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ロドリが「侮辱的」な批判から擁護された。スペイン代表監督は、マンチェスター・シティのスター選手が「世界一」だと主張している。
デ・ラ・フエンテ、ロドリへの批判を一蹴
デ・ラ・フエンテ監督は、2026年ワールドカップの開幕戦でカーボベルデと0-0で引き分けた後、ロドリがスペインのプレースタイルを阻害しているという批判に反論した。マンチェスター・シティのMFは得点が取れなかったことで批判を受けたが、監督は彼の影響力を強調し、引き続き支持すると述べた。
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スペイン代表監督が力強い支持を表明
『エル・パルティダソ・デ・コペ』のインタビューで、デ・ラ・フエンテ監督はロドリへの批判を退け、その根拠に疑問を投げかけた。スペイン代表監督は、調子が落ちてもロドリは依然として世界最高のMFの1人だと強調した。
「まったく、そんなことを言うなんて。どんな意見があっても、世界最高の選手にそう言うのは侮辱的だ」とデ・ラ・フエンテは語った。
「ロドリゴは世界最高の選手だ。たとえ50％の出来でも、世界のほとんどのMFより優れている。彼ほど重要な選手はいない。判断力、視野、バランスすべてが卓越しており、まさにチームの指針だ」
デ・ラ・フエンテ、スペイン人スターの扱いに疑問
デ・ラ・フエンテ監督は、ロドリのプレーを擁護すると同時に、スペイン人選手は他国のスターより厳しく評価されることが多いと示唆した。同監督は、世界トップと認められる他の選手に同じ批判が向けられるか疑問だと語った。
同監督は「世界最高峰とされる他の選手たちに同じ批判ができるか。できないだろう。だがスペイン人選手には、他には言わないことを言えてしまう」と語った。
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スペイン、悔しいスタートを乗り越え、巻き返しを図る
スペインは悔しい開幕戦を早く忘れ、残りのグループステージで攻撃力を上げる必要がある。注目が高まる中、ロドリと代表チームは日曜のサウジアラビア戦で、より力強いプレーが期待される。