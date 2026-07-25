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ロドリがPSGへ？ フランスの名門がマンCのスター獲得へレアルと争奪戦
マドリードは取引をほぼまとめたように見えた。
RMC Sportによると、パリ・サンジェルマンはロドリ獲得のためマンチェスター・シティに接触した。PSGは今夏MF補強を優先していなかったが、契約残り1年のロドリ獲得は大きなチャンスと判断した。 これは、欧州での近年の成功を受け、パルク・デ・プランスで圧倒的な強豪としての地位を維持しようとするクラブの方針転換を反映している。
ただし、ロドリを欲しているクラブはPSGだけではない。古くから有力視されるレアル・マドリードは、一部報道で選手と口頭合意に達したと伝えられたが、クラブはこれを否定した。ロス・ブランコスはロドリを高齢化する中盤の後継者と見なしているが、移籍交渉は依然として複雑だ。必要な資金を確保するため、まず中盤の主力選手を放出する必要があるためである。
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PSGが夏の計画を再検討
ロドリのような実力派選手を獲得できる稀有なチャンスに直面し、PSG首脳陣は方針を転換。多くの人がマドリード行きを確実視していた移籍交渉に直接参入することを決断した。2年連続欧州王者のPSGは、この機会を逃すわけにはいかないと判断したのだ。
さらにバルセロナも代理人と接触。フレンキー・デ・ヨングの長期離脱で中盤補強が急務となり、ロドリを最適解と見る。だがPSGの豊富な資金力との入札合戦では、財政制約が壁となる恐れがある。
市と直接連絡を取った
PSGはすでにシティと直接連絡を取り、移籍金などの条件を整理している。裏での関心が具体的な交渉へ発展した。
パリのクラブ幹部は現在、この移籍を横取りする本格的な試みを検討している。これはレアル・マドリードを不意打ちし、今夏最も注目されるMFの移籍劇の行方を一変させる大胆な戦略だ。
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シティでのロドリは、数多くのタイトルを獲得した。
2019年にアトレティコ・マドリードから6,280万ポンドで加入したロドリは、マンチェスター・シティで13の主要タイトルを獲得し、クラブ史上最も多くのタイトルを取った選手の一人となった。 獲得タイトルはプレミアリーグ4回、リーグカップ3回、FAカップ2回、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、コミュニティ・シールド。彼は300試合以上に出場し、ほとんどを先発で飾った。
その価値は2022-23シーズンの3冠達成で証明された。彼はチャンピオンズリーグ決勝でインテルに決勝点を奪い、同大会のシーズン最優秀選手に選ばれた。2024年にはクラブ史上初となるバロンドールも獲得した。
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