守備面への警鐘を鳴らす一方で、ロドリはバルセロナを勝利に導いた個々の卓越したプレーを称えた。攻撃の最終局面で決定的な働きを見せたラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンの名前を挙げ、「ラミンは素晴らしかったし、アンソニーも同じだ。彼らは、違いを生み出すためにどのチームにも必要なプラスアルファをもたらしてくれる。いつでもチームを助ける準備ができている」と語った。

ヤマルの目を引くドリブルについては、チームメイトの幸運に笑みを浮かべつつ、その勇敢さを称えた。「僕らは彼に『あそこは少し運が良かったね』と言っていた。でも結局は仕掛けなければいけない。彼はいつも相手と1対1で勝負しようとするんだ」

また、敵地トルコの雰囲気にも感銘を受けた。「このスタジアムのような経験は初めてだ。雰囲気も声援の大きさも信じられないほどだった。多くのスタジアムで数多くの試合をしてきたから、驚くことはなかなかない。でも今日は驚かされた。素晴らしいファンだった」と締めくくった。



