リーグ戦3節を終え、ラツィオはインテル、ローマと並んで勝ち点9で首位に立っている。クラブ会長のクラウディオ・ロティートにとっては、これまでの批判に反論する時が来たようだ。 イル・ファット・クオティディアーノは、ロティートの次のコメントを伝えている。 「まったく筋が通らない。私は結果で語る。われわれは首位に立っている。私に語らせないでほしい。事実が私の代わりに語っている。私に対して起きていることは、まったく理にかなっていない」。「『ロティート体制ではファンは夢を見られない』と言われる。だが、それがどういう意味だ？ われわれは首位にいる。それでは不十分なのか？」
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翻訳者：
ロティート「私は結果で語る。ラツィオは首位だ。それでもファンには十分ではないのか？」
ラツィオのオーナーは最後にこう締めくくった。「選手を獲得すること、闘志あるチームを持つこと、アカデミーを作ること、スタジアムを作ろうとすることだけでは十分ではない。彼らの唯一の公理は『ロティートは去らなければならない』ということだ。少し胸のつかえを下ろしたいかって？ いや、何も下ろす必要はないし、誰に答える必要もない。私は結果で語る」。
リーノ・ガットゥーゾ率いるラツィオは、コッパ・イタリアでマントヴァに敗れて敗退した後、リーグ戦ではボローニャ、ジェノア、ウディネーゼに勝利している。
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