ロドリがレアル・マドリード移籍の衝撃的な発言を放つ。マンチェスター・シティのスター選手は「リーガの巨人のオファーは断れない」と主張

このミッドフィルダーは、前十字靭帯の負傷により長期にわたり戦線離脱を余儀なくされたが、現在は再びリズムを取り戻しつつある。この離脱はシティの国内リーグ戦にとって痛手ではあったが、ロドリは、現代サッカーの過密なスケジュールを考慮すれば、この強制的な休養は結果的に幸運だったかもしれないと考えている。

「休息を取り、ペースを落とすことは自分にとって良かった…精神的にはかなりの消耗があった。そのおかげでエネルギーを充電し、並外れた熱意を持って復帰することができた。今シーズンはピッチに立つ時間がそれほど多くない分、以前よりもずっとフレッシュな状態で戻ってきている」と彼は付け加えた。「皆が望む『ロドリ』に戻れたような気がする」