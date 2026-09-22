ロドリのバルセロナ加入は、同じく中盤の名手であるペドリといかに共存できるかをめぐる、より広い戦術的議論を呼んでいる。両者のスタイルは重なる可能性があると指摘する批判もあるが、デ・ラ・フエンテは、互いの長所に適応できれば2人は破壊力抜群のコンビを組めると断言している。また、ペドリは周囲の顔ぶれに応じて自身のプレーを変化させる姿勢をすでに示しているとも述べた。指揮官は、ロドリのような支配的な存在がいれば、その隣でプレーする選手に求められるものが自然と変わると指摘しつつ、自身の選手たちはその課題に十分対応できるとの見方を示した。

両者が見せ得る連係の複雑さについて説明する中で、デ・ラ・フエンテは自身の中盤の選択肢が持つ独自の特徴を強調した。「もちろん、できる。だが、ペドリのプレースタイルが少し変わったことは理解しておかなければならない。そして私はワールドカップでもそう言った。私は代表チームでのペドリの方を好む。なぜなら、あるチームメートとプレーするのと別のチームメートとプレーするのとでは同じではないからだ」と同氏は説明した。

「ロドリゴがいるとプレーは変わる。ペドリは別のものを示さなければならないが、彼は非常に優れているからそれができる。ロドリゴがチームにいるのは、いつだって良い知らせだ。なぜなら、彼はそのポジションで世界最高だからだ。私たちは、彼と私たちの間にそうした関係があることを幸運に思っている」