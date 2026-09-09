ラツィオのオーナーは最後にこう締めくくった。「選手を獲得すること、闘志あるチームを持つこと、アカデミーを作ること、スタジアムを作ろうとすることだけでは十分ではない。彼らの唯一の公理は『ロティートは去らなければならない』ということだ。少し胸のつかえを下ろしたいかって？ いや、何も下ろす必要はないし、誰に答える必要もない。私は結果で語る」。





リーノ・ガットゥーゾ率いるラツィオは、コッパ・イタリアでマントヴァに敗れて敗退した後、リーグ戦ではボローニャ、ジェノア、ウディネーゼに勝利している。



