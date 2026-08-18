この移籍には大きな期待が寄せられた。とりわけ、ロドリが現バロンドール受賞者であることを考えればなおさらだ。メディア対応の場で、ロドリは自身の将来を巡る激しい憶測や、他の欧州ビッグクラブからの関心、特に宿敵レアル・マドリーからの関心について問われた。

ロドリは、バルセロナだけが自身の獲得を狙っていたわけではないことを認め、スペインの首都のクラブからのオファーが報じられていた件についても直接言及した。「ここに来ることができてとてもうれしい。特別な日だし、自分のキャリアにおける重要な新しい章だ。難しい決断だった」とロドリは説明した。「まず、シティを離れることについてだ。彼らは自分にすべてを与えてくれたし、自分は本当に幸せだった。そして、これからもずっと感謝し続ける。退団を後押ししてくれたことにも感謝している。バルセロナは、そのフットボールの理解の仕方と価値観によって、自分にとって常に世界的な基準だった。別のオファーがあったのは事実だが、バルサが第一候補であり、そのことはフロントにも伝えていた」



