ロドリは、それぞれのスペイン人候補者が特別である理由を具体的に挙げた。ルイスについては、過酷なシーズンを通して最も多くのチームタイトルを獲得したと指摘している。

また、若いバルセロナのチームメートたちにも賛辞を送り、クバルシについては19歳にして成し遂げた驚異的な実績を称賛。ヤマルについては、ただ「信じられない」と評した。一方でトーレスについては、最も重要な場面で決勝点を決めたことを評価した。

「ファビアン・ルイスは最も多くのタイトルを勝ち取った選手だ」と同選手は付け加えた。「クバルシは、わずか19歳で成し遂げたことが素晴らしい。フェランは決勝点を決めた。自分について言えば、自分は大会最優秀選手に選ばれた。そしてラミンは信じられない」