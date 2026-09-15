チームが計り知れないポテンシャルを備えていることを認めつつも、ロドリは欧州制覇をすぐに実現できるとの見方については、素早く期待を抑えた。スペインの出版物に対して語った同選手は、新天地が直面する現実を説明した。

「チャンピオンズリーグ制覇は可能だが、僕たちが本命だとは思っていない」とロドリは説明した。「もちろん、現実的に狙えるタイトルだと見ている。自分たちを確立し、ヨーロッパにどんなチームなのかを示すために必要な、最後の一歩なんだ」

このMFは、大陸制覇を成し遂げるには生の才能だけでは不十分なことがほとんどだと強調した。「僕たちが本命だとは思わない。自分たちがどこから来たのか、そして王者になるには何が必要なのかを理解しなければならない。このチームは、それを勝ち取るためにまだいくつかの部分を磨く必要がある」と付け加えた。「僕のような選手がここに来た理由の一つは、まさにそのためでもある。チームの成長を助け、チャンピオンズリーグのような特別なタイトルを勝ち取るうえで重要だと僕が考えるものをもたらすためだ」



