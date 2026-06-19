ロドリが「侮辱的」な批判から擁護された。スペイン代表監督は、マンチェスター・シティのスター選手が「世界一」だと主張している。

『エル・パルティダソ・デ・コペ』のインタビューで、デ・ラ・フエンテ監督はロドリへの批判を退け、その根拠に疑問を投げかけた。スペイン代表監督は、調子が落ちてもロドリは依然として世界最高のMFの1人だと強調した。

「まったく、そんなことを言うなんて。どんな意見があっても、世界最高の選手にそう言うのは侮辱的だ」とデ・ラ・フエンテは語った。

「ロドリゴは世界最高の選手だ。たとえ50％の出来でも、世界のほとんどのMFより優れている。彼ほど重要な選手はいない。判断力、視野、バランスすべてが卓越しており、まさにチームの指針だ」