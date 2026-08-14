選手本人の意思は明確である一方、この取引は依然として両クラブが一致点を見いだせるかどうかにかかっている。マンチェスター・シティはすでに後継者探しに着手していると報じられており、チェルシーの主力エンソ・フェルナンデスが候補として挙がっている。ただ、アルゼンチン代表MFに伴う高額なコストによって、ロドリの退団は一層デリケートな問題となっている。シティは選手を本人の意思に反して引き留めないという方針を長年にわたって維持してきたが、これまで市場価値を下回る金額で主力選手を売却したことで知られたことはない。

バルセロナにとって、緊急性は現実のものとなっている。フレンキー・デ・ヨングのコンディションが依然として大きな懸念材料であり、シーズン開幕も急速に近づく中、ワールドクラスのMFを確保することがデコと取締役会にとって最優先事項である。クラブは今後数日でこの取引をまとめるため、大きな努力を払う構えだ。