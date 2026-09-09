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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ロティート「私は結果で語る。ラツィオは首位だ。それでもファンには十分ではないのか？」

ラツィオ
セリエ A

ビアンコチェレスティの会長が、リーグ開幕から最初の3試合で3連勝を飾った後に語った。

リーグ戦3節を終え、ラツィオはインテル、ローマと並んで勝ち点9で首位に立っている。クラブ会長のクラウディオ・ロティートにとっては、これまでの批判に反論する時が来たようだ。 イル・ファット・クオティディアーノは、ロティートの次のコメントを伝えている。 「まったく筋が通らない。私は結果で語る。われわれは首位に立っている。私に語らせないでほしい。事実が私の代わりに語っている。私に対して起きていることは、まったく理にかなっていない」。「『ロティート体制ではファンは夢を見られない』と言われる。だが、それがどういう意味だ？ われわれは首位にいる。それでは不十分なのか？



  • ラツィオのオーナーは最後にこう締めくくった。「選手を獲得すること、闘志あるチームを持つこと、アカデミーを作ること、スタジアムを作ろうとすることだけでは十分ではない。彼らの唯一の公理は『ロティートは去らなければならない』ということだ。少し胸のつかえを下ろしたいかって？ いや、何も下ろす必要はないし、誰に答える必要もない。私は結果で語る」。


    リーノ・ガットゥーゾ率いるラツィオは、コッパ・イタリアでマントヴァに敗れて敗退した後、リーグ戦ではボローニャ、ジェノア、ウディネーゼに勝利している。


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