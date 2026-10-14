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ロドリがバルセロナの戦術上の弱点を指摘。ガラタサライ戦での大勝にもかかわらず、チャンピオンズリーグに向けて警鐘を鳴らす
混乱の時間帯に露呈した欧州での脆さ
ハンジ・フリック率いるチームは最終的にトルコで大勝したが、最終スコアからは、アウェーチームが苦しい時間帯を過ごしたことは見えてこない。バルセロナは早い段階で先制を許し、ホームチームの2点目となり得たゴールがVARの介入で取り消されたことで、辛くも追加失点を免れた。
この場面で浮き彫りになったのは、相手の素早い攻撃への切り替えに対する脆さだ。ロドリは、試合運びの改善を求めた。MFは、欧州の強豪を相手に安易にボールを失えば致命傷になりかねないと指摘し、攻撃を急ぐのではなく、自分たちで試合のテンポを支配するようチームに促した。
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ロドリ、冷静さとコントロールの向上を求める
試合終了後、スペイン代表のロドリは、試合序盤にピッチ上で伝えていた指示について説明した。「今日は、もっとゆっくり攻めるよう伝えようとしていたのかもしれない。結局、ボールを失えば、相手は素早く攻めてくるからだ」とロドリは語った。『SPORT』が伝えている。「欧州でプレーするときには、気をつけなければならないことがいくつかあると分かっている。例えば、相手の最初のチャンスがゴールになった。その点は改善が必要だし、2点目を決められていてもおかしくなかった」
2点差となりかけたものの取り消されたゴールを振り返り、ロドリは冷静さを保つ重要性を強調した。「伝えたいことは明確だ。失点した際に経験した、あの慌ただしい10分間は、もう少し冷静でいる必要がある。今日、僕たちが学んだ教訓だ」
ヤマルへの称賛とイスタンブールの観衆への驚嘆
守備面への警鐘を鳴らす一方で、ロドリはバルセロナを勝利に導いた個々の卓越したプレーを称えた。攻撃の最終局面で決定的な働きを見せたラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンの名前を挙げ、「ラミンは素晴らしかったし、アンソニーも同じだ。彼らは、違いを生み出すためにどのチームにも必要なプラスアルファをもたらしてくれる。いつでもチームを助ける準備ができている」と語った。
ヤマルの目を引くドリブルについては、チームメイトの幸運に笑みを浮かべつつ、その勇敢さを称えた。「僕らは彼に『あそこは少し運が良かったね』と言っていた。でも結局は仕掛けなければいけない。彼はいつも相手と1対1で勝負しようとするんだ」
また、敵地トルコの雰囲気にも感銘を受けた。「このスタジアムのような経験は初めてだ。雰囲気も声援の大きさも信じられないほどだった。多くのスタジアムで数多くの試合をしてきたから、驚くことはなかなかない。でも今日は驚かされた。素晴らしいファンだった」と締めくくった。
- ZUMA Press Wire
大陸でのより僅差の争いに備える
今後、バルセロナがこの大会で勝ち進むには、守備への切り替えを改善しなければならない。4得点を挙げたことで楽な一夜だったように見えるが、ロドリは今後のチャンピオンズリーグの試合が、より僅差の展開になると分かっている。
「得点が決まれば、試合をもう少し楽しめるようになる」と、ロドリは結果的な大勝について語った。「いつもこうなるわけではないと分かっている。特にチャンピオンズリーグでは厳しい試合になる。得点できるときも、できないときも、あらゆる事態に備えなければならない」
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