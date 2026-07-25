RMC Sportによると、パリ・サンジェルマンはロドリ獲得のためマンチェスター・シティに接触した。PSGは今夏MF補強を優先していなかったが、契約残り1年のロドリ獲得は大きなチャンスと判断した。 これは、欧州での近年の成功を受け、パルク・デ・プランスで圧倒的な強豪としての地位を維持しようとするクラブの方針転換を反映している。

ただし、ロドリを欲しているクラブはPSGだけではない。古くから有力視されるレアル・マドリードは、一部報道で選手と口頭合意に達したと伝えられたが、クラブはこれを否定した。ロス・ブランコスはロドリを高齢化する中盤の後継者と見なしているが、移籍交渉は依然として複雑だ。必要な資金を確保するため、まず中盤の主力選手を放出する必要があるためである。



