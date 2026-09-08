ロドリの発言がスペインでスキャンダルとなっている。バルセロナのMFは、バレンシア戦の勝利試合で62分にピッチを退き、マルク・ベルナルと交代。その際、ホームチームの選手たちに対して敬意を欠くコメントを残した。Movistar Plusのテレビ番組「El Día Después」のカメラは、この元バルセロナMFと、チームメートのクバルシ、エリック・ガルシアとの会話を捉えていた。「本当に弱い。こいつらの選手は本当に弱い」と、番組で放送された音声記録によれば、ロドリはまずそう口にした。数分後には、さらに直接的な評価を重ねた。「本当にひどい」とクバルシに言い、「最悪だ」。