかった選手を別のクラブに奪われることは、サッカーの世界で常に起こり得ることだ。しかし、これほど重要な選手を、しかもレアル・マドリードの名がこの舞台で強く存在感を示していた後に、伝統的なライバルに奪われるとなれば、これはまったく別の話になる。

これは一撃だ。

だが同時に、これは世界の終わりというわけでもない。

いま問われるべき本当の問いは「なぜレアル・マドリードはロドリを失ったのか」ではない。より重要な問いはこうだ。「レアル・マドリードはロドリを失ったことにどう対処するのか」。