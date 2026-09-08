ロドリの発言がスペインでスキャンダルとなっている。バルセロナのMFは、バレンシア戦の勝利試合で62分にピッチを退き、マルク・ベルナルと交代。その際、ホームチームの選手たちに対して敬意を欠くコメントを残した。Movistar Plusのテレビ番組「El Día Después」のカメラは、この元バルセロナMFと、チームメートのクバルシ、エリック・ガルシアとの会話を捉えていた。「本当に弱い。こいつらの選手は本当に弱い」と、番組で放送された音声記録によれば、ロドリはまずそう口にした。数分後には、さらに直接的な評価を重ねた。「本当にひどい」とクバルシに言い、「最悪だ」。
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ロドリの発言にスペインで波紋。「バレンシアの選手たちはひどい。本当に最悪だ。一度もハーフウェーラインを越えなかった」
その後、彼は隣にいたチームメートに「昨季のバレンシアはどうだった？」と尋ね、クバルシは「欧州大会出場まであと一歩だった」と答えた。驚いたロドリはさらにこう続けた。「くそっ、後半は一度もハーフウェーラインを越えなかったじゃないか」。プレミアリーグでの7年間を経てスペインに戻ったロドリは、2つの大きな違いに気づいた。イングランドではホームゲームの強度が違うこと、そしてスペインのスポーツ番組のマイクやカメラの前で、選手たちがさらされるメディア露出の大きさだ。
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