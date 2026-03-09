Getty
翻訳者：
ロドリの試合後の暴言でマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督に安堵の息。選手は出場停止を免れたが、8万ポンドの罰金処分となった
中盤選手がFAの告発を受けながらも出場停止を免れる
29歳の選手は当初、スパーズの終盤の逆転劇を受けて審判団が「中立」でなかったと主張したことで、不適切な行為で告発されていた。この怒りを引き起こした場面はドミニク・ソランケが関与しており、彼はマーク・ゲヒの脚を後ろから蹴り抜いたように見えたにもかかわらず、押し込んでゴールを決めていた。委員会は、この暴言が競技出場停止処分に値する基準に達していないとの判断を満場一致で下し、スペイン代表選手のメディア対応に関する過去の規律記録が良好であった点を指摘した。
- (C)Getty Images
トッテナムの崩壊に続く激しい非難
北ロンドンでは、シティが2点のリードを許したことでフラストレーションが爆発した。プレミアリーグの審判団とVARに対する激しい非難の中で、ロドリは記者団にこう語った。「我々が勝ちすぎているのは承知しているし、人々は我々の勝利を望んでいない。だが審判は中立でなければならない。正直言って、これは不公平だ。不公平なのは、我々がこうした状況で懸命に努力しているのに、今やこうした判定を下されるからだ。前へ進まねばならない」 もちろん巻き返す必要はあるが、結局のところ、全てが終わった時点で我々が苛立つのは、あのファウルが明らかに明白だったからだ。彼は足を蹴り、ボールへのプレーの勢いで当然のようにボールはゴールに入った」
シティのスター選手による全面的な謝罪
当初の怒りにもかかわらず、ロドリは聴聞会では融和的な姿勢を選択し、これにより罰金が当初の12万ポンドから減額された。ミッドフィルダーは声明で次のように述べた。「2026年2月1日のトッテナム・ホットスパー戦後の試合後インタビューで発した発言について、改めてお詫び申し上げます。 私の発言は不適切であり、プロ選手として求められる水準を下回っていたことを全面的に認めます。審判団への偏見を示したり、その公正さを疑う意図は一切なかったことを明確にしたいと思います。私は常に、審判員の方々が高速で展開する高圧的な環境下で担う困難な職務に対し、深い敬意を抱いてきましたし、今も変わらぬ敬意を持っています。
「私の発言は、失望すべき結果を受けた苛立ちの瞬間に発せられたものです。振り返ってみれば、私が用いた言葉は不適切であり、意図しない解釈を招きかねないものであったと認識しています」この認否表明に加え、彼の全面的な協力姿勢と早期の告発受諾が、FAが試合出場停止処分を見送る決定を下す上で重要な要素となった。
- Getty Images
タイトル争いが激化する中、ベルナベウ遠征が迫る
この決断は、グアルディオラ監督とチームにとって重要な局面で下された。シティは現在プレミアリーグで2位につけており、首位アーセナルに7ポイント差をつけられているが、重要な試合を1試合残している。国内タイトル争いではここからほぼ完璧な戦いが必要となる一方、彼らの直近の焦点は欧州戦線に移る。王者シティは水曜日にベルナベウへ遠征し、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に臨む。
広告