ロドリの試合後の暴言でマンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督に安堵の息。選手は出場停止を免れたが、8万ポンドの罰金処分となった

当初の怒りにもかかわらず、ロドリは聴聞会では融和的な姿勢を選択し、これにより罰金が当初の12万ポンドから減額された。ミッドフィルダーは声明で次のように述べた。「2026年2月1日のトッテナム・ホットスパー戦後の試合後インタビューで発した発言について、改めてお詫び申し上げます。 私の発言は不適切であり、プロ選手として求められる水準を下回っていたことを全面的に認めます。審判団への偏見を示したり、その公正さを疑う意図は一切なかったことを明確にしたいと思います。私は常に、審判員の方々が高速で展開する高圧的な環境下で担う困難な職務に対し、深い敬意を抱いてきましたし、今も変わらぬ敬意を持っています。

「私の発言は、失望すべき結果を受けた苛立ちの瞬間に発せられたものです。振り返ってみれば、私が用いた言葉は不適切であり、意図しない解釈を招きかねないものであったと認識しています」この認否表明に加え、彼の全面的な協力姿勢と早期の告発受諾が、FAが試合出場停止処分を見送る決定を下す上で重要な要素となった。