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ロドリがレアル・マドリード移籍の衝撃的な発言を放つ。マンチェスター・シティのスター選手は「リーガの巨人のオファーは断れない」と主張
マドリードとの噂が消えない
2024年のバロンドール受賞者は、かねてよりスペインの首都への復帰が噂されており、今回の発言もベルナベウ移籍をめぐる憶測を鎮めることはなさそうだ。同市を本拠地とするライバル、アトレティコ・マドリードでの経歴があるにもかかわらず、29歳の彼は将来、アルバロ・アルベロア監督率いるチームに加入する可能性について、意外なほど前向きな姿勢を見せた。
- AFP
ベルナベウ移籍の可能性が開ける
欧州王者15回のクラブへの移籍の可能性について問われたロドリは、オンダ・セロの取材に対し、「契約はあと1年残っている。いずれは腰を据えて話し合わなければならない時が来るだろう」と語った。レアル・マドリードからの関心に具体的に言及されると、彼は「世界最高のクラブからのオファーを断ることはできない」と付け加えた。
回復と精神的疲労
このミッドフィルダーは、前十字靭帯の負傷により長期にわたり戦線離脱を余儀なくされたが、現在は再びリズムを取り戻しつつある。この離脱はシティの国内リーグ戦にとって痛手ではあったが、ロドリは、現代サッカーの過密なスケジュールを考慮すれば、この強制的な休養は結果的に幸運だったかもしれないと考えている。
「休息を取り、ペースを落とすことは自分にとって良かった…精神的にはかなりの消耗があった。そのおかげでエネルギーを充電し、並外れた熱意を持って復帰することができた。今シーズンはピッチに立つ時間がそれほど多くない分、以前よりもずっとフレッシュな状態で戻ってきている」と彼は付け加えた。「皆が望む『ロドリ』に戻れたような気がする」
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ワールドカップへの野望とズビメンディとの競争
スペイン代表のキャプテンは、迫りくるワールドカップを見据えつつも、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で「ラ・ロハ」が優勝トロフィーを手にできると確信している。マルティン・ズビメンディの台頭により、守備的ミッドフィールダーのポジションでは健全な競争が生まれているが、ロドリは、スペインが過去の栄光を再現しようとする中で、両選手がスタメン入りする余地は十分にあると考えている。 「スペインは2人の守備的ミッドフィールダーを擁してワールドカップを制した。デ・ラ・フエンテ監督が様々な選手を組み合わせる手腕こそが鍵だ」とロドリは指摘した。また、彼は代表チームに新たに加わった選手たち、特にバルセロナのジョアン・ガルシアを称賛し、「彼は素晴らしい1年を過ごしていると思う。彼が示しているレベルには疑いの余地がなく、ここに選ばれるにふさわしい選手だ」と述べた。