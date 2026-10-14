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ライブ
imago-sport-1084502747.jpgPS Images
Muhammad Zaki
翻訳者：

ロドリがバルセロナの戦術上の弱点を指摘。ガラタサライ戦での大勝にもかかわらず、チャンピオンズリーグに向けて警鐘を鳴らす

ロドリ
バルセロナ
ガラタサライ
ガラタサライ 対 バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ

ハンジ・フリック監督の下で好調なバルセロナだが、中盤の要であるロドリは、欧州制覇を望むならチームメートはさらにプレーの精度を高めなければならないと警告した。イスタンブールでガラタサライに4-1で快勝したものの、ロドリは、決定力の高い相手につけ込まれかねない明白な問題があると考えている。

  • 混乱の時間帯に露呈した欧州での脆さ

    ハンジ・フリック率いるチームは最終的にトルコで大勝したが、最終スコアからは、アウェーチームが苦しい時間帯を過ごしたことは見えてこない。バルセロナは早い段階で先制を許し、ホームチームの2点目となり得たゴールがVARの介入で取り消されたことで、辛くも追加失点を免れた。

    この場面で浮き彫りになったのは、相手の素早い攻撃への切り替えに対する脆さだ。ロドリは、試合運びの改善を求めた。MFは、欧州の強豪を相手に安易にボールを失えば致命傷になりかねないと指摘し、攻撃を急ぐのではなく、自分たちで試合のテンポを支配するようチームに促した。


  • imago-sport-1084502432.jpgPS Images

    ロドリ、冷静さとコントロールの向上を求める

    試合終了後、スペイン代表のロドリは、試合序盤にピッチ上で伝えていた指示について説明した。「今日は、もっとゆっくり攻めるよう伝えようとしていたのかもしれない。結局、ボールを失えば、相手は素早く攻めてくるからだ」とロドリは語った。『SPORT』が伝えている。「欧州でプレーするときには、気をつけなければならないことがいくつかあると分かっている。例えば、相手の最初のチャンスがゴールになった。その点は改善が必要だし、2点目を決められていてもおかしくなかった」

    2点差となりかけたものの取り消されたゴールを振り返り、ロドリは冷静さを保つ重要性を強調した。「伝えたいことは明確だ。失点した際に経験した、あの慌ただしい10分間は、もう少し冷静でいる必要がある。今日、僕たちが学んだ教訓だ」


  • ヤマルへの称賛とイスタンブールの観衆への驚嘆

    守備面への警鐘を鳴らす一方で、ロドリはバルセロナを勝利に導いた個々の卓越したプレーを称えた。攻撃の最終局面で決定的な働きを見せたラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンの名前を挙げ、「ラミンは素晴らしかったし、アンソニーも同じだ。彼らは、違いを生み出すためにどのチームにも必要なプラスアルファをもたらしてくれる。いつでもチームを助ける準備ができている」と語った。

    ヤマルの目を引くドリブルについては、チームメイトの幸運に笑みを浮かべつつ、その勇敢さを称えた。「僕らは彼に『あそこは少し運が良かったね』と言っていた。でも結局は仕掛けなければいけない。彼はいつも相手と1対1で勝負しようとするんだ」

    また、敵地トルコの雰囲気にも感銘を受けた。「このスタジアムのような経験は初めてだ。雰囲気も声援の大きさも信じられないほどだった。多くのスタジアムで数多くの試合をしてきたから、驚くことはなかなかない。でも今日は驚かされた。素晴らしいファンだった」と締めくくった。


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  • imago-sport-1084491660.jpgZUMA Press Wire

    大陸でのより僅差の争いに備える

    今後、バルセロナがこの大会で勝ち進むには、守備への切り替えを改善しなければならない。4得点を挙げたことで楽な一夜だったように見えるが、ロドリは今後のチャンピオンズリーグの試合が、より僅差の展開になると分かっている。

    「得点が決まれば、試合をもう少し楽しめるようになる」と、ロドリは結果的な大勝について語った。「いつもこうなるわけではないと分かっている。特にチャンピオンズリーグでは厳しい試合になる。得点できるときも、できないときも、あらゆる事態に備えなければならない」

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