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ロドリが自身の選択を明かす！ バルセロナのスターがキリアン・エンバペを外し、「間違いなく受賞に値する」バロンドール候補6人を指名
ロドリ、スペイン人のバロンドール受賞者を望む
ロドリが、今後の2026年バロンドールに向けた自身の希望を明かした。スペインの歴史的なワールドカップ制覇を受け、30歳の同選手は、この権威ある個人賞はラ・ロハの一員が受賞すべきだと主張している。 『El Partidazo de COPE』の取材に応じた元シティのスターは、この賞に向けた自身の6人の候補者リストを明かした。当然ながら、その選出はすべて代表チームのチームメートで占められている。
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チームメートたちを擁護する主張を展開する
ロドリは同胞の後押しに際して一切遠慮しなかった。正当な候補者として、マルク・ククレジャ、パウ・クバルシ、ファビアン・ルイス、ラミン・ヤマル、フェラン・トーレス、そして自分自身の名を挙げた。
「私が本当に望んでいるのは、スペイン人がそれを勝ち取ることだ」とロドリは語った。「候補者は6人いる。ククレジャ、クバルシ、ロドリ、ルイス、ラミン、そしてフェランだ。個人として見れば、彼ら全員が間違いなくバロンドールに値すると断言できる。チームメート全員に十分な根拠があると思う」
スペイン代表候補を分析
ロドリは、それぞれのスペイン人候補者が特別である理由を具体的に挙げた。ルイスについては、過酷なシーズンを通して最も多くのチームタイトルを獲得したと指摘している。
また、若いバルセロナのチームメートたちにも賛辞を送り、クバルシについては19歳にして成し遂げた驚異的な実績を称賛。ヤマルについては、ただ「信じられない」と評した。一方でトーレスについては、最も重要な場面で決勝点を決めたことを評価した。
「ファビアン・ルイスは最も多くのタイトルを勝ち取った選手だ」と同選手は付け加えた。「クバルシは、わずか19歳で成し遂げたことが素晴らしい。フェランは決勝点を決めた。自分について言えば、自分は大会最優秀選手に選ばれた。そしてラミンは信じられない」
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世界的スター選手たちを除けば
優勝を果たしたスペイン代表の同僚たちに完全に焦点を当てたことで、ロドリはお気に入りのリストから世界サッカー界屈指の攻撃的スターたちを目立って除外した。キリアン・エムバペ、ハリー・ケイン、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、ウスマン・デンベレといった世界的な大物はいずれも、この話題から完全に外されていた。
その明白な得点力を無視したにもかかわらず、30歳のロドリは、こうしたトップFWたちを巡る大規模なメディアキャンペーンについては十分に理解していると認めた。「彼らが自分たちを世界最高だと考えるのは素晴らしいことだと思う」と、落ち着いた口調で語った。
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