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ロドリがレアル・マドリーではなくバルセロナ加入を選んだ理由を明かす
ロドリが夢だったバルセロナ移籍を完了
バルセロナはロドリの獲得を正式に完了した。MFは昨日この街に到着し、メディカルチェックを無事に通過した後、2030年までクラブに残る契約にサインした。
ロドリはマンチェスター・シティで非常に成功した時期を過ごした後に加入し、同クラブでは13個のタイトルを獲得した。きょう行われた公式入団会見で、ロドリは長期にわたる交渉の末に移籍を実現できた喜びを語った。さらに、新たに就任したハンジ・フリック監督の下で、バルセロナがラ・リーガでの支配を維持し、欧州大会で大きな前進を遂げる助けとなることが自身の目標だと述べた。
- AFP
レアル・マドリーを断り、バルセロナを選択へ
この移籍には大きな期待が寄せられた。とりわけ、ロドリが現バロンドール受賞者であることを考えればなおさらだ。メディア対応の場で、ロドリは自身の将来を巡る激しい憶測や、他の欧州ビッグクラブからの関心、特に宿敵レアル・マドリーからの関心について問われた。
ロドリは、バルセロナだけが自身の獲得を狙っていたわけではないことを認め、スペインの首都のクラブからのオファーが報じられていた件についても直接言及した。「ここに来ることができてとてもうれしい。特別な日だし、自分のキャリアにおける重要な新しい章だ。難しい決断だった」とロドリは説明した。「まず、シティを離れることについてだ。彼らは自分にすべてを与えてくれたし、自分は本当に幸せだった。そして、これからもずっと感謝し続ける。退団を後押ししてくれたことにも感謝している。バルセロナは、そのフットボールの理解の仕方と価値観によって、自分にとって常に世界的な基準だった。別のオファーがあったのは事実だが、バルサが第一候補であり、そのことはフロントにも伝えていた」
フリックとヤマルと一緒に仕事をするのを楽しみにしている
ロドリはまた、最近受けた背中の手術後の自身のコンディションについて、サポーターを安心させる機会にもした。本人は、これは日帰りの処置にすぎなかったと説明し、すぐにでも完全にプレーできる状態だと強調した。
スペイン代表のロドリは、ラミン・ヤマルのような若い才能と同じピッチに立てることへの大きな興奮を示し、このティーンエイジャーの目覚ましい成長と信じ難いパフォーマンスを称賛した。
さらにロドリは、フリックとの前向きな会話にも触れ、同監督の大胆な戦術的アイデアは非常に魅力的だと指摘。若いロッカールームに自身の豊富な経験をもたらし、チームが今季の究極の目標であるチャンピオンズリーグ優勝を達成できるよう力になりたいと語った。
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ロドリとバルセロナの次は？
ロドリはできるだけ早く順応するため、明日新たなチームメートとともにトレーニングを行う予定だ。バルセロナは明日夕方、エジプトのアル・アハリを相手に恒例のジョアン・ガンペール杯を開催する予定で、ロドリは来る国内シーズンを前に、Spotifyカンプ・ノウでホームサポーターに正式にお披露目される。
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