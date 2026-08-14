AFP
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ロドリがマンチェスター・シティ退団を要求、MFが特別な許可を求めてトレーニング欠席へ バルセロナ移籍は完了間近
ロドリ、バルセロナ移籍報道の中でトレーニング免除を要求か
ロドリの去就を巡る騒動は、2024年のバロンドール受賞者がエティハド・スタジアムからの退団を模索する中で劇的な展開を迎えている。休暇期間は今週木曜日に正式に終了したものの、このMFは金曜日の朝にマンチェスター・シティの練習場へ戻ることを避けるため、特別な許可を求めているという。『SPORT』が報じた。この動きは、フェラン・トーレスを巡る騒動を思い起こさせるものでもある。フェラン・トーレスはPSGへの5000万ユーロの移籍が差し迫る中、バルセロナから同様の猶予を与えられていた。
一方で、選手本人のSpotifyカンプ・ノウ移籍への希望は揺るぎないが、この状況にはあくまでプロフェッショナルに対処する考えだ。練習を欠席すれば反抗の意思表示と受け取られかねないことも理解しており、現在の所属クラブの許可がある場合にのみ練習場に戻らない意思を明確にしている。
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バルセロナ、2度目のオファーも拒否される
選手本人の意向はあるものの、シティは交渉相手として手ごわさを見せている。イングランドのクラブは、ここまでカタルーニャの強豪からの複数のアプローチに対しても一歩も引いていない。直近では、バルセロナが提示した約6000万ユーロの改善オファーも却下された。ロドリは契約最終年に入っているが、エティハド首脳陣は要求額を引き下げることを拒んでいる。
シティの新指揮官エンツォ・マレスカは、憶測が過熱する中でも、この選手が復帰すると見込んでいると公に主張している。ソウルでのプレシーズン戦後、イタリア人指揮官は日程について明言した。「はい、現時点では彼はマンチェスターにいることになる。新しい情報はない。8月14日に戻ってくる」と、マレスカ監督は記者団に語った。
フリックの介入とマドリー拒否
この移籍を後押ししてきたのは、ロドリとバルセロナのハンジ・フリック監督による個人的な話し合いだった。報道によれば、このドイツ人指揮官はスペイン人MFに接触し、自身の戦術ビジョンを説明。その結果、同選手は新生バルサの中盤の中核になると確信したという。
「マドリードは非常に品格のある対応をしてくれた。その敬意を踏まえ、ロドリはバルサに加入するという決断を彼らに伝えた」と、ロドリの代理人はインタビューで語った。この明確な意思表示によって、関係者の間では敬意ある関係が維持されている一方で、選手の気持ちがどこにあるのかは疑いようがない。
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この騒動の最終局面
選手本人の意思は明確である一方、この取引は依然として両クラブが一致点を見いだせるかどうかにかかっている。マンチェスター・シティはすでに後継者探しに着手していると報じられており、チェルシーの主力エンソ・フェルナンデスが候補として挙がっている。ただ、アルゼンチン代表MFに伴う高額なコストによって、ロドリの退団は一層デリケートな問題となっている。シティは選手を本人の意思に反して引き留めないという方針を長年にわたって維持してきたが、これまで市場価値を下回る金額で主力選手を売却したことで知られたことはない。
バルセロナにとって、緊急性は現実のものとなっている。フレンキー・デ・ヨングのコンディションが依然として大きな懸念材料であり、シーズン開幕も急速に近づく中、ワールドクラスのMFを確保することがデコと取締役会にとって最優先事項である。クラブは今後数日でこの取引をまとめるため、大きな努力を払う構えだ。
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