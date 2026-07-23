契約残り1年のスペイン人MFロドリの去就が話題だ。W杯後に契約延長交渉の予定だが、本人は残留を表明していない。英メディアはレアル・マドリードが獲得に興味なしと伝えている。

さらに同メディアは、ベルナルド・シルバに続きマテオ・コヴァチッチとニコ・ゴンサレスも退団する可能性があると指摘。ただ、エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドで加入したことでロドリが抜けた影響は多少和らげられている。