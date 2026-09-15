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ロドリが強調、バルセロナはチャンピオンズリーグ優勝候補ではない MFが欧州制覇に必要な欠けている要素を説明
バルセロナのつかみどころのない欧州制覇の夢
バルセロナはラ・リーガ2連覇を達成したものの、その国内での圧倒的な強さを欧州の舞台へと結びつけるのに苦しんできた。カタルーニャの名門は、12年間遠ざかっているチャンピオンズリーグ制覇に終止符を打つことを切望しており、その目標が今夏にマンチェスター・シティから30歳のロドリを獲得する大きな要因となった。
スペイン代表主将は新たな環境に難なく溶け込み、瞬く間にブラウグラナの中盤の柱となった。しかし、『ムンド・デポルティーボ』の最近のインタビューで、この中盤の要は欧州の強豪の中におけるクラブの現在地について、厳しい見解を示した。
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ロドリがチャンピオンズリーグへの期待をやや抑える
チームが計り知れないポテンシャルを備えていることを認めつつも、ロドリは欧州制覇をすぐに実現できるとの見方については、素早く期待を抑えた。スペインの出版物に対して語った同選手は、新天地が直面する現実を説明した。
「チャンピオンズリーグ制覇は可能だが、僕たちが本命だとは思っていない」とロドリは説明した。「もちろん、現実的に狙えるタイトルだと見ている。自分たちを確立し、ヨーロッパにどんなチームなのかを示すために必要な、最後の一歩なんだ」
このMFは、大陸制覇を成し遂げるには生の才能だけでは不十分なことがほとんどだと強調した。「僕たちが本命だとは思わない。自分たちがどこから来たのか、そして王者になるには何が必要なのかを理解しなければならない。このチームは、それを勝ち取るためにまだいくつかの部分を磨く必要がある」と付け加えた。「僕のような選手がここに来た理由の一つは、まさにそのためでもある。チームの成長を助け、チャンピオンズリーグのような特別なタイトルを勝ち取るうえで重要だと僕が考えるものをもたらすためだ」
決定的な瞬間を制する技術
バルセロナの近年の欧州での戦いは、インテル戦やアトレティコ・マドリー戦に象徴されるように、混乱した形での敗退に見舞われてきた。守備の脆さや規律面の問題が高くついた形であり、ロドリは終盤のラウンドへ勝ち進むには、こうした紙一重の差を制することが不可欠だと強調した。
「チャンピオンズリーグは、必ずしもベストのチームが勝つ大会ではないと思う。重要なのは、その瞬間、その瞬間を理解することだ」と同選手は述べた。「おそらく、今のこのチームがまだ改善の余地を残しているのは、そういう部分だと思う。でも、チャンスがあるかと聞かれれば、だからこそ私はここに来たんだ」
戦術面で必要な変化について問われると、華やかな攻撃性よりも現実的な戦い方の重要性を指摘した。さらにこう続けた。「重要なノックアウトラウンドになればなおさら、2試合の勝負を分けるような瞬間をコントロールすることが大事なんだ。レッドカード、PK、あるいは必要以上に失点しないこと。そうしたすべてが、勝ち抜くか敗退するかを決める。
「おそらく、攻撃面でそこまで優れていなくても、より安定し、より堅実である方がいい。実際にそれを勝ち取ってきたチームは、それを示している。そこに私たちの改善の余地があるし、必ず良くなると確信している」
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過去の失敗から学ぶ
今後を見据えると、バルセロナは今季のノックアウトラウンドを勝ち抜くにあたり、過去に欧州で味わった失意を貴重な教訓へと変えていかなければならない。イングランドで自身もチャンピオンズリーグ制覇まで険しい道のりを経験したロドリは、この成熟の過程は避けて通れないものだと考えている。
ワールドカップ優勝経験者は「それも経験とともに得られるものだ。私はいつも、勝つ前には負けなければならないし、学ばなければならないと言っている」と強調した。「重要なタイトルを勝ち取ってきた私たちは、それを分かっている。私も最終的に優勝できるまでに、何度チャンピオンズリーグを戦ったか分からないほどだ。
「その経験には学びのプロセスがあると理解しているし、選手たちは毎年学んでいくものだとも理解している」と締めくくった。バルセロナは今後、欧州の舞台での地位奪還を目指しながら、この苦労の末に得た知恵を今後の欧州での試合に生かしていくことになる。
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