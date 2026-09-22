Getty Images
翻訳者：
ロドリのバルセロナ移籍にルイス・デ・ラ・フエンテが驚きを認める スペイン代表監督はラ・リーガ復帰を歓迎へ
バルセロナへの衝撃移籍とベルナベウ行きの関連報道
デ・ラ・フエンテが、ロドリを巡る移籍劇について興味深い見解を明かした。MFの最終的な移籍先については、代表チームの内部ですら驚きがあったという。ここ数カ月、元マンチェスター・シティのスターである同選手には、スペインの首都への復帰、とりわけジョゼ・モウリーニョ率いるチームへの加入が有力視されていた。しかし、バルセロナへの移籍は多くの人々の意表を突き、国際舞台で彼を率いる指揮官もそのひとりだった。デ・ラ・フエンテは、選手との個人的なつながりから状況を注意深く見守っていたと認めつつも、MFの将来には白いユニフォームが待っていると確信していたと明かした。
最終的にカンプ・ノウへの移籍が衝撃だったのかと問われると、スペイン代表指揮官は自身の見通しについて驚くほど率直に語った。「最初は驚いたのは事実だ。ただ、彼や彼の周囲の人たちとは非常に良い関係にあり、折に触れて状況を知らせてもらっていたのも事実だ」と、デ・ラ・フエンテは『El Larguero』に語った。
- Getty Images
国内の試合を後押しする
ロドリの意外な決断にもかかわらず、デ・ラ・フエンテ監督はこのスター選手のラ・リーガ復帰を歓迎している。以前、この特別な世代の多くの選手が国外でプレーしていることに驚きを示していた指揮官にとって、何より重要なのはスペイン最高のフットボーラーたちが母国で戦うことだ。デ・ラ・フエンテ監督は、彼らのラ・リーガ復帰をスペインサッカー界にとって大きなプラスと受け止めている。
デ・ラ・フエンテ監督にとって、選手がどのクラブを選ぶかは、国内リーグで再びスペインのエリートタレントがその実力を示すという全体的な恩恵に比べれば、はるかに重要ではない。「最も重要なのは、そうしたトップ選手たちがスペインでプレーしているのを見ることだ。私が驚いているのは、この素晴らしい世代の選手たちがこれほど多くスペイン国外でプレーしているのを目にすることだ。だからこそ、彼らが戻ってきて、スペインサッカーとリーグの水準を引き上げていることを私は喜んでいる」と同監督は語った。
戦術的柔軟性とペドリとの連係
ロドリのバルセロナ加入は、同じく中盤の名手であるペドリといかに共存できるかをめぐる、より広い戦術的議論を呼んでいる。両者のスタイルは重なる可能性があると指摘する批判もあるが、デ・ラ・フエンテは、互いの長所に適応できれば2人は破壊力抜群のコンビを組めると断言している。また、ペドリは周囲の顔ぶれに応じて自身のプレーを変化させる姿勢をすでに示しているとも述べた。指揮官は、ロドリのような支配的な存在がいれば、その隣でプレーする選手に求められるものが自然と変わると指摘しつつ、自身の選手たちはその課題に十分対応できるとの見方を示した。
両者が見せ得る連係の複雑さについて説明する中で、デ・ラ・フエンテは自身の中盤の選択肢が持つ独自の特徴を強調した。「もちろん、できる。だが、ペドリのプレースタイルが少し変わったことは理解しておかなければならない。そして私はワールドカップでもそう言った。私は代表チームでのペドリの方を好む。なぜなら、あるチームメートとプレーするのと別のチームメートとプレーするのとでは同じではないからだ」と同氏は説明した。
「ロドリゴがいるとプレーは変わる。ペドリは別のものを示さなければならないが、彼は非常に優れているからそれができる。ロドリゴがチームにいるのは、いつだって良い知らせだ。なぜなら、彼はそのポジションで世界最高だからだ。私たちは、彼と私たちの間にそうした関係があることを幸運に思っている」
- Getty
過密な秋の日程
デ・ラ・フエンテは、スペインが極めて過密な代表戦日程に備える中、直ちに再びタッチラインでの職務に意識を切り替えなければならない。新たに世界王者となったスペインは、9月26日にロンドンでイングランドとの注目の親善試合に臨み、ピッチへ復帰する。海峡を渡った一戦に続き、スペインは10月3日に重要なチェコ共和国戦に向けてオビエドへ向かい、その後、最終的には敵地クロアチアでの厳しくプレッシャーのかかる試練をもって、消耗の激しい代表ウインドーを締めくくる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。